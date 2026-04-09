Palpite Internacional x Corinthians - Brasileirão Série A - 01/10/2025

O Internacional busca reação em casa, enquanto o Corinthians tenta se recuperar na tabela.

Melhores palpites para Internacional x Corinthians

Ambas marcam (SIM), com odds 2.05 na bet365;

Mais 3,5 escanteios, com odds 1.61 na bet365;

Internacional ou empate, com odds 1.22 na bet365.

Previsão de placar: Internacional 1x1 Corinthians

Nossa análise: momento das equipes

Na 15ª posição, com 28 pontos, o Internacional vê sua situação cada vez mais complicada no Brasileirão.

O clube gaúcho vem de três rodadas sem vencer e, nas últimas oito, conseguiu apenas duas vitórias. Em seu último compromisso, mesmo após sair à frente no placar, empatou com o Juventude em 1x1.

Duas posições acima, no 13º lugar, aparece o Corinthians, com 29 pontos e em situação parecida com a do Inter. No domingo, em casa, perdeu de virada para o Flamengo por 2x1. Antes disso, havia sido derrotado pelo lanterna Sport por 1x0.

Com a sequência de resultados negativos, o Timão caiu duas posições na tabela.

Prováveis escalações para Internacional x Corinthians

Internacional: Anthoni; Aguirre, Mercado (Juninho), Vitão, Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique, Romero, Alan Patrick; Carbonero, Borré.

Corinthians: Hugo Souza; Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Raniele (Angileri ou Cacá); Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon, Matheus Bidu; Vitinho, Gui Negão.

Gols para ambos os lados

O Colorado vive uma fase de jogos movimentados, já que em todos os seus últimos cinco compromissos as duas equipes balançaram as redes.

Jogando em casa e pressionado para subir na tabela, o Inter deve adotar uma postura ofensiva, criando volume de jogo e buscando o gol desde o início.

No entanto, a defesa colorada tem sido vazada com frequência, abrindo espaço para o Timão aproveitar os contra-ataques.

Apesar do Corinthians ter registrado apenas duas partidas recentes com ambos marcando, a necessidade do Inter atacar aumenta a probabilidade de gols para os dois lados. Cenário favorável para o mercado ambas marcam.

Palpite 1 para Internacional x Corinthians: Ambas marcam (SIM), com odds 2.05 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Internacional x Corinthians nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Escanteios para o Corinthians

Nos cinco jogos anteriores, o Timão ultrapassou a marca de 3,5 escanteios em três deles, mostrando consistência nesse tipo de jogada ofensiva.

Além disso, o Internacional costuma ceder muitos escanteios, com 25 tiros de canto nos últimos cinco jogos e apenas uma partida abaixo de cinco.

Esse histórico aumenta a probabilidade do Corinthians ultrapassar novamente a marca de 3,5 escanteios.

Diante desse contexto, a tendência é que o Timão consiga explorar a fragilidade do Inter e conquiste novamente uma boa quantidade de escanteios no duelo.

É um confronto em que o time paulista deve manter a pressão pelas laterais e na bola parada, aumentando as chances de produzir escanteios ao longo da partida.

Palpite 2 para Internacional x Corinthians: Mais 3,5 escanteios, com odds 1.61 na bet365.

Dupla chance

O Internacional chega para este confronto precisando reagir no Brasileirão, já que soma apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e não vem apresentando um futebol convincente.

No entanto, o Corinthians também atravessa um momento delicado, com uma campanha irregular e duas derrotas consecutivas, o que aumenta a pressão sobre a equipe paulista.

Atuando em casa, com o apoio da torcida e a necessidade de somar pontos para subir na tabela, o Colorado tende a tomar a iniciativa e buscar o controle da partida.

Diante de um adversário fragilizado e com muitas oscilações, o Inter tem boas chances de sair de campo pelo menos sem derrota.

Assim, a aposta na dupla hipótese pode ser interessante: vitória ou empate para o Internacional.