Palpite Internacional x Corinthians - Brasileirão Série A - 01/10/2025

O Internacional busca reação em casa, enquanto o Corinthians tenta se recuperar na tabela.
Melhores palpites para Internacional x Corinthians
- Ambas marcam (SIM), com odds 2.05 na bet365;
- Mais 3,5 escanteios, com odds 1.61 na bet365;
- Internacional ou empate, com odds 1.22 na bet365.
Previsão de placar: Internacional 1x1 Corinthians
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Nossa análise: momento das equipes
Na 15ª posição, com 28 pontos, o Internacional vê sua situação cada vez mais complicada no Brasileirão.
O clube gaúcho vem de três rodadas sem vencer e, nas últimas oito, conseguiu apenas duas vitórias. Em seu último compromisso, mesmo após sair à frente no placar, empatou com o Juventude em 1x1.
Duas posições acima, no 13º lugar, aparece o Corinthians, com 29 pontos e em situação parecida com a do Inter. No domingo, em casa, perdeu de virada para o Flamengo por 2x1. Antes disso, havia sido derrotado pelo lanterna Sport por 1x0.
Com a sequência de resultados negativos, o Timão caiu duas posições na tabela.
Prováveis escalações para Internacional x Corinthians
Internacional: Anthoni; Aguirre, Mercado (Juninho), Vitão, Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique, Romero, Alan Patrick; Carbonero, Borré.
Corinthians: Hugo Souza; Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Raniele (Angileri ou Cacá); Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon, Matheus Bidu; Vitinho, Gui Negão.
Gols para ambos os lados
O Colorado vive uma fase de jogos movimentados, já que em todos os seus últimos cinco compromissos as duas equipes balançaram as redes.
Jogando em casa e pressionado para subir na tabela, o Inter deve adotar uma postura ofensiva, criando volume de jogo e buscando o gol desde o início.
No entanto, a defesa colorada tem sido vazada com frequência, abrindo espaço para o Timão aproveitar os contra-ataques.
Apesar do Corinthians ter registrado apenas duas partidas recentes com ambos marcando, a necessidade do Inter atacar aumenta a probabilidade de gols para os dois lados. Cenário favorável para o mercado ambas marcam.
- Palpite 1 para Internacional x Corinthians: Ambas marcam (SIM), com odds 2.05 na bet365.
Veja odds para resultado da partida
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Escanteios para o Corinthians
Nos cinco jogos anteriores, o Timão ultrapassou a marca de 3,5 escanteios em três deles, mostrando consistência nesse tipo de jogada ofensiva.
Além disso, o Internacional costuma ceder muitos escanteios, com 25 tiros de canto nos últimos cinco jogos e apenas uma partida abaixo de cinco.
Esse histórico aumenta a probabilidade do Corinthians ultrapassar novamente a marca de 3,5 escanteios.
Diante desse contexto, a tendência é que o Timão consiga explorar a fragilidade do Inter e conquiste novamente uma boa quantidade de escanteios no duelo.
É um confronto em que o time paulista deve manter a pressão pelas laterais e na bola parada, aumentando as chances de produzir escanteios ao longo da partida.
- Palpite 2 para Internacional x Corinthians: Mais 3,5 escanteios, com odds 1.61 na bet365.
Dupla chance
O Internacional chega para este confronto precisando reagir no Brasileirão, já que soma apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e não vem apresentando um futebol convincente.
No entanto, o Corinthians também atravessa um momento delicado, com uma campanha irregular e duas derrotas consecutivas, o que aumenta a pressão sobre a equipe paulista.
Atuando em casa, com o apoio da torcida e a necessidade de somar pontos para subir na tabela, o Colorado tende a tomar a iniciativa e buscar o controle da partida.
Diante de um adversário fragilizado e com muitas oscilações, o Inter tem boas chances de sair de campo pelo menos sem derrota.
Assim, a aposta na dupla hipótese pode ser interessante: vitória ou empate para o Internacional.
- Palpite 3 para Internacional x Corinthians: Internacional ou empate, com odds 1.22 na bet365.