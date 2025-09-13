Palpite Fluminense x Corinthians - Brasileirão Série A - 13/09/2025

Confira os palpites para Fluminense x Corinthians, em confronto no Rio de Janeiro, neste sábado (13), às 21h, pelo Brasileirão.
Melhores palpites de apostas para Fluminense x Corinthians
Confira as melhores dicas de apostas e análises para Fluminense x Corinthians
- Fluminense vence, com odds de 2.10 na Betano
- Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.47 na Betano
- Menos de 10.5 escanteios, com odds de 1.62 na Betano
Mesmo com equilíbrio, o Fluminense vencerá o Corinthians por 2 a 0.
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Nossa análise: momento das equipes
Classificados na Copa do Brasil, Fluminense e Corinthians se enfrentam, na noite deste sábado (13), às 21h, no Maracanã.
Irregular no Brasileirão, o Tricolor quer voltar a vencer na competição e se firmar na parte de cima da tabela. O Timão, por sua vez, ainda se vê ameaçado pelo Z-4 e um bom resultado pode mudar o time de patamar na competição.
Com 28 pontos em 20 jogos, o Fluminense ocupa a 9ª posição na tabela do Brasileirão. Nos últimos cinco jogos, o Tricolor venceu dois, empatou dois e perdeu um.
Pelo lado do Corinthians, 12º na tabela, com 26 pontos somados nas 22 partidas que disputou até agora. Nos últimos cinco jogos, uma vitória, dois empates e duas derrotas. Na última partida do Brasileirão, empate em 1 a 1 com o Palmeiras, em Itaquera.
Este será o jogo de número 109 entre Fluminense e Corinthians na história. O Timão venceu 39 vezes, enquanto o Tricolor conseguiu 36 vitórias. Outros 33 jogos terminaram empatados. No último encontro, já nesta temporada, vitória do Fluminense por 2 a 0 em Itaquera.
Prováveis escalações de Fluminense e Corinthians
Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Serna, Canobbio e Everaldo.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (Gui Negão).
Fluminense aposta na força do Maracanã
O Fluminense chega motivado para enfrentar o Corinthians, e o fator casa pode ser determinante. O Tricolor, empurrado pela torcida, costuma ter intensidade do início ao fim no Maracanã, transformando a atmosfera em um desafio para qualquer visitante.
Além disso, a equipe tem mostrado evolução nos últimos jogos, principalmente no setor ofensivo, com Everaldo e Canobbio como protagonistas.
O Corinthians, por outro lado, ainda não conseguiu apresentar consistência fora de casa nesta temporada, alternando boas atuações com partidas em que sofre para criar chances.
Historicamente, o confronto costuma ser equilibrado, mas o momento atual favorece o Flu. Diante desse contexto, o cenário indica vantagem para o time carioca, que tem tudo para confirmar o favoritismo em mais um jogo diante da sua torcida.
- Palpite 1 para Fluminense x Corinthians: Fluminense vence, com odds de 2.10 na Betano
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x Corinthians nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Expectativa de jogo truncado e com poucos gols
Os encontros entre Fluminense e Corinthians, em geral, são marcados por muita disputa física, forte marcação e placares curtos.
A característica de ambos os elencos reforça esse cenário: o Tricolor, mesmo em bom momento, não costuma aplicar goleadas em jogos de peso, enquanto o Timão aposta em uma postura mais reativa, buscando brechas no contra-ataque. Isso limita o número de oportunidades claras de gol.
Nos últimos compromissos das duas equipes no Brasileirão, os placares ficaram dentro da margem de dois gols, confirmando a tendência de partidas mais travadas.
Outro fator importante é a cautela natural que jogos de grande rivalidade exigem, já que ninguém quer se expor demais e acabar sendo surpreendido. Assim, o cenário é de um confronto equilibrado e com chances de gol reduzidas, onde a bola parada pode ter peso decisivo.
- Palpite 2 para Fluminense x Corinthians: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.47 na Betano
Escanteios não devem passar da média
O mercado de escanteios pode ser influenciado diretamente pelo estilo de jogo adotado por Fluminense e Corinthians.
O Tricolor, mesmo ofensivo, constrói boa parte de suas jogadas em infiltrações rápidas pelo meio e toques curtos, enquanto o Timão aposta em contra-ataques mais diretos, também pelo corredor central. Isso reduz o volume de cruzamentos laterais, principal origem dos escanteios.
Além disso, em jogos de maior equilíbrio, como este, a preocupação em não dar espaços pesa nas escolhas ofensivas, resultando em menos bolas alçadas na área.
O retrospecto recente entre os dois clubes já mostrou números controlados nesse mercado, reforçando a tendência de um jogo sem volume elevado de cantos.
Com os dois times priorizando compactação defensiva, a previsão é de escanteios surgindo em quantidade moderada, mas sem ultrapassar a média habitual.
- Palpite 3 para Fluminense x Corinthians: Menos de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 1.62 na Betano