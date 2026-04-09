Palpite Grêmio x Ceará - Brasileirão Série A - 23/08/2025

Melhores apostas para Grêmio x Ceará

Ambas marcam (SIM) com odd 2.12 na bet365

Empate ou Ceará com odd 1.70 na bet365

Grêmio para marcar primeiro com odd 1.75 na bet365

Nossa análise indica boas chances para ambos marcam, com valor em aposta favorável ao Ceará, e chances para o Grêmio marcar primeiro.

Previsão de placar: Grêmio 1x1 Ceará.

Nossa análise: momento das equipes

Na rodada anterior do Brasileirão, o Imortal conquistou uma importante vitória fora de casa sobre o Atlético-MG. O Tricolor gaúcho até saiu atrás no placar, mas conseguiu empatar ainda no primeiro tempo e virou na etapa final, fechando em 3x1.

Esse triunfo veio em bom momento, pois, em oito rodadas, a equipe havia conquistado apenas duas vitórias. Com o resultado diante do Galo, o Grêmio subiu duas posições na tabela e agora ocupa a 13ª colocação, com 23 pontos.

Diante do Bragantino, o Vozão também somou três pontos na rodada, graças ao gol de Aylon aos 14 minutos de jogo. Antes disso, o Alvinegro vinha de uma derrota como visitante por 2x1 para o Palmeiras.

Assim como o Grêmio, o Ceará também ganhou duas posições na classificação e agora aparece em 10º lugar, com 25 pontos.

Prováveis escalações para Grêmio x Ceará

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Cuéllar, Alex Santana (Edenilson ou Ronald), Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Aylon.

Expectativa para ambas marcam

A fragilidade defensiva é, sem dúvida, um dos principais problemas do Grêmio. Nos últimos dez jogos, a equipe sofreu gols em nove deles, evidenciando a facilidade que os adversários encontram para furar a zaga gremista.

Nesse período, o Tricolor marcou em seis partidas e, embora o ataque tenha mostrado uma intensidade mais baixa recentemente, conseguiu balançar as redes três vezes no último confronto, o que pode indicar uma possível reação.

O Ceará também apresenta instabilidade defensiva, tendo sofrido gols em sete dos últimos dez compromissos. Por outro lado, conseguiu marcar em seis deles, demonstrando certa regularidade ofensiva.

Dessa forma, considerando que ambas as equipes têm deficiências defensivas, mas ainda encontram caminhos para marcar, o cenário aponta para chances de gols dos dois lados.

Palpite 1: Ambas marcam (SIM) com odd 2.12 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Grêmio x Ceará nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Aposta no visitante pode valer

O Ceará tem mostrado força atuando fora de casa. Das últimas seis partidas como visitante, conquistou três vitórias, incluindo o 2x1 sobre o Cruzeiro em pleno Mineirão.

Já o Grêmio tem oscilado bastante e não consegue engatar uma longa sequência de bons resultados. Nos cinco jogos anteriores em casa, somou duas vitórias, dois empates e sofreu uma derrota.

Esse revés foi justamente diante do Sport, equipe de pior campanha no campeonato, que até então ainda não havia vencido.

Diante desse retrospecto e considerando o momento atual das equipes, pode ser interessante arriscar em um placar favorável ao time visitante.

Palpite 2: Dupla chance - empate ou Ceará com odd 1.70 na bet365.

Grêmio para marcar primeiro

Dos últimos sete jogos do Grêmio como mandante, em seis o Imortal foi quem inaugurou o marcador. Essa tendência mostra que, diante da sua torcida, a equipe costuma pressionar desde o início, já que metade desses gols saíram ainda no primeiro tempo.

O Ceará, por sua vez, viu o adversário abrir o placar em dois dos três jogos mais recentes em que conseguiu marcar. Esses números reforçam o favoritismo do Grêmio para sair na frente, especialmente atuando em casa, onde o ambiente é mais favorável.

Por isso, o palpite é que o Tricolor seja a primeira equipe a marcar neste duelo.