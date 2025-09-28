Palpite Fluminense x Botafogo - Brasileirão Série A - 28/09/2025

Confira nossos palpites para Fluminense x Botafogo para o confronto no Rio de Janeiro, neste domingo (28), às 16h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Fluminense x Botafogo

Botafogo vence, com odds de 2.37 na bet365 .

. Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365 .

. Menos de 11 escanteios, com odds de 1.72 na bet365.

Em clássico equilibrado, o Botafogo deve vencer o Fluminense por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Eliminado da Sul-Americana, o Fluminense quer se recuperar após a saída de Renato Gaúcho do comando técnico. O Glorioso, por sua vez, viu a vitória escapar na última rodada e precisa de uma boa atuação para apaziguar os torcedores.

Agora, o Flu vê no Brasileirão a chance de fazer as pazes com a torcida, principalmente se vencer o clássico.

Em 8º na competição, o Tricolor sonha com o G-6, mas precisa de mais regularidade se quiser alcançar o objetivo. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Pelo lado do Glorioso, o G-6 é a realidade e a única saída da equipe se quiser voltar à Libertadores na próxima temporada. Em 5º, o Botafogo vencia o Grêmio até os 43 minutos do segundo tempo na última quarta-feira, mas acabou cedendo o empate.

Nos últimos cinco jogos, o Botafogo venceu dois, perdeu um e empatou dois.

Ao todo, Fluminense e Botafogo já se enfrentaram em 342 oportunidades, com 116 vitórias do Glorioso, 103 empates e 123 triunfos do Tricolor. No último encontro, assim como nos últimos oito jogos, vitória do Botafogo por 2 a 0.

Prováveis escalações de Fluminense e Botafogo

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Lucho Acosta; Serna (Soteldo) Canobbio, Everaldo(Cano).

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Gabriel Silva, Alex Telles (Cuiabano); Marlon Freitas, Newton; Artur, Matheus Martins; Jeffinho e Arthur Cabral.

Botafogo pode manter tabu no clássico

O momento do Botafogo, aliado ao histórico recente contra o Fluminense, coloca o Glorioso em posição de buscar mais uma vitória no clássico.

Nos últimos encontros, o Alvinegro tem sido superior, mostrando consistência defensiva e eficiência no ataque.

Com Artur Cabral recuperando a forma e jogadores como Montoro e Arthur desequilibrando no setor ofensivo, o time tem armas suficientes para aproveitar as fragilidades do rival.

Já o Tricolor, apesar da qualidade técnica, oscila e sofre para transformar posse de bola em resultados efetivos.

Esse equilíbrio de forças torna o jogo imprevisível, mas o retrospecto pesa a favor do Botafogo. Mesmo no Maracanã, o time visitante chega confiante e preparado para explorar os espaços que o Flu pode deixar.

Palpite 1 para Fluminense x Botafogo: Botafogo vence, com odds de 3.20 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Clássico com chance para os dois lados

A característica ofensiva de ambos os times sugere um clássico animado no Maracanã. O Fluminense, mesmo pressionado pela sequência irregular, tem jogadores decisivos como Germán Cano e Serna, capazes de resolver em um lance.

O Botafogo, por sua vez, aposta no poder de decisão de Montoro e na velocidade de seus pontas para castigar a defesa tricolor.

Além disso, o histórico recente dos confrontos entre os clubes mostra que ambos costumam balançar as redes, reforçando a tendência de gols para os dois lados.

A defesa tricolor não é das mais seguras, e o Glorioso, quando pressionado, também dá espaços.

Com isso, as probabilidades de que os dois marquem ao longo dos 90 minutos são altas, deixando o palpite bastante atrativo para quem busca emoção.

Palpite 2 para Fluminense x Botafogo: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.05 na bet365

Escanteios limitados no Maracanã

Apesar da intensidade esperada, o estilo de jogo das duas equipes tende a reduzir a quantidade de escanteios no clássico.

Tanto Fluminense quanto Botafogo constroem a maioria das jogadas pelo centro, apostando em triangulações rápidas, passes verticais e infiltrações, em vez de explorar cruzamentos constantes pelas laterais.

Essa forma de atacar naturalmente gera menos bolas alçadas à área e, consequentemente, menos cantos.

Além disso, como se trata de um confronto com muito estudo e rivalidade, os times devem priorizar a eficiência e a solidez, evitando arriscar em excesso. Isso tende a diminuir o número de jogadas que resultam em escanteios.

Historicamente, os clássicos entre as equipes registram médias equilibradas nesse mercado, reforçando a ideia de que não veremos números inflados neste jogo.