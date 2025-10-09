Palpite Inglaterra x País de Gales - Amistosos - 09/10/2025

A Inglaterra é a favorita indiscutível para vencer este amistoso contra o País de Gales, mas será que eles vão poupar jogadores-chave para a viagem na próxima semana à Letônia?

Dicas de apostas para Inglaterra x País de Gales:

Inglaterra -1 (Handicap 3-vias), com odds de 1.83 na Betano;

Menos de 2,5 gols, com odds de 2.12 na Betano;

Harry Kane: primeiro goleador, com odds de 3.62 na Betano.

Esperamos que a Inglaterra vença por dois ou mais gols.

Nossa análise:momento das equipes

A Inglaterra se prepara para receber o País de Gales pela primeira vez em um amistoso internacional desde outubro de 2020. No entanto, as duas nações se enfrentaram em novembro de 2022 na Copa do Mundo no Catar.

Os Três Leões de Thomas Tuchel estão no topo de seu grupo de qualificação para a Copa do Mundo de 2026. Eles venceram todas as cinco partidas de qualificação sem sofrer um gol – resultado esperado pelos torcedores e especialistas, dado o sorteio favorável do Grupo K que receberam.

De muitas maneiras, o desempenho da Inglaterra sob o comando do técnico Tuchel tem sido promissor, embora, em última análise, decepcionante, faltando intensidade e ritmo em seu jogo.

No entanto, houve sinais encorajadores da evolução da equipe em sua mais recente vitória fora de casa na Sérvia. Este foi um jogo fora de casa que muitos temiam que seria um teste difícil.

A principal questão de Tuchel em relação à seleção para o jogo contra o País de Gales está centrada no capitão Harry Kane, que sofreu uma leve lesão no pé no último jogo do Bayern de Munique. No entanto, Kane está determinado a estar apto para começar.

Enquanto isso, o País de Gales está em boa forma para buscar a qualificação para a Copa do Mundo de 2026 após sua mais recente vitória fora de casa por 1-0 no Cazaquistão.

Os homens de Craig Bellamy estão em boa forma para pelo menos chegar aos playoffs, tendo garantido dez pontos em seus primeiros cinco jogos. Os galeses perderam por pouco para o Canadá em seu último amistoso.

Bellamy estará ansioso para ver o quão bem seu sistema 4-3-3 se sai contra uma das principais nações do mundo. Eles contarão com jogadores como Sorba Thomas e Brennan Johnson para causar problemas à Inglaterra durante os contra-ataques.

Escalações esperadas para Inglaterra x País de Gales

Inglaterra: Pickford, Lewis-Skelly, James, Guehi, Konsa, Henderson, Rice, Gordon, Eze, Saka, Kane;

País de Gales: Darlow, Davies, Williams, Mepham, Lawlor, Ampadu, Wilson, Sheehan, Johnson, Thomas, Moore.

Os homens de Tuchel vencerão por dois ou mais gols

Três dos últimos cinco confrontos da Inglaterra contra o País de Gales terminaram com vitória por pelo menos dois gols de diferença.

Apesar disso, os mercados de apostas indicam apenas 54,65% de chance de isso acontecer na quinta-feira à tarde.

Isso significa que há, pelo menos, 5% de valor nesta seleção. Além disso, a motivação do País de Gales precisa ser considerada, já que eles receberão a Bélgica em um jogo crucial das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 na próxima segunda-feira.

Bellamy estará ansioso para jogar com intensidade contra a Inglaterra, mas também estará ciente de evitar lesões em jogadores-chave antes da partida contra a Bélgica.

As chances da Inglaterra vencer por uma margem clara aumentarão se Harry Kane estiver apto para jogar.

Palpite 1 para Inglaterra x País de Gales: Inglaterra -1 (Handicap 3-vias), com odds de 1.83 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Inglaterra x País de Gales nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A abordagem de contra-ataque do País de Gales poderá frustrar a Inglaterra

É difícil imaginar Craig Bellamy montando seu time para ter um estilo fluido e baseado na posse de bola em Wembley.

Embora isso vá contra seus princípios de gestão, Bellamy provavelmente colocará um time mais defensivo na quinta-feira para causar problemas à Inglaterra nas transições.

Curiosamente, o País de Gales marcou apenas uma vez em seus últimos sete encontros competitivos contra a Inglaterra. Seu último gol foi na derrota por 2-1 na Euro 2016. Além disso, sua última vitória competitiva contra os ingleses foi no Campeonato Britânico de 1984.

Se a partida prosseguir como esperado e a Inglaterra mantiver o gol limpo, eles terão mais de 50% de chance de não marcar mais de dois gols.

Por isso, o preço de Menos de 2,5 gols pode valer a pena. Os anfitriões provavelmente manterão o gol limpo, mas vencerão por uma margem de dois gols.

Palpite 2 para Inglaterra x País de Gales: Menos de 2,5 gols, com odds de 2.12 na Betano.

Kane marcará primeiro

Harry Kane está em forma impressionante na frente do gol.

Até agora, o jogador de 32 anos marcou 11 vezes em seis partidas pelo Bayern de Munique na temporada da Bundesliga, embora as discussões já tenham começado sobre a sua permanência em Munique após o término da temporada 2025/26.

Ele sofreu uma leve lesão no pé no último jogo da liga do Bayern, mas as indicações iniciais sugerem que isso não será suficiente para impedi-lo de jogar na quinta-feira. Se ele passar no teste de aptidão física, tem grandes chances de marcar primeiro nesta partida.

Os mercados de apostas sugerem que ele tem apenas 27,78% de chance de marcar primeiro, o que é incrivelmente baixo considerando que ele certamente começará como o atacante central da Inglaterra se estiver apto.

Além disso, ele tem uma taxa de acerto de 83% jogando pela Inglaterra em 2025. Considerando que Ollie Watkins, Anthony Gordon e Marcus Rashford acumularam três gols na liga entre eles até agora nesta temporada, Kane é o principal candidato a encontrar o fundo da rede.

É, certamente, a aposta de maior valor do nosso trio de previsões para Inglaterra x País de Gales.