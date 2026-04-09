Palpite Fluminense x América de Cali - Sul-Americana - 19/08/2025

Veja os palpites para a partida das equipes nesta terça (19), às 21h30, pela Sul-Americana.
Melhores palpites de apostas para Fluminense x América de Cali
- Fluminense vence, com odds de 1.60 na bet365
- Ambos marcam na partida, com odds de 2.25 na bet365
- Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.95 na bet365
Favorito, o Fluminense deve vencer por 2 a 0.
- Pensando em se cadastrar? Veja a nossa análise do código de indicação bet365.
- Começando na plataforma? Veja como fazer suas bet365 apostas em futebol.
- Conheça as melhores casas de apostas do Brasil.
Nossa análise: momento das equipes
De olho na vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, Fluminense e América de Cali disputam, na noite desta terça-feira (19), um confronto aberto no Maracanã, e que promete chances para os dois lados.
Na ida, o Tricolor surpreendeu e venceu os colombianos por 2 a 1. Agora, acreditando na força da camisa, o América quer calar o estádio e avançar para a próxima fase.
Após a vitória no primeiro jogo, o Fluminense voltou a campo neste sábado (16), pelo Campeonato Brasileiro. Na partida, venceu o Fortaleza por 2 a 1 e chegou a sua segunda vitória seguida, contando com o confronto contra o próprio América de Cali.
Agora, o Tricolor é o oitavo no Brasileirão, com 27 pontos somados em 18 partidas. São oito vitórias, três empates e sete derrotas. Na Sul-Americana, a campanha do Tricolor é muito boa. Em sete jogos disputados, a equipe conquistou cinco vitórias, além de um empate e uma derrota.
Precisando da vitória, o América de Cali vive um momento inóspito na temporada. Nos últimos três jogos, três derrotas, sendo a última para o Deportivo Pereira, fora de casa, pelo Campeonato Colombiano.
Precisando de apenas um gol para levar para os pênaltis, os Diablos Rojos vão precisar reencontrar o futebol que os coroou com o título da Apertura na Colômbia. Na Sul-Americana, a equipe disputou 10 jogos, com duas vitórias, sete empates e uma derrota.
Este será o segundo jogo entre Fluminense e América de Cali na história do futebol. O primeiro aconteceu na última semana, em Cali, na Colômbia, e o Tricolor venceu por 2 a 1.
Prováveis escalações de Fluminense e América de Cali:
- Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Manoel), Freytes, Renê; Hércules, Martinelli, Lima (Nonato); Serna, Everaldo, Canobbio.
- América de Cali: Jorge Soto; Candelo, Tovar, Pestaña, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Escobar, Sebastián Navarro; Cristian Barrios, Jan Lucumí e Luis Ramos.
Fluminense deve confirmar favoritismo
Vivendo um momento de respiro na temporada, o Fluminense chega ao duelo contra o América de Cali com a confiança renovada e a vaga encaminhada para as quartas de final da Copa Sul-Americana.
Jogando no Maracanã, diante de sua torcida, o Tricolor tem tudo para confirmar o favoritismo e transformar a noite em mais um passo de recuperação.
A equipe carioca, que reencontrou consistência nos últimos jogos, deve administrar a vantagem construída e impor seu estilo de jogo para garantir não apenas a classificação, mas também uma vitória convincente.
O cenário favorece um confronto controlado, com o Flu confirmando presença na próxima fase.
- Palpite 1- Fluminense vence, com odds de 1.60 na bet365.
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x América de Cali nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Fluminense deve marcar, mas defesa frágil indica gols do América
Apesar de atravessar uma fase positiva, o Fluminense ainda não transmite confiança quando o assunto é sistema defensivo. A equipe de Renato Gaúcho costuma se expor bastante e, mesmo em vitórias, têm dificuldades para segurar os adversários.
Nos últimos dez jogos, o Tricolor marcou gols em oito, mas foi vazado em nove dessas partidas, um número que mostra a instabilidade da retaguarda.
Contra o América de Cali, pela Sul-Americana, o cenário não deve ser diferente: a tendência é de que o Flu balance as redes, mas também sofra com espaços deixados atrás. Assim, a expectativa é de um duelo com gols para ambos os lados.
- Palpite 2- Ambos marcam na partida, com odds de 2.25 na bet365.
Escanteios devem aparecer, mas sem exageros no Maracanã
No confronto decisivo entre Fluminense e América de Cali, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, a bola parada deve ganhar protagonismo em diferentes momentos do jogo.
Ambas as equipes contam com bons batedores e costumam explorar bem as jogadas aéreas, principalmente em partidas equilibradas como esta. Nas defesas de ambos os times, cabeceadores como Thiago Silva, pelo Fluminense, e Marcos Mina, pelo América, podem levar perigo.
A expectativa é que os escanteios surjam com frequência ao longo dos 90 minutos, já que os times tendem a buscar alternativas para furar defesas que não oferecem tanta segurança. Ainda assim, a tendência não é de números elevados, devendo permanecer abaixo da marca de 10 cobranças totais na partida.
- Palpite 3- Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.95 na bet365.