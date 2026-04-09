Palpite Grêmio x Mirassol - Brasileirão Série A - 13/09/2025

Confira os palpites para Grêmio x Mirassol para o confronto em Porto Alegre, neste sábado (13), às 16h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Grêmio x Mirassol

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Grêmio x Mirassol

Ambos marcam na partida, com odds de 1.82 na Betano

Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.40 na Betano

Menos de 10.5 escanteios, com odds de 1.87 na Betano

Pegado, o jogo entre Grêmio e Mirassol deve terminar empatado por 1 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Vivendo momentos diferentes no Brasileirão, Grêmio e Mirassol se enfrentam, na tarde deste sábado (13), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Enquanto o Imortal quer se distanciar da parte inferior da tabela, o time do interior paulista sonha em seguir surpreendendo rumo a uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Em 13º, o Grêmio ainda paga o preço do começo irregular da temporada. Com 25 pontos conquistados em 21 jogos, o Imortal tem duas derrotas, dois empates e uma vitória nos últimos cinco confrontos. Agora, a equipe gaúcha busca um bom resultado em casa para abrir margem do Z-4.

O Mirassol, por sua vez, vive a estreia dos sonhos na Série A do Brasileirão. Em 6º, o time do interior paulista já conquistou 35 pontos em 20 jogos disputados, o que credencia a equipe a sonhar com uma vaga na próxima Libertadores. Nas últimas cinco partidas, o Leão venceu três, empatou um e perdeu apenas um jogo.

Ao longo da história, Grêmio e Mirassol já se enfrentaram em duas oportunidades, com duas vitórias do Mirassol. No último confronto, já no Brasileirão desta temporada, vitória do Mirassol por 4 a 1.

Prováveis escalações de Grêmio x Mirassol

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Edenilson; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.

Grêmio quer mostrar força em casa

Jogando na Arena, o Grêmio chega como favorito, mas não deve ter vida fácil contra o Mirassol. O time gaúcho costuma impor pressão quando atua como mandante, criando muitas chances e mantendo posse de bola.

No entanto, a equipe de Mano Menezes também tem demonstrado falhas defensivas, principalmente quando precisa adiantar suas linhas.

O Mirassol, por sua vez, gosta de explorar a velocidade e pode encontrar espaços em contra-ataques.

Esse cenário abre possibilidade para que os dois ataques apareçam, aumentando a chance de gols para ambos os lados, especialmente com o bom momento vivido por Olivera, pelo Grêmio, e Chico da Costa, pelo Mirassol.

Palpite 1 para Grêmio x Mirassol: Ambos marcam na partida, com odds de 1.82 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Grêmio x Mirassol nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Tendência de gols no confronto

O histórico recente do Grêmio no Brasileirão mostra partidas com placares movimentados, especialmente quando atua na Arena. A equipe gaúcha tem conseguido manter volume ofensivo elevado, pressionando os adversários e criando chances claras de gol, cenário que dificulta o time passar em branco diante de sua torcida.

O Mirassol, por sua vez, mesmo atuando como visitante, vem se destacando pela eficiência no ataque e demonstrando repertório interessante para surpreender em transições rápidas.

Além disso, os dois clubes chegam ao confronto precisando pontuar para seguir firmes em seus objetivos na tabela, o que deve impedir um jogo travado.

A tendência é de um duelo aberto, com espaços para os dois lados e intensidade alta desde o início. Assim, o cenário favorece a presença de gols ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 para Grêmio x Mirassol: Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.40 na Betano

Escanteios controlados na Arena

O estilo de jogo de Grêmio e Mirassol indica que os escanteios não devem aparecer em grande volume neste confronto. O time gaúcho costuma concentrar suas jogadas no setor central, buscando triangulações rápidas e passes verticais para acionar os atacantes, o que naturalmente reduz a dependência de cruzamentos em excesso.

Já o Mirassol, mesmo com velocidade pelos lados, também aposta mais em infiltrações e bolas trabalhadas, priorizando finalizações de média distância ou jogadas em velocidade no um contra um.

Nos últimos jogos, as duas equipes registraram números médios nesse mercado, sem ultrapassar grandes marcas. Isso sugere que, apesar da intensidade esperada, o duelo terá um número equilibrado de escanteios, abaixo das linhas mais altas.