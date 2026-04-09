Palpite Fulham x Arsenal - Premier League - 18/10/2025

Nosso especialista em apostas espera que o líder, Arsenal, conquiste a vitória neste difícil confronto às margens do Tâmisa.

Dicas de apostas para Fulham x Arsenal:

1x2: Arsenal, com odds de 1.57 na Betano;

BTTS (ambas as equipes marcam): não, com odds de 1.78 na Betano;

Artilheiro a qualquer momento: Bukayo Saka, com odds de 2.82 na Betano.

Esperamos que o Arsenal vença o Fulham por 1-0.

Nossa análise: momento das equipes

O Fulham conseguiu apenas duas vitórias na liga em sete partidas nesta temporada. Isso pode preocupar o técnico Marco Silva, já que sua equipe está em 14º na tabela.

Embora ainda seja cedo na temporada, os Cottagers precisam redescobrir seu impulso. No entanto, isso é um pouco mais difícil quando o líder da liga vem do outro lado da cidade.

Duas derrotas nas últimas duas partidas não são inspiradoras para os anfitriões. Ainda assim, a boa notícia para os torcedores da casa é que eles ainda não perderam no Craven Cottage na liga nesta temporada.

O Arsenal enfrenta dois clássicos londrinos consecutivos após vencer o West Ham antes da pausa internacional. Essa vitória foi crucial, dado que os Hammers foram um dos times que venceram no Emirates na temporada passada.

Os Gunners estão no topo da tabela após o Liverpool perder pontos recentemente e estarão ansiosos para permanecer lá. Viagens a Fulham têm sido complicadas nos últimos anos, então eles terão que jogar melhor desta vez.

Mikel Arteta recebeu más notícias quando o capitão Martin Ødegaard foi descartado até o final de novembro, no mínimo. O norueguês estava em ótima forma recentemente, mas o clube do norte de Londres tem muita qualidade para cobrir sua ausência.

Escalações esperadas para Fulham x Arsenal

Fulham: Leno, Diop, Andersen, Bassey, Castagne, Smith-Rowe, Berge, Sessegnon, Wilson, Iwobi, King;

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Eze, Rice, Saka, Trossard, Gyökeres.

Fulham enfrentará um Arsenal renovado

O Fulham já perdeu três jogos na liga, com duas derrotas consecutivas antes da pausa. A única derrota fora de casa do Arsenal na Premier League veio através de um gol espetacular de Dominik Szoboszlai, do Liverpool.

Os anfitriões sabem o que esperar deste time do Arsenal. Eles são uma equipe diferente daquela que veio duas vezes seguidas e saiu com apenas um ponto.

No geral, os visitantes têm um melhor histórico de confrontos diretos, com seis vitórias nos últimos 10 encontros.

Com os visitantes em uma sequência de quatro vitórias consecutivas em todas as competições, é difícil ver os anfitriões marcarem neste jogo.

Os Gunners mostraram uma resistência incrível em seus jogos anteriores fora de casa, com uma vitória de virada por 2-1 sobre o Newcastle. Eles parecem estar prontos para qualquer desafio no Fulham.

Palpite 1 para Fulham x Arsenal: 1x2: Arsenal, com odds de 1.57 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Fulham x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os Gunners manterão a defesa sólida

O Arsenal tem sido eficiente no ataque nesta temporada, tendo marcado 14 gols na Premier League. Isso é apenas um a menos do que os artilheiros, Man City.

Apesar de todo o seu poder de fogo e qualidade na frente, são os defensores que merecem os verdadeiros elogios.

A equipe de Arteta ostenta a defesa mais econômica da divisão, já que sofreu apenas três gols em sete partidas. Eles mantiveram um jogo sem sofrer gols em 57% de suas partidas, permitindo uma média de 0,67 gols por jogo fora de casa.

Três dos seus últimos quatro jogos em todas as competições terminaram com um jogo sem sofrer gols para os visitantes.

Com Rodrigo Muniz e Raul Jimenez ausentes devido a lesões, os anfitriões não serão tão perigosos no ataque. Como resultado, eles podem não preocupar David Raya no gol do Arsenal no sábado.

Palpite 2 para Fulham x Arsenal: BTTS: não, com odds de 1.78 na Betano.

Saka estará pronto para marcar novamente

O Arsenal tem muitos jogadores de qualidade, especialmente no ataque. Viktor Gyökeres já lidera a tabela de artilheiros deles com três gols na liga nesta temporada.

No entanto, Bukayo Saka é igualmente perigoso, senão mais, para o time do norte de Londres.

Saka atualmente tem quatro contribuições para gols em tantos jogos pelo clube e pela seleção (três gols, uma assistência). Ele marcou contra o Fulham após entrar como substituto em maio deste ano.

Saka marcou um total de três gols em suas últimas quatro aparições contra os Cottagers. Ele também é responsável pelas cobranças de pênalti, o que significa que o inglês provavelmente encontrará o fundo das redes neste fim de semana.