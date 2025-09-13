Palpite Fluminense x Corinthians - Brasileirão Série A - 13/09/2025

Confira os palpites para Fluminense x Corinthians, em confronto no Rio de Janeiro, neste sábado (13), às 21h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Fluminense x Corinthians

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Fluminense x Corinthians

Fluminense vence, com odds de 2.10 na Betano

Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.47 na Betano

Menos de 10.5 escanteios, com odds de 1.62 na Betano

Mesmo com equilíbrio, o Fluminense vencerá o Corinthians por 2 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

Classificados na Copa do Brasil, Fluminense e Corinthians se enfrentam, na noite deste sábado (13), às 21h, no Maracanã.

Irregular no Brasileirão, o Tricolor quer voltar a vencer na competição e se firmar na parte de cima da tabela. O Timão, por sua vez, ainda se vê ameaçado pelo Z-4 e um bom resultado pode mudar o time de patamar na competição.

Com 28 pontos em 20 jogos, o Fluminense ocupa a 9ª posição na tabela do Brasileirão. Nos últimos cinco jogos, o Tricolor venceu dois, empatou dois e perdeu um.

Pelo lado do Corinthians, 12º na tabela, com 26 pontos somados nas 22 partidas que disputou até agora. Nos últimos cinco jogos, uma vitória, dois empates e duas derrotas. Na última partida do Brasileirão, empate em 1 a 1 com o Palmeiras, em Itaquera.

Este será o jogo de número 109 entre Fluminense e Corinthians na história. O Timão venceu 39 vezes, enquanto o Tricolor conseguiu 36 vitórias. Outros 33 jogos terminaram empatados. No último encontro, já nesta temporada, vitória do Fluminense por 2 a 0 em Itaquera.

Prováveis escalações de Fluminense e Corinthians

Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Serna, Canobbio e Everaldo.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (Gui Negão).

Fluminense aposta na força do Maracanã

O Fluminense chega motivado para enfrentar o Corinthians, e o fator casa pode ser determinante. O Tricolor, empurrado pela torcida, costuma ter intensidade do início ao fim no Maracanã, transformando a atmosfera em um desafio para qualquer visitante.

Além disso, a equipe tem mostrado evolução nos últimos jogos, principalmente no setor ofensivo, com Everaldo e Canobbio como protagonistas.

O Corinthians, por outro lado, ainda não conseguiu apresentar consistência fora de casa nesta temporada, alternando boas atuações com partidas em que sofre para criar chances.

Historicamente, o confronto costuma ser equilibrado, mas o momento atual favorece o Flu. Diante desse contexto, o cenário indica vantagem para o time carioca, que tem tudo para confirmar o favoritismo em mais um jogo diante da sua torcida.

Palpite 1 para Fluminense x Corinthians: Fluminense vence, com odds de 2.10 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x Corinthians nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de jogo truncado e com poucos gols

Os encontros entre Fluminense e Corinthians, em geral, são marcados por muita disputa física, forte marcação e placares curtos.

A característica de ambos os elencos reforça esse cenário: o Tricolor, mesmo em bom momento, não costuma aplicar goleadas em jogos de peso, enquanto o Timão aposta em uma postura mais reativa, buscando brechas no contra-ataque. Isso limita o número de oportunidades claras de gol.

Nos últimos compromissos das duas equipes no Brasileirão, os placares ficaram dentro da margem de dois gols, confirmando a tendência de partidas mais travadas.

Outro fator importante é a cautela natural que jogos de grande rivalidade exigem, já que ninguém quer se expor demais e acabar sendo surpreendido. Assim, o cenário é de um confronto equilibrado e com chances de gol reduzidas, onde a bola parada pode ter peso decisivo.

Palpite 2 para Fluminense x Corinthians: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.47 na Betano

Escanteios não devem passar da média

O mercado de escanteios pode ser influenciado diretamente pelo estilo de jogo adotado por Fluminense e Corinthians.

O Tricolor, mesmo ofensivo, constrói boa parte de suas jogadas em infiltrações rápidas pelo meio e toques curtos, enquanto o Timão aposta em contra-ataques mais diretos, também pelo corredor central. Isso reduz o volume de cruzamentos laterais, principal origem dos escanteios.

Além disso, em jogos de maior equilíbrio, como este, a preocupação em não dar espaços pesa nas escolhas ofensivas, resultando em menos bolas alçadas na área.

O retrospecto recente entre os dois clubes já mostrou números controlados nesse mercado, reforçando a tendência de um jogo sem volume elevado de cantos.

Com os dois times priorizando compactação defensiva, a previsão é de escanteios surgindo em quantidade moderada, mas sem ultrapassar a média habitual.