Palpite Grêmio x Botafogo - Brasileirão Série A - 24/09/2025

Equipes se enfrentam em partida remarcada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e prometem duelo aberto e disputado.

Melhores apostas para Grêmio x Botafogo

Ambas marcam (SIM), com odds 1.95 na bet365

Menos 4,5 escanteios para o Grêmio, com odds 2.00 na bet365

Primeiro time a marcar (Botafogo), com odds 1.95 na bet365

Previsão de placar: Grêmio 1x1 Botafogo

Nossa análise: momento das equipes

Em baixa na temporada, o Grêmio vive momento de crise no Campeonato Brasileiro, único torneio em que ainda está na disputa. O Imortal vem de uma vitória importante no Grenal por 3x2, mas esse triunfo foi apenas o terceiro em dez partidas, refletindo a baixa produtividade da equipe.

Com esses resultados, o clube ocupa a 12ª posição, somando 28 pontos.

Em situação mais confortável na tabela, o Botafogo aparece em 5º lugar, com 39 pontos.

Na rodada anterior, o Fogão venceu o Atlético-MG por 1x0, após ter empatado em 3x3 com o Mirassol. Assim como o Grêmio, o Brasileirão é a única competição restante para os cariocas, que recentemente foram eliminados da Copa do Brasil pelo Vasco.

Prováveis escalações para Grêmio x Botafogo

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Cuéllar; Pavón, Edenilson e Willian; André Henrique.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Marlon Freitas, Allan, Savarino e Matheus Martins (Jeffinho); Joaquín Correa.

Gols para os dois lados

O Tricolor vive um momento de instabilidade defensiva, já que foi vazado em nove dos últimos dez jogos e costuma sofrer com falhas na zaga. Além disso, em três dos últimos cinco compromissos do time, ambas as equipes balançaram as redes.

Repetindo números parecidos aos do rival, o Botafogo, nesse mesmo recorte de cinco jogos, também teve três partidas com gols para ambos os lados.

Vale ressaltar ainda que o Alvinegro chega com ataque eficiente, marcando em cinco dos seis jogos mais recentes.

Atuando em casa e precisando reagir na tabela, o Grêmio deve partir para o ataque, o que tende a deixar espaços para o adversário.

Diante disso, a probabilidade de gols para os dois lados é alta, tornando a aposta na odd sugerida uma opção bastante interessante.

Palpite 1 para Grêmio x Botafogo: Ambas marcam (SIM), com odds 1.95 na bet365

Veja as odds para Resultado da Partida

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Escanteios para o Grêmio

O Grêmio tem apresentado números baixos nas cobranças de escanteios e esse padrão pode se repetir no duelo contra o Botafogo.

Nas últimas dez partidas, o time comandado por Mano Menezes só conseguiu atingir a marca de cinco escanteios em apenas duas ocasiões, mostrando dificuldade em criar jogadas que resultem nesse tipo de lance.

Atuando em casa, a equipe deve buscar o ataque, mas o estilo de jogo mais cadenciado e a forte marcação do Botafogo tendem a limitar as subidas ao fundo.

Diante dessas estatísticas, a probabilidade do Grêmio ficar novamente abaixo da linha de 4,5 escanteios é alta, tornando a aposta em menos escanteios para o clube gaúcho uma opção bem interessante para este confronto.

Palpite 2 para Grêmio x Botafogo: Menos 4,5 escanteios para o Grêmio, com odds 2.00 na bet365

Botafogo com chance de abrir o placar

O Botafogo tem mostrado faro de gol logo nos minutos iniciais, saindo à frente em quatro dos últimos seis jogos. Esse poder de ataque cedo no placar pode ser um fator determinante diante do Grêmio, que precisa se reorganizar defensivamente para não sofrer logo de cara.

Nos confrontos diretos entre as equipes, o Fogão marcou primeiro em três dos cinco últimos encontros, reforçando essa tendência.

Com um time que não hesita em pressionar desde o apito inicial, a equipe carioca tem boas chances de balançar as redes antes do Grêmio.

Assim, a expectativa é de que o Botafogo aproveite suas oportunidades iniciais e tome a dianteira, forçando o Grêmio a buscar reação no placar.