Palpite Fluminense x Grêmio - Brasileirão Série A - 02/08/2025

No duelo dos tricolores pressionados, os dois times precisam da vitória. Sem vencer desde que voltou do Mundial, o Flu quer voltar a dar alegria à sua torcida, enquanto o Imortal, após vencer o Fortaleza, visa abrir mais distância da zona do rebaixamento.

Melhores dicas de apostas para Fluminense x Grêmio

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Superbet Dupla chance Fluminense vence ou empata 1.19 Total de gols Mais de 2.5 2.45 Ambos marcam Sim 2.25

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Com o mesmo número de pontos na tabela (20), Fluminense e Grêmio se enfrentaram na noite desta sábado (2), às 21h, no Maracanã. De olho em abrir distância do Z-4, os dois times querem vencer, mas vivem momentos parecidos e de pressão. Na área técnica, um reencontro entre Renato Gaúcho e Mano Menezes, que tinham trabalhos trocados no início da temporada.

Pelo lado do Fluminense, Renato vive o momento de maior pressão desde que retornou no início da temporada. Em 12º, o Tricolor teve quatro derrotas nos últimos cinco jogos, e já começa a ver, com distância, o G-6 do Brasileirão. Agora, a preocupação, mesmo que de longe, é a zona do rebaixamento, mas nada que não possa ser corrigido.

A equipe tem 15 jogos disputados na competição, com seis vitórias, dois empates e sete derrotas. Foram 17 gols marcados e 20 sofridos. No último jogo, derrota para o São Paulo por 3 a 1, no Morumbi. Na temporada, o Fluminense disputou 46 partidas, com 22 vitórias, 12 empates e 12 derrotas.

Na última rodada, o Grêmio venceu e respirou. Após a vitória contra o Fortaleza, o Imortal rompeu a sequência negativa de cinco jogos e se afastou um pouco da zona do rebaixamento, chegando à 14ª posição e somando 20 pontos.

Em 16 jogos, o Tricolor Gaúcho tem cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas. Após um começo ruim, a equipe parece ter encontrado uma forma de jogar e quer seguir olhando para cima. Em 2025, o Grêmio já disputou 41 jogos, com 15 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. A equipe marcou 56 gols e sofreu 45.

Ao longo da história, já foram disputados 87 jogos entre Fluminense e Grêmio na história, com 24 vitórias do Flu, 22 empates e 41 triunfos do Imortal. No último confronto, no Brasileirão da última temporada, empate por 2 a 2.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes (Renê); Hércules (Bernal), Martinelli e Nonato; Serna, Soteldo e Cano.

Grêmio: Tiago Volpi, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Riquelme; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera.

Jogo duro no Maracanã

Confronto pegado e com duas equipes próximas na tabela, o jogo entre Fluminense e Grêmio promete ser um dos mais movimentados da rodada do Brasileirão. Por conta disso, a expectativa é de que o Tricolor Carioca consiga se impor no Maracanã e volte a vencer, mas o empate também é um resultado possível.

Palpite 1- Fluminense vence ou empata, com odds de 1.19 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x Grêmio nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gol para todo lado

Mantendo o padrão, o jogo entre as duas equipes deve ter um bom número de gols. Em cinco dos últimos seis jogos entre os times, mais de três gols foram marcados, e esse padrão pode se repetir neste sábado.

Palpite 2- Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.45 na Superbet

Ambos marcam

Com defesas que não inspiram confiança, Fluminense e Grêmio estão entre os times mais vazados do Brasileirão, e devem ceder oportunidades para o adversário na partida.

Palpite 3- Ambos marcam na partida, com odds de 2.25 na Superbet.