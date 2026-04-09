Palpite Fluminense x América de Cali - Sul-Americana - 19/08/2025

Veja os palpites para a partida das equipes nesta terça (19), às 21h30, pela Sul-Americana.

Melhores palpites de apostas para Fluminense x América de Cali

Fluminense vence, com odds de 1.60 na bet365

Ambos marcam na partida, com odds de 2.25 na bet365

Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.95 na bet365

Favorito, o Fluminense deve vencer por 2 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

De olho na vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, Fluminense e América de Cali disputam, na noite desta terça-feira (19), um confronto aberto no Maracanã, e que promete chances para os dois lados.

Na ida, o Tricolor surpreendeu e venceu os colombianos por 2 a 1. Agora, acreditando na força da camisa, o América quer calar o estádio e avançar para a próxima fase.

Após a vitória no primeiro jogo, o Fluminense voltou a campo neste sábado (16), pelo Campeonato Brasileiro. Na partida, venceu o Fortaleza por 2 a 1 e chegou a sua segunda vitória seguida, contando com o confronto contra o próprio América de Cali.

Agora, o Tricolor é o oitavo no Brasileirão, com 27 pontos somados em 18 partidas. São oito vitórias, três empates e sete derrotas. Na Sul-Americana, a campanha do Tricolor é muito boa. Em sete jogos disputados, a equipe conquistou cinco vitórias, além de um empate e uma derrota.

Precisando da vitória, o América de Cali vive um momento inóspito na temporada. Nos últimos três jogos, três derrotas, sendo a última para o Deportivo Pereira, fora de casa, pelo Campeonato Colombiano.

Precisando de apenas um gol para levar para os pênaltis, os Diablos Rojos vão precisar reencontrar o futebol que os coroou com o título da Apertura na Colômbia. Na Sul-Americana, a equipe disputou 10 jogos, com duas vitórias, sete empates e uma derrota.

Este será o segundo jogo entre Fluminense e América de Cali na história do futebol. O primeiro aconteceu na última semana, em Cali, na Colômbia, e o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações de Fluminense e América de Cali:

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Manoel), Freytes, Renê; Hércules, Martinelli, Lima (Nonato); Serna, Everaldo, Canobbio.

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Manoel), Freytes, Renê; Hércules, Martinelli, Lima (Nonato); Serna, Everaldo, Canobbio. América de Cali: Jorge Soto; Candelo, Tovar, Pestaña, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Escobar, Sebastián Navarro; Cristian Barrios, Jan Lucumí e Luis Ramos.

Fluminense deve confirmar favoritismo

Vivendo um momento de respiro na temporada, o Fluminense chega ao duelo contra o América de Cali com a confiança renovada e a vaga encaminhada para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

Jogando no Maracanã, diante de sua torcida, o Tricolor tem tudo para confirmar o favoritismo e transformar a noite em mais um passo de recuperação.

A equipe carioca, que reencontrou consistência nos últimos jogos, deve administrar a vantagem construída e impor seu estilo de jogo para garantir não apenas a classificação, mas também uma vitória convincente.

O cenário favorece um confronto controlado, com o Flu confirmando presença na próxima fase.

Palpite 1- Fluminense vence, com odds de 1.60 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x América de Cali nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Fluminense deve marcar, mas defesa frágil indica gols do América

Apesar de atravessar uma fase positiva, o Fluminense ainda não transmite confiança quando o assunto é sistema defensivo. A equipe de Renato Gaúcho costuma se expor bastante e, mesmo em vitórias, têm dificuldades para segurar os adversários.

Nos últimos dez jogos, o Tricolor marcou gols em oito, mas foi vazado em nove dessas partidas, um número que mostra a instabilidade da retaguarda.

Contra o América de Cali, pela Sul-Americana, o cenário não deve ser diferente: a tendência é de que o Flu balance as redes, mas também sofra com espaços deixados atrás. Assim, a expectativa é de um duelo com gols para ambos os lados.

Palpite 2- Ambos marcam na partida, com odds de 2.25 na bet365.

Escanteios devem aparecer, mas sem exageros no Maracanã

No confronto decisivo entre Fluminense e América de Cali, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, a bola parada deve ganhar protagonismo em diferentes momentos do jogo.

Ambas as equipes contam com bons batedores e costumam explorar bem as jogadas aéreas, principalmente em partidas equilibradas como esta. Nas defesas de ambos os times, cabeceadores como Thiago Silva, pelo Fluminense, e Marcos Mina, pelo América, podem levar perigo.

A expectativa é que os escanteios surjam com frequência ao longo dos 90 minutos, já que os times tendem a buscar alternativas para furar defesas que não oferecem tanta segurança. Ainda assim, a tendência não é de números elevados, devendo permanecer abaixo da marca de 10 cobranças totais na partida.