Palpite Internacional x Grêmio - Brasileirão Série A - 21/09/2025

Confira os palpites para Internacional x Grêmio para o confronto em Porto Alegre, neste domingo (21), às 17h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Internacional x Grêmio

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Internacional x Grêmio

Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.66 na bet365

Mais de 6.5 cartões, com odds de 2.00 na bet365

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.00 na bet365

Ainda sem definir um rumo no Brasileirão, Internacional e Grêmio devem empatar por 1 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Próximos na tabela do Brasileirão, Internacional e Grêmio se enfrentam na tarde deste domingo (21), no Beira-Rio, em Porto Alegre. Ainda sem definir um rumo no Brasileirão, os dois rivais usariam um bom resultado para definir os caminhos no campeonato.

Em 12º, o Internacional vive um momento de instabilidade no Brasileiro. Com 27 pontos em 22 jogos, o Colorado venceu sete jogos no torneio, sendo dois deles nos últimos cinco confrontos.

Além disso, a equipe sofreu três derrotas, incluindo no último jogo, quando sofreu uma goleada de 4 a 1 para o Palmeiras.

Em 14º, o Grêmio sonha com uma vitória na casa do rival para levantar o ânimo. Com 25 pontos, o Imortal tem uma vitória a menos que o Inter no Brasileirão, mas vive momento igualmente conturbado.

Nos últimos cinco jogos, uma vitória, dois empates e duas derrotas. No último fim de semana, contra o Mirassol, derrota por 1 a 0 na Arena do Grêmio, em jogo marcado por vaias da torcida.

Este será o jogo de número 231 entre Internacional e Grêmio na história do futebol, com 70 vitórias do Imortal, 87 empates e 74 triunfos do Colorado. No último jogo, na Arena, pelo Brasileirão desta temporada, empate por 1 a 1.

Prováveis escalações de Internacional e Grêmio:

Internacional: Rochet, Bernabei, Juninho (Mercado), Vitão e Aguirre. Thiago Maia, Rodríguez e Alan Patrick; Carbonero, Vitinho e Borré (Ricardo Mathias).

Grêmio: Volpi; Marcos Rocha (João Pedro), Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Cuéllar e Dodi; Willian (Cristaldo), Carlos Vinícius (André Henrique) e Alysson.

Clássico de poucos gols

Gre-Nal é sinônimo de disputa intensa, marcação forte e poucas oportunidades claras de gol. Quando a rivalidade entra em campo, a prioridade costuma ser não dar espaços ao adversário. Isso naturalmente diminui o volume ofensivo e, por consequência, o número de gols.

Nos últimos encontros, a média de bolas na rede foi baixa, reforçando o padrão de placares curtos nesse clássico.

Além disso, Internacional e Grêmio entram pressionados, o que tende a aumentar a cautela nos minutos iniciais.

Mesmo que surjam algumas chances em jogadas de bola parada ou contra-ataque, a probabilidade é de um jogo amarrado e decidido nos detalhes, assim como nos últimos jogos entre as equipes.

Palpite 1 para Internacional x Grêmio: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.66 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Internacional x Grêmio nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Cartões em alta no Gre-Nal

Se há um mercado que costuma chamar a atenção no Gre-Nal, é o de cartões. O clássico é conhecido pela intensidade e pelo clima de rivalidade, dentro e fora de campo.

Entradas mais duras, discussões entre jogadores e muita pressão sobre a arbitragem fazem parte do cenário esperado em praticamente todos os duelos entre Internacional e Grêmio.

Além disso, com a vaga em disputa, a tendência é que os atletas arrisquem tudo, aumentando o número de faltas táticas e confrontos físicos.

Nos últimos Gre-Nais, a estatística de advertências tem sido alta, muitas vezes acima de seis cartões distribuídos. Assim, o mercado se torna atrativo e bem alinhado com a tradição do confronto.

Palpite 2 para Internacional x Grêmio: Mais de 6.5 cartões no jogo, com odds de 2.00 na bet365

Rivalidade com gols dos dois lados

Apesar da tradição de jogos truncados, o Gre-Nal também reserva espaço para surpresas ofensivas, principalmente quando os times se lançam ao ataque em busca da vitória.

Internacional e Grêmio contam com jogadores decisivos, capazes de desequilibrar em lances isolados, seja em chute de fora da área, jogada de velocidade ou bola parada.

O peso da rivalidade e a pressão pela classificação podem forçar ambas as equipes a arriscar mais, o que aumenta a chance de gols para os dois lados.

Nos últimos clássicos, houve partidas em que, mesmo com equilíbrio, ambos os times conseguiram balançar as redes. Por isso, esse mercado é interessante para quem acredita em um confronto aberto dentro da tensão natural.