Palpite Grêmio x São Paulo - Brasileirão Série A - 16/10/2025

Equipes duelam no Rio Grande do Sul, com o Imortal tentando reagir e o Tricolor de olho em uma vaga na Libertadores.

Melhores palpites para Grêmio x São Paulo:

Grêmio vence, com odds de 2.85 na KTO;

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.43 na KTO;

Gols em ambos os tempos, com odds de 1.96 na KTO.

Em um jogo aberto, o Grêmio deve vencer o São Paulo, por 2 a 1.

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Nossa análise: momento das equipes

Grêmio e São Paulo vêm de derrotas na última rodada e querem reagir.

O time gaúcho faz uma campanha muito modesta no Brasileirão, com apenas 33 pontos em 27 jogos, e já vê a Libertadores de 2026 como uma realidade distante.

Para encerrar o ano com mais tranquilidade, o Imortal quer melhorar seu aproveitamento e conquistar, ao menos, uma vaga na Copa Sul-Americana.

Na rodada anterior, o time comandado por Mano Menezes foi derrotado fora de casa pelo Bragantino, por 1 a 0, em um jogo com muitas reclamações com a arbitragem.

O São Paulo, por outro lado, está um pouco mais próximo do G-6, com 38 pontos, em oitavo, e quer se aproximar dos primeiros colocados em busca de uma vaga na Libertadores.

O Tricolor vem de uma derrota no clássico contra o Palmeiras, por 3 a 2, de virada, e busca a reabilitação.

Prováveis escalações de Grêmio x São Paulo

Grêmio: Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar e Arthur; Edenilson, Alysson e Amuzu; Carlos Vinícius;

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Díaz; Luciano e Tapia.

Fator casa pode pesar a favor do Grêmio

Grêmio e São Paulo fazem um jogo equilibrado e sem muito favoritismo. Mas, é claro, o Tricolor Gaúcho pode se sair melhor por estar jogando em casa, diante de sua torcida.

Em seu último jogo na Arena do Grêmio, a equipe bateu o Vitória por 3 a 1.

Nos últimos dez jogos em casa pelo Brasileirão, o Grêmio venceu quatro, empatou outros quatro e perdeu apenas duas vezes.

O sentimento dos jogadores gremistas é que a equipe vem crescendo de rendimento, mas, por outro lado, estaria sendo prejudicada pela arbitragem.

Com a confiança mais elevada e o apoio da torcida, é possível imaginar que o Grêmio possa se impor diante do São Paulo, que também vive altos e baixos no Brasileirão.

Palpite 1 para Grêmio x São Paulo: Grêmio vence, com odds de 2.85 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

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Estatísticas mostram boa oportunidade

Com muita coisa em jogo, as equipes podem partir com tudo para o ataque neste confronto.

No primeiro turno, o São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 1. Além disso, dos últimos oito jogos entre as equipes, em apenas um houve menos de 3 gols. Portanto, apostar em mais de 2.5 gols neste duelo pode ser uma boa pedida.

Além disso, assim como o Grêmio, o São Paulo também entende que foi prejudicado na última rodada, quando foi derrotado pelo Palmeiras. Essa situação indica que teremos um jogo tenso, com os jogadores pressionando a arbitragem, e muitas oportunidades de bola parada podem surgir.

O jogo tem ares de decisão para o São Paulo, que não pode, nem pensar, em ver os times do G-6 se distanciarem ainda mais.

Do outro lado, o Grêmio vai encarar a pressão da sua própria torcida para voltar a vencer e amenizar as críticas.

Palpite 2 para Grêmio x São Paulo: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.43 na KTO.

Emoção nos dois tempos

Apostar em gols em ambos os tempos do jogo parece uma ótima pedida. Nos últimos oito confrontos entre Grêmio e São Paulo, houve gols em ambos os tempos em seis deles.

Além disso, as duas equipes têm bons jogadores no banco de reservas, o que leva a crer em muita intensidade até o apito final.

Quer mais números convincentes? Dos últimos cinco jogos com mando de campo do Grêmio contra o São Paulo, em quatro deles houve gols em ambos os tempos.

O equilíbrio é a marca deste duelo de gigantes do futebol brasileiro e ninguém quer perder a essa altura do campeonato, o que torna o jogo ainda mais interessante e cheio de possibilidades, com as equipes buscando gols do início ao fim.