Palpite Internacional x São Paulo - Brasileirão Série A - 03/08/2025

Próximos na tabela, tanto Internacional quanto São Paulo não querem perder pontos a esta altura do Brasileirão.

Empolgado, o Tricolor vem com uma boa sequência de vitórias, enquanto o Colorado sofreu uma dura derrota na Copa do Brasil.

Melhores dicas de apostas para Internacional x São Paulo

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Betano Dupla chance São Paulo vence ou empata 1.88 Total de escanteios Menos de 9.5 1.90 Total de cartões Menos de 5.5 1.75

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

No Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e São Paulo irão fazer o confronto que fechará a rodada do Brasileirão neste domingo (3), às 20h30. Bem próximos na tabela, com apenas um ponto separando as equipes, o duelo pode alçar um dos times a voos mais altos nesta competição.

Em 10º, o Internacional soma 21 pontos até o momento. Após um início ruim de campeonato, a equipe gaúcha se reencontrou após a pausa da Copa do Mundo de Clubes, com três vitórias seguidas, mas voltou a tropeçar, desta vez contra o Vasco, no Beira-Rio.

Ao todo, em 16 partidas, o Internacional tem cinco vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 17 gols feitos e 20 sofridos. No meio de semana, a equipe recebeu o Fluminense pela Copa do Brasil e acabou derrotada por 2 a 1.

Na temporada, o Colorado iniciou vencendo o título do Campeonato Gaúcho. Depois disso, avançou na Libertadores e segue vivo na Copa do Brasil, apesar da derrota no primeiro jogo. No geral, são 37 jogos disputados no ano, com 19 vitórias, 11 empates e sete derrotas.

O São Paulo vive um grande momento desde a chegada de Hernán Crespo. Em 8º, o Tricolor soma 22 pontos no Brasileirão, com cinco vitórias, sete empates e cinco derrotas em 17 jogos.

Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu três, empatou um e perdeu outro. Foram 18 gols marcados e 19 sofridos. Na última partida disputada, pela Copa do Brasil, na última quinta-feira, vitória por 2 a 1 contra o Athletico-PR.

Na temporada, mesmo sem conquistar títulos até o momento, o São Paulo segue vivo em todas as competições que disputa. Ao todo, são 40 jogos disputados, com 18 vitórias, 13 empates e nove derrotas, com 53 gols marcados e 40 sofridos.

Internacional e São Paulo já se enfrentaram em 82 partidas, com 28 vitórias do Colorado, 25 empates e 29 triunfos do Tricolor. No último encontro, no Brasileirão da última temporada, vitória do Internacional por 3 a 1, no Morumbi.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel, Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick, Carbonero; Borré.

São Paulo: Rafael; Arboleda, Ferraresi, Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia Marcos Antonio (Alisson), Rodriguinho, Enzo Díaz; Luciano, André Silva.

Mesmo fora de casa, São Paulo é o favorito

Em uma fase melhor e empolgado, o São Paulo encara, neste domingo, um Internacional que parece ter perdido o fôlego. Sem perder desde o confronto contra o Flamengo, o Tricolor deve aumentar a marca.

Palpite 1- São Paulo vence ou empata, com odds de 1.88 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Internacional x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Times com repertório

Com duas equipes interessantes tecnicamente, os escanteios devem sair de forma natural no jogo, mas o número não deve ser absurdo como em outras ocasiões.

Palpite 2- Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.90 na Betano.

Jogo limpo no Beira-Rio

Apesar da partida movimentar uma rivalidade que começou em 2005, o confronto entre Internacional e São Paulo não costuma ser faltoso ou repleto de cartões, e essa dinâmica deve permanecer neste confronto.

Palpite 3- Menos de 5.5 cartões no jogo, com odds de 1.75 na Betano.