Palpite Internacional x São Paulo - Brasileirão Série A - 03/08/2025

Próximos na tabela, tanto Internacional quanto São Paulo não querem perder pontos a esta altura do Brasileirão.
Empolgado, o Tricolor vem com uma boa sequência de vitórias, enquanto o Colorado sofreu uma dura derrota na Copa do Brasil.
Melhores dicas de apostas para Internacional x São Paulo
Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.
|Mercado
|Palpite
|Odds na Betano
|Dupla chance
|São Paulo vence ou empata
|1.88
|Total de escanteios
|Menos de 9.5
|1.90
|Total de cartões
|Menos de 5.5
|1.75
As odds estão sujeitas a alterações.
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Como chegam as equipes
No Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional e São Paulo irão fazer o confronto que fechará a rodada do Brasileirão neste domingo (3), às 20h30. Bem próximos na tabela, com apenas um ponto separando as equipes, o duelo pode alçar um dos times a voos mais altos nesta competição.
Em 10º, o Internacional soma 21 pontos até o momento. Após um início ruim de campeonato, a equipe gaúcha se reencontrou após a pausa da Copa do Mundo de Clubes, com três vitórias seguidas, mas voltou a tropeçar, desta vez contra o Vasco, no Beira-Rio.
Ao todo, em 16 partidas, o Internacional tem cinco vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 17 gols feitos e 20 sofridos. No meio de semana, a equipe recebeu o Fluminense pela Copa do Brasil e acabou derrotada por 2 a 1.
Na temporada, o Colorado iniciou vencendo o título do Campeonato Gaúcho. Depois disso, avançou na Libertadores e segue vivo na Copa do Brasil, apesar da derrota no primeiro jogo. No geral, são 37 jogos disputados no ano, com 19 vitórias, 11 empates e sete derrotas.
O São Paulo vive um grande momento desde a chegada de Hernán Crespo. Em 8º, o Tricolor soma 22 pontos no Brasileirão, com cinco vitórias, sete empates e cinco derrotas em 17 jogos.
Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu três, empatou um e perdeu outro. Foram 18 gols marcados e 19 sofridos. Na última partida disputada, pela Copa do Brasil, na última quinta-feira, vitória por 2 a 1 contra o Athletico-PR.
Na temporada, mesmo sem conquistar títulos até o momento, o São Paulo segue vivo em todas as competições que disputa. Ao todo, são 40 jogos disputados, com 18 vitórias, 13 empates e nove derrotas, com 53 gols marcados e 40 sofridos.
Internacional e São Paulo já se enfrentaram em 82 partidas, com 28 vitórias do Colorado, 25 empates e 29 triunfos do Tricolor. No último encontro, no Brasileirão da última temporada, vitória do Internacional por 3 a 1, no Morumbi.
Prováveis escalações
Internacional: Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel, Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick, Carbonero; Borré.
São Paulo: Rafael; Arboleda, Ferraresi, Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia Marcos Antonio (Alisson), Rodriguinho, Enzo Díaz; Luciano, André Silva.
Mesmo fora de casa, São Paulo é o favorito
Em uma fase melhor e empolgado, o São Paulo encara, neste domingo, um Internacional que parece ter perdido o fôlego. Sem perder desde o confronto contra o Flamengo, o Tricolor deve aumentar a marca.
Palpite 1- São Paulo vence ou empata, com odds de 1.88 na Betano.
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Internacional x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Times com repertório
Com duas equipes interessantes tecnicamente, os escanteios devem sair de forma natural no jogo, mas o número não deve ser absurdo como em outras ocasiões.
Palpite 2- Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.90 na Betano.
Jogo limpo no Beira-Rio
Apesar da partida movimentar uma rivalidade que começou em 2005, o confronto entre Internacional e São Paulo não costuma ser faltoso ou repleto de cartões, e essa dinâmica deve permanecer neste confronto.
Palpite 3- Menos de 5.5 cartões no jogo, com odds de 1.75 na Betano.