Palpite Fluminense x Ceará - Brasileirão Série A - 29/10/2025

Equipes se enfrentam em jogo atrasado pela competição nacional. O Tricolor quer vaga na Libertadores, enquanto o Vozão tenta escapar do rebaixamento.

Melhores palpites para Fluminense x Ceará:

Ambos os times marcam (SIM), com odds de 2.12 na KTO;

Total de gols do Fluminense - Mais de 1.5, com odds de 1.85 na KTO;

Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.77 na KTO.

Em jogo elétrico, o Fluminense deve vencer o Ceará por 2 a 1.

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Nossa análise: momento das equipes

O Fluminense vive um momento muito melhor do que o do Ceará e chega com grande favoritismo para este duelo. No entanto, os cearenses não podem mais vacilar e precisam pontuar no Maracanã para afastar o risco de rebaixamento.

O Flu é o 7º colocado do Brasileirão, com 44 pontos, e está logo abaixo do G-6, grupo dos times que terão vaga na Libertadores do próximo ano.

O Tricolor vem alternando altos e baixos na competição nacional, mas agora parece ter encontrado o seu caminho, com atuações mais seguras diante da torcida. Na última rodada, vitória de 1 a 0 sobre o Internacional no Maracanã.

O Vozão, por outro lado, vem de duas derrotas, para Botafogo e Atlético-MG. Mais do que isso, o time vem apresentando atuações ruins, com pouca inspiração ofensiva e falta de criatividade.

A equipe terá de mudar a postura para sair do Rio com pontos na bagagem.

Prováveis escalações de Fluminense x Ceará

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e John Kennedy;

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Zanocelo, e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Times devem partir para o ataque no Maracanã

O Fluminense é favorito no duelo, mas o Ceará precisa reagir em busca de pontos no Maracanã. Para isso, é claro, a equipe também terá de jogar em busca de gols.

Por causa deste cenário, apostar que ambos os times marquem parece uma boa oportunidade.

Apesar de uma campanha irregular neste Brasileirão, o Ceará já mostrou que não é bobo como visitante. O time tem 3 vitórias fora de casa e soma 13 gols em 15 jogos.

A reta final do campeonato sempre reserva surpresas e mais emoções, com os jogos tensos e os times precisando pontuar para alcançar seus objetivos.

Se o Flu quer a Libertadores, o Ceará sonha com a Sul-Americana.

Palpite 1 para Fluminense x Ceará: Ambos os times marcam (SIM), com odds de 2.12 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

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Flu vem se encontrando e criando mais chances de gol

O Fluminense venceu o Internacional apenas por 1 a 0 na última rodada, mas desperdiçou inúmeras chances. Em condições normais, o placar poderia ter sido muito mais amplo.

Como o Ceará vem mal, é de se imaginar que o Tricolor possa fazer mais de um gol neste duelo no Maracanã.

O Tricolor é um mandante muito confiável jogando no Rio. O time tem 10 vitórias, um empate e apenas três derrotas em seus domínios nesta competição. Em termos de gols, foram 19 até aqui.

O técnico Zubeldía ainda busca a melhor formação para o time, mas os resultados são promissores, com a equipe cada vez mais perto de alcançar o G-6.

Se o Flu repetir o que fez contra o Inter, deve, sim, fazer mais de 1 gol contra o Ceará.

Palpite 2 para Fluminense x Ceará: Total de gols do Fluminense - Mais de 1.5, com odds de 1.85 na KTO.

Um bom jogo para apostar em escanteios

Os dois últimos jogos do Fluminense em casa tiveram bons números de escanteios. Foram nove contra o Internacional e dez contra o Juventude.

Como o Ceará deve jogar recuado, da mesma maneira que os últimos adversários, a tendência deve se repetir.

Do outro lado, o Ceará vem apostando muito em escanteios nos últimos jogos. O time teve sete cantos a seu favor contra o Atlético-MG e outros nove diante do Botafogo.

Tais estatísticas indicam, portanto, que este confronto tem boas chances de contar com mais de 9.5 escanteios.

O Flu é um time que propõe o jogo e finaliza bastante. Já o Ceará é mais limitado e, até por isso, tem de apostar nas bolas aéreas para criar lances de perigo contra os adversários.