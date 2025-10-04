Palpite Internacional x Botafogo - Brasileirão Série A - 04/10/2025

Confira os nossos palpites para Internacional x Botafogo para o confronto em Porto Alegre, neste sábado (4), às 18h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Internacional x Botafogo

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na KTO;

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.61 na KTO;

Botafogo vence, com odds de 2.75 na KTO.

Em jogo equilibrado, o Botafogo vencerá o Internacional por 1 a 2.

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Nossa análise: Momento das equipes

Internacional e Botafogo se enfrentam em momentos distintos no Brasileirão, mas com a mesma necessidade de somar pontos importantes.

O duelo no Beira-Rio promete ser equilibrado, já que o Colorado tenta se reerguer com Ramón Díaz, enquanto o Glorioso busca consolidar sua vaga no G-4.

O Inter vem de um empate dramático contra o Corinthians, conquistado no último lance da partida em Porto Alegre. Foi a estreia de Ramón Díaz no Beira-Rio, e o 1 a 1 trouxe certo alívio, mas a equipe segue pressionada pela má campanha.

Atualmente em 15º lugar, com 29 pontos em 25 jogos, o Colorado acumula apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos, além de duas derrotas e dois empates, o que mostra a necessidade de evolução imediata.

O Botafogo, por sua vez, vive uma fase mais positiva. A vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, no Nilton Santos, levou o clube ao G-4, resultado que renova a confiança.

Com 43 pontos em 26 rodadas, o Glorioso soma duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos cinco jogos, desempenho que reforça a solidez da equipe e a coloca na briga por algo maior na reta final da competição.

Prováveis escalações de Internacional x Botafogo

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio, Thiago Maia, Romero (Bruno Henrique) e Alan Patrick; Carbonero e Borré.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Kaio (Gabriel), Barboza, Marçal (Alex Telles); Marlon Freitas, Newton; Santi Rodríguez, Savarino, Cuiabano (Artur); Arthur Cabral.

Defesas em alerta: chance para ambos marcarem

A expectativa para Internacional x Botafogo é de um duelo aberto, com os dois times buscando o ataque desde os minutos iniciais.

O Inter precisa reagir em casa, já que vem de resultados inconsistentes e precisa se afirmar diante de sua torcida. Do outro lado, o Botafogo vive fase melhor, com ataque sólido e jogadores capazes de decidir em transições rápidas.

Esses ingredientes tornam o mercado de “ambos marcam” bastante atraente.

O Colorado, empurrado pelo Beira-Rio, não costuma passar em branco, mas sua defesa ainda mostra fragilidades. Já o Glorioso tem um dos setores ofensivos mais produtivos da competição e dificilmente desperdiça as oportunidades que cria.

Em jogos recentes entre eles, os dois lados chegaram ao gol, e o cenário atual reforça essa possibilidade.

Palpite 1 para Internacional x Botafogo: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

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Pressão por gols deve render placar elástico

Quando duas equipes entram em campo pressionadas por objetivos distintos, mas igualmente fortes, a tendência é de um confronto mais intenso e ofensivo.

O Internacional precisa da vitória para subir na tabela e aliviar a pressão, enquanto o Botafogo sonha em se manter firme entre os primeiros colocados. Esse contexto favorece um jogo de alta rotação, com chances de gol surgindo para ambos os lados.

Além disso, os últimos jogos do Colorado no Beira-Rio mostraram tendência a placares movimentados, e o Botafogo, com um ataque veloz, costuma transformar espaços em gols rapidamente.

A defesa dos dois clubes, apesar de competitiva, não passa segurança suficiente para imaginar um duelo truncado. Por isso, o mercado de gols se torna promissor e equilibrado.

Palpite 2 para Internacional x Botafogo: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.61 na KTO.

Momento empurra o Botafogo para vitória

O fator casa pesa para o Internacional, mas o momento atual e o retrospecto recente jogam a favor do Botafogo. O Glorioso não perde para o Colorado há alguns jogos e, mesmo fora de casa, apresenta desempenho competitivo e consistente.

A equipe tem um elenco sólido, capaz de aproveitar os erros do adversário e impor seu estilo, seja pressionando alto ou explorando os contra-ataques.

O Internacional, apesar de contar com a força da torcida, ainda mostra instabilidade e dificuldades para se impor diante de rivais mais organizados. Em contrapartida, o Botafogo vive boa fase, com peças decisivas em destaque, e entra confiante para buscar os três pontos.

Diante desse equilíbrio, o valor das odds reforça a confiança no triunfo do Glorioso.