Palpite Fluminense x Lanús - Sul-Americana - 23/09/2025

Separamos três palpites para Fluminense x Lanús. Brasileiros e argentinos duelam por vaga na semifinal da Copa Sul-Americana.

Melhores apostas para Fluminense x Lanús

Vitória do Fluminense, com odds 1.60 na bet365

Mais 1,5 gols, com odds 1.44 na bet365

Ambas marcam (NÃO), com odds 1.53 na bet365

Previsão de placar: Fluminense 2x0 Lanús

Nossa análise: momento das equipes

Com gol de Marcelino Moreno aos 44 minutos do segundo tempo, o Lanús conseguiu abrir vantagem para a decisão no Rio de Janeiro. Com esse resultado, a equipe argentina pode contar com o empate.

Com o tropeço nos acréscimos, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga na próxima fase; uma vitória por um gol levará a decisão para os pênaltis.

Nos últimos compromissos das equipes, o Fluminense enfrentou o Vitória no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro, e venceu por 1x0. Esse resultado positivo veio após dois insucessos da equipe, ambos por 1x0, contra o Corinthians e, depois, contra o Lanús.

Já o Lanús vem de três vitórias consecutivas, a mais recente pelo placar de 2x1 sobre o Platense, pelo Campeonato Argentino.

Prováveis escalações para Fluminense x Lanús

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta (Lima); Kevin Serna, Canobbio e Everaldo.

Lanús: Nahuel Losada; Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marich; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Segovia, Marcelino Moreno e Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo.

Tricolor favorito no Maracanã

Apesar da vitória em casa no jogo de ida, o Lanús não chega como favorito para a partida de volta. Jogando em casa, o Fluminense mantém 100% de aproveitamento na Sul-Americana, com quatro jogos e quatro vitórias.

Em contraste, o Lanús soma cinco confrontos recentes, sendo dois como visitante, e perdeu nas duas ocasiões fora de seus domínios.

Além disso, nesta Sul-Americana, atuando longe de casa, o time argentino venceu apenas uma vez , no 1x0 sobre o Melgar, na 4ª rodada, além de acumular um revés e dois empates.

Assim, as chances de um triunfo tricolor são maiores no Maracanã.

Palpite 1 para Fluminense x Lanús: Vitória do Fluminense, com odds 1.60 na bet365

Veja odds para resultado da partida

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Projeção de gols

Os jogos do Fluminense têm sido marcados por poucos gols. A equipe vem de seis partidas em que, em cinco delas, o total de gols ficou abaixo de 1,5. Inclusive, nos três compromissos mais recentes, houve apenas um gol marcado.

Coincidentemente, esse padrão de placares baixos também se repete nos jogos do Lanús. No mesmo período, o time registrou quatro partidas com apenas um gol.

No entanto, diante do contexto do duelo, em que o Fluminense precisa vencer por ao menos dois gols de diferença para avançar direto e evitar os pênaltis, o cenário indica a possibilidade de, no mínimo, dois gols neste confronto.

Palpite 2 para Fluminense x Lanús: Mais 1,5 gols, com odds 1.44 na bet365

Flu busca vitória sem sofrer gols

Precisando reverter o resultado, o Fluminense certamente deverá adotar uma postura mais ofensiva diante dos argentinos, mas, ao mesmo tempo, deve se atentar para não dar espaços que permitam aos adversários marcar gols, o que só dificultaria ainda mais a vida da equipe carioca.

Vale destacar que o Fluminense tem bom desempenho defensivo na competição, sofrendo apenas quatro gols em nove jogos. Jogando em casa, a equipe mantém 100% de aproveitamento defensivo, sem ser vazada nenhuma vez.

Diante disso, considerando o bom desempenho defensivo do Tricolor e a necessidade de vencer sem sofrer gols, a expectativa é que apenas uma equipe marque.