Palpite Grêmio x Juventude - Brasileirão Série A - 26/10/2025

Grêmio e Juventude fazem clássico gaúcho em Porto Alegre. Imortal pode afundar ainda mais o Papo.

Melhores palpites para Grêmio x Juventude:

Empate, com odds de 3.60 na KTO;

Ambos os times marcam (SIM), com odds de 2.07 na KTO;

Gols em ambos os tempos, com odds de 1.82 na KTO.

Em clássico tenso, Grêmio e Juventude devem empatar em 1 a 1.

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Nossa análise: momento das equipes

O clássico gaúcho promete fortes emoções neste domingo. O Grêmio está em situação melhor do que o Juventude, mas abaixo das expectativas da sua torcida.

O Imortal é apenas o 12º colocado neste Brasileirão, com 36 pontos, e busca, neste momento, uma vaga na Copa Sul-Americana. O risco de rebaixamento é baixo, mas a equipe tricolor não pode vacilar.

O Grêmio sofreu uma dura goleada para o Bahia, na última rodada, por 4 a 0, em Salvador, e precisa reagir. Para isso, nada melhor do que uma vitória em um clássico estadual.

Já o Juventude vive uma situação muito delicada. O time vem de vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, mas segue na zona de rebaixamento, com apenas 26 pontos, na 18ª posição.

Neste cenário, uma derrota no clássico seria catastrófica para o Papo.

O Juventude nunca venceu o Grêmio na Arena do Grêmio. O histórico geral do confronto também é favorável ao Imortal. São 72 vitórias do Tricolor, 43 empates e 26 triunfos do Jaconero.

Prováveis escalações de Grêmio x Juventude

Grêmio: Tiago Volpi, Gustavo Martins (João Lucas), Noriega, Kannemann e Marlon, Cuéllar (Dodi), Arthur, Edenilson, Alysson e Amuzu, Carlos Vinicius;

Juventude: Jandrei, Igor Formiga, Rodrigo Sam, Luan Freitas e Marcelo Hermes, Daniel Peixoto, Caique, Jadson e Rafael Bilú, Gabriel Taliari e Gilberto.

Empate parece bom palpite para o clássico

Com o Grêmio mal das pernas e o Juventude desesperado na luta contra o rebaixamento, o empate parece um resultado muito provável neste clássico.

O Bahia mostrou as inúmeras fraquezas do time comandado por Mano Menezes, cada vez mais pressionado e criticado pela torcida.

O Grêmio vem sofrendo com muitos desfalques e hoje é um time desfigurado, com pouca identidade e dificuldade de entrosamento.

O Juventude, apesar da campanha ruim no Brasileirão, pode se aproveitar dos problemas do rival e igualar o jogo em Porto Alegre.

As equipes já se enfrentaram quatro vezes nesta temporada, com duas vitórias para cada lado, o que demonstra equilíbrio de forças.

Palpite 1 para Grêmio x Juventude: Empate, com odds de 3.60 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

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Times vão com tudo para o ataque

Não há meio-termo para Grêmio e Juventude. Extremamente pressionados, os times precisam dar a vida neste duelo, o que aumenta as chances de que ambos marquem.

Além disso, um clássico por si só já apresenta um equilíbrio de forças.

Em três dos últimos cinco clássicos entre Grêmio e Juventude, ambos os times marcaram. O jogo será tenso e terá cara de final de Campeonato Gaúcho em pleno Brasileirão.

A torcida gremista deve comparecer em peso para dar uma força ao time após a goleada sofrida fora de casa.

O Juventude recuperou parte de suas forças com a vitória sobre o Red Bull Bragantino e sabe que o duelo contra o Grêmio pode mudar o rumo da equipe no Brasileirão, para o bem ou para o mal.

Palpite 2 para Grêmio x Juventude: Ambos os times marcam (SIM), com odds de 2.07 na KTO.

Emoção nos dois tempos, do início ao fim

Outra boa oportunidade para os apostadores é investir em gols em ambos os tempos neste jogo.

Grêmio e Juventude têm muitos jovens capazes de colocar intensidade no jogo do início ao fim. Além disso, os times contam com jogadores interessantes no banco de reservas, que podem mudar o panorama da partida.

Três dos últimos cinco jogos do Grêmio tiveram gols em ambos os tempos.

O cenário de instabilidade das equipes também indica que teremos muitas emoções neste domingo, com uma partida aberta e totalmente imprevisível na Arena.

O último clássico disputado pelo Grêmio neste Brasileirão foi uma loucura: vitória de 3 a 2, de virada, sobre o Internacional, e gols em ambos os tempos. Será um indício do que vem por aí neste domingo?