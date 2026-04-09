Palpite Fluminense x Internacional - Brasileirão Série A - 25/10/2025

O Fluminense recebe o Internacional e quer colar no G-6. Já o Colorado precisa da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento.

Melhores palpites para Fluminense x Internacional:

Fluminense vence, com odds de 1.85 na bet365;

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.95 na bet365;

Intervalo - resultado - Fluminense, com odds de 2.50 na bet365.

Em jogo cheio de emoções, o Fluminense deve vencer o Internacional por 3 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Fluminense e Internacional farão um jogo decisivo para as pretensões das equipes neste Campeonato Brasileiro.

O Tricolor sonha em chegar ao G-6 para voltar à Libertadores no próximo ano, enquanto o Colorado precisa da vitória para se distanciar da ameaçadora zona de rebaixamento.

O Fluminense é o 7º colocado, com 41 pontos, e o Inter apenas o 14º, com 35.

A classificação do returno aponta o Flu melhor do que os gaúchos no momento. O Tricolor tem 17 pontos nesta segunda etapa da competição, enquanto o Colorado soma apenas 11.

Fluminense e Internacional já se enfrentaram três vezes neste ano, com vantagem para o Tricolor. O time carioca venceu o duelo do primeiro turno por 2 a 0 em pleno Beira-Rio.

Além disso, o Flu eliminou o Colorado nas oitavas de final da Copa do Brasil, com um empate e uma vitória para o time das Laranjeiras.

O histórico do confronto é favorável ao Internacional, mas o Fluminense leva vantagem jogando em casa.

Ao todo, os times já se enfrentaram 83 vezes, com 25 vitórias do Fluminense, 26 empates e 32 triunfos do Internacional. Já com mando tricolor, são 38 partidas, com 15 vitórias dos cariocas, 14 empates e 9 triunfos dos gaúchos.

Prováveis escalações de Fluminense x Internacional

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê, Hércules, Martinelli e Lucho Acosta, Canobbio, John Kennedy e Kevin Serna;

Internacional: Ivan, Aguirre, Vitão, Mercado e Victor Gabriel, Thiago Maia, Luis Otávio e Bruno Gomes, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.

Fluminense chega como favorito

O Fluminense vem se mostrando um mandante muito seguro neste Campeonato Brasileiro.

Apesar de não fazer uma campanha brilhante, o Tricolor costuma se impor no Maracanã e é o time de sexta melhor campanha em casa. Até aqui, são 9 vitórias, um empate e apenas três derrotas.

O Internacional, por outro lado, vem mal e foi derrotado pelo Bahia na última rodada, em Salvador. O Colorado tem apenas duas vitórias fora de casa neste Brasileirão e já foi derrotado sete vezes como visitante.

O Fluminense venceu os últimos três jogos em casa no Brasileirão e precisa de um novo triunfo para seguir sonhando com a Libertadores.

Palpite 1 para Fluminense x Internacional: Fluminense vence, com odds de 1.85 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

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Times vão com tudo para o ataque

Por se tratar de um jogo decisivo, é de se esperar que Fluminense e Internacional partam com tudo para o ataque neste duelo. Por isso, é boa a chance de que ambas as equipes marquem.

Nos últimos dois confrontos entre Fluminense e Internacional, ambos os times marcaram. Além disso, os últimos cinco duelos entre as equipes tiveram ao menos dois gols.

Apesar do favoritismo do Fluminense, o Internacional terá a volta de jogadores importantes para este duelo.

O meia Alan Patrick, desfalque nas últimas duas partidas, deve retornar ao time, segundo o técnico Ramón Díaz. Já o atacante Carbonero, outro destaque da equipe, está de volta. Ele cumpriu suspensão contra o Bahia e fez falta ao time.

Palpite 2 para Fluminense x Internacional: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.95 na bet365.

Boa oportunidade de aposta para o intervalo

O Fluminense deve sufocar o Internacional ainda no primeiro tempo. Das três vezes que as equipes se enfrentaram neste ano, em duas delas o Tricolor foi para o intervalo vencendo.

O time de Zubeldía vem de derrota no clássico contra o Vasco e quer mostrar serviço à sua torcida no Maracanã.

Para isso, nada melhor do que partir para cima do Internacional, que vem demonstrando fragilidade defensiva, principalmente fora de casa. Já são 26 gols sofridos em 14 jogos.

O Inter sofreu gols no primeiro tempo em quatro das últimas cinco partidas fora de casa neste Brasileirão, e o Flu pode se aproveitar desta estatística no Maracanã.