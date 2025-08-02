Palpite Fluminense x Grêmio - Brasileirão Série A - 02/08/2025

No duelo dos tricolores pressionados, os dois times precisam da vitória. Sem vencer desde que voltou do Mundial, o Flu quer voltar a dar alegria à sua torcida, enquanto o Imortal, após vencer o Fortaleza, visa abrir mais distância da zona do rebaixamento.
Melhores dicas de apostas para Fluminense x Grêmio
Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.
|Mercado
|Palpite
|Odds na Superbet
|Dupla chance
|Fluminense vence ou empata
|1.19
|Total de gols
|Mais de 2.5
|2.45
|Ambos marcam
|Sim
|2.25
As odds estão sujeitas a alterações.
- Veja como se cadastrar usando o código de indicação Superbet
- Conheça os 10 melhores apps de apostas
- Saiba mais sobre os melhores sites de apostas do Brasil
Como chegam as equipes
Com o mesmo número de pontos na tabela (20), Fluminense e Grêmio se enfrentaram na noite desta sábado (2), às 21h, no Maracanã. De olho em abrir distância do Z-4, os dois times querem vencer, mas vivem momentos parecidos e de pressão. Na área técnica, um reencontro entre Renato Gaúcho e Mano Menezes, que tinham trabalhos trocados no início da temporada.
Pelo lado do Fluminense, Renato vive o momento de maior pressão desde que retornou no início da temporada. Em 12º, o Tricolor teve quatro derrotas nos últimos cinco jogos, e já começa a ver, com distância, o G-6 do Brasileirão. Agora, a preocupação, mesmo que de longe, é a zona do rebaixamento, mas nada que não possa ser corrigido.
A equipe tem 15 jogos disputados na competição, com seis vitórias, dois empates e sete derrotas. Foram 17 gols marcados e 20 sofridos. No último jogo, derrota para o São Paulo por 3 a 1, no Morumbi. Na temporada, o Fluminense disputou 46 partidas, com 22 vitórias, 12 empates e 12 derrotas.
Na última rodada, o Grêmio venceu e respirou. Após a vitória contra o Fortaleza, o Imortal rompeu a sequência negativa de cinco jogos e se afastou um pouco da zona do rebaixamento, chegando à 14ª posição e somando 20 pontos.
Em 16 jogos, o Tricolor Gaúcho tem cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas. Após um começo ruim, a equipe parece ter encontrado uma forma de jogar e quer seguir olhando para cima. Em 2025, o Grêmio já disputou 41 jogos, com 15 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. A equipe marcou 56 gols e sofreu 45.
Ao longo da história, já foram disputados 87 jogos entre Fluminense e Grêmio na história, com 24 vitórias do Flu, 22 empates e 41 triunfos do Imortal. No último confronto, no Brasileirão da última temporada, empate por 2 a 2.
Prováveis escalações
Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes (Renê); Hércules (Bernal), Martinelli e Nonato; Serna, Soteldo e Cano.
Grêmio: Tiago Volpi, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Riquelme; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera.
Jogo duro no Maracanã
Confronto pegado e com duas equipes próximas na tabela, o jogo entre Fluminense e Grêmio promete ser um dos mais movimentados da rodada do Brasileirão. Por conta disso, a expectativa é de que o Tricolor Carioca consiga se impor no Maracanã e volte a vencer, mas o empate também é um resultado possível.
Palpite 1- Fluminense vence ou empata, com odds de 1.19 na Superbet.
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x Grêmio nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Gol para todo lado
Mantendo o padrão, o jogo entre as duas equipes deve ter um bom número de gols. Em cinco dos últimos seis jogos entre os times, mais de três gols foram marcados, e esse padrão pode se repetir neste sábado.
Palpite 2- Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.45 na Superbet
Ambos marcam
Com defesas que não inspiram confiança, Fluminense e Grêmio estão entre os times mais vazados do Brasileirão, e devem ceder oportunidades para o adversário na partida.
Palpite 3- Ambos marcam na partida, com odds de 2.25 na Superbet.