Palpite Juventude x Corinthians - Brasileirão Série A - 11/08/2025

O Timão tenta aproveitar a má fase do Juventude em um jogo com expectativa de poucos gols.

Confira alguns palpites e análises para Juventude x Corinthians.

Mercado Palpite Odds na Novibet Resultado final Corinthians 2.15 Total gols Menos 2,5 1.54 Corinthians – Total gols 1ºT Menos 0,5 1.67

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 08/08, às 15h35.

Como chegam as equipes

O Juventude não tem mostrado poder de reação e segue se afundando ainda mais na zona de rebaixamento a cada rodada. Recentemente, sofreu uma dura derrota por 3x1 diante do Santos, outro concorrente direto na briga contra a degola.

Por outro lado, o Corinthians chega com a moral elevada para este confronto. O Timão garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil em grande estilo, vencendo o arquirrival Palmeiras por 2x0 em pleno Allianz Parque.

No entanto, no Brasileirão, o desempenho tem sido abaixo do esperado: são apenas duas vitórias nas últimas dez rodadas, e o time vem de quatro jogos sem vencer. Atualmente, ocupa a 12ª posição, com 22 pontos.

Para o Corinthians vencer a partida

O time gaúcho atravessa uma fase tenebrosa, com apenas três vitórias em 16 jogos, e sequer tem conseguido impor respeito jogando em casa. A equipe não mostra poder de reação e tem sido presa fácil até para adversários diretos na parte de baixo da tabela.

Já o Corinthians, apesar de ainda estar longe do ideal, vem demonstrando sinais de melhora. A recente vitória fora de casa deu moral ao elenco, que tem mostrado mais postura competitiva.

Diante de um Juventude fragilizado, o Timão surge como favorito para este confronto. Se mantiver o foco e repetir o desempenho da última partida, o Corinthians tem boas chances de sair do Alfredo Jaconi com mais três pontos na conta.

Palpite 1 - Vitória do Corinthians, com odd 2.15 na Novibet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Juventude x Corinthians nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um jogo de poucos gols

O duelo entre Juventude e Corinthians tem tudo para ser truncado e com poucos gols no placar. O Timão vive uma fase ofensiva modesta: marcou apenas 17 gols em todo o Brasileirão, média de 0,9 por jogo, e em apenas um dos últimos sete compromissos balançou as redes mais de uma vez.

Aliás, todos esses sete jogos terminaram com menos de 2,5 gols, o que reforça o estilo mais cauteloso da equipe.

Do outro lado, o Juventude até protagonizou três partidas recentes com mais de 2,5 gols, mas em todas elas foi o adversário quem contribuiu com a maior parte do placar.

Diante de um Corinthians que prioriza a solidez defensiva, a tendência é de um jogo amarrado e com placar baixo. A aposta em menos de 2,5 gols parece bastante segura para este confronto.

Palpite 2 - Menos 2,5 gols, com odd 1.54 na Novibet.

Corinthians sem gols no 1º tempo

O Corinthians tem mostrado um padrão claro nos últimos jogos: começa devagar e só consegue balançar as redes na segunda etapa. Nos quatro compromissos mais recentes, o Timão marcou em todos, somando cinco gols, mas quatro deles saíram apenas no segundo tempo.

Exceto o jogo contra o Palmeiras, em nenhuma dessas partidas a equipe foi para o intervalo com gol no placar, nem mesmo diante de defesas frágeis, como a do Fortaleza, quando só marcou nos acréscimos do segundo tempo.

Esse comportamento indica uma tendência forte de pouca agressividade ofensiva nos primeiros 45 minutos. Enfrentando um Juventude que, embora vulnerável, costuma se fechar no início das partidas, é bem provável que o Corinthians mantenha esse roteiro.

Palpite 3 - Menos 0,5 gols do Corinthians no 1ºT, com odd 1,67 na Novibet.