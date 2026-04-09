Palpite Internacional x Grêmio - Brasileirão Série A - 21/09/2025

Confira os palpites para Internacional x Grêmio para o confronto em Porto Alegre, neste domingo (21), às 17h30, pelo Brasileirão.
Melhores palpites de apostas para Internacional x Grêmio
Confira as melhores dicas de apostas e análises para Internacional x Grêmio
- Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.66 na bet365
- Mais de 6.5 cartões, com odds de 2.00 na bet365
- Ambos marcam (SIM), com odds de 2.00 na bet365
Ainda sem definir um rumo no Brasileirão, Internacional e Grêmio devem empatar por 1 a 1.
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Nossa análise: momento das equipes
Próximos na tabela do Brasileirão, Internacional e Grêmio se enfrentam na tarde deste domingo (21), no Beira-Rio, em Porto Alegre. Ainda sem definir um rumo no Brasileirão, os dois rivais usariam um bom resultado para definir os caminhos no campeonato.
Em 12º, o Internacional vive um momento de instabilidade no Brasileiro. Com 27 pontos em 22 jogos, o Colorado venceu sete jogos no torneio, sendo dois deles nos últimos cinco confrontos.
Além disso, a equipe sofreu três derrotas, incluindo no último jogo, quando sofreu uma goleada de 4 a 1 para o Palmeiras.
Em 14º, o Grêmio sonha com uma vitória na casa do rival para levantar o ânimo. Com 25 pontos, o Imortal tem uma vitória a menos que o Inter no Brasileirão, mas vive momento igualmente conturbado.
Nos últimos cinco jogos, uma vitória, dois empates e duas derrotas. No último fim de semana, contra o Mirassol, derrota por 1 a 0 na Arena do Grêmio, em jogo marcado por vaias da torcida.
Este será o jogo de número 231 entre Internacional e Grêmio na história do futebol, com 70 vitórias do Imortal, 87 empates e 74 triunfos do Colorado. No último jogo, na Arena, pelo Brasileirão desta temporada, empate por 1 a 1.
Prováveis escalações de Internacional e Grêmio:
Internacional: Rochet, Bernabei, Juninho (Mercado), Vitão e Aguirre. Thiago Maia, Rodríguez e Alan Patrick; Carbonero, Vitinho e Borré (Ricardo Mathias).
Grêmio: Volpi; Marcos Rocha (João Pedro), Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Cuéllar e Dodi; Willian (Cristaldo), Carlos Vinícius (André Henrique) e Alysson.
Clássico de poucos gols
Gre-Nal é sinônimo de disputa intensa, marcação forte e poucas oportunidades claras de gol. Quando a rivalidade entra em campo, a prioridade costuma ser não dar espaços ao adversário. Isso naturalmente diminui o volume ofensivo e, por consequência, o número de gols.
Nos últimos encontros, a média de bolas na rede foi baixa, reforçando o padrão de placares curtos nesse clássico.
Além disso, Internacional e Grêmio entram pressionados, o que tende a aumentar a cautela nos minutos iniciais.
Mesmo que surjam algumas chances em jogadas de bola parada ou contra-ataque, a probabilidade é de um jogo amarrado e decidido nos detalhes, assim como nos últimos jogos entre as equipes.
- Palpite 1 para Internacional x Grêmio: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.66 na bet365
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Internacional x Grêmio nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Cartões em alta no Gre-Nal
Se há um mercado que costuma chamar a atenção no Gre-Nal, é o de cartões. O clássico é conhecido pela intensidade e pelo clima de rivalidade, dentro e fora de campo.
Entradas mais duras, discussões entre jogadores e muita pressão sobre a arbitragem fazem parte do cenário esperado em praticamente todos os duelos entre Internacional e Grêmio.
Além disso, com a vaga em disputa, a tendência é que os atletas arrisquem tudo, aumentando o número de faltas táticas e confrontos físicos.
Nos últimos Gre-Nais, a estatística de advertências tem sido alta, muitas vezes acima de seis cartões distribuídos. Assim, o mercado se torna atrativo e bem alinhado com a tradição do confronto.
- Palpite 2 para Internacional x Grêmio: Mais de 6.5 cartões no jogo, com odds de 2.00 na bet365
Rivalidade com gols dos dois lados
Apesar da tradição de jogos truncados, o Gre-Nal também reserva espaço para surpresas ofensivas, principalmente quando os times se lançam ao ataque em busca da vitória.
Internacional e Grêmio contam com jogadores decisivos, capazes de desequilibrar em lances isolados, seja em chute de fora da área, jogada de velocidade ou bola parada.
O peso da rivalidade e a pressão pela classificação podem forçar ambas as equipes a arriscar mais, o que aumenta a chance de gols para os dois lados.
Nos últimos clássicos, houve partidas em que, mesmo com equilíbrio, ambos os times conseguiram balançar as redes. Por isso, esse mercado é interessante para quem acredita em um confronto aberto dentro da tensão natural.
- Palpite 3 para Internacional x Grêmio: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.00 na bet365