Palpite Flamengo x Vasco - Brasileirão Série A - 21/09/2025

Em momentos distintos no Brasileirão, equipes medem forças neste fim de semana.

Melhores apostas para Flamengo x Vasco

Vitória do Flamengo, com odds 1.36 na bet365

Mais de 9 escanteios, com odds 1.57 na bet365

Menos 2,5 gols com odds 2.07 na bet365

Previsão de placar: Flamengo 2x0 Vasco.

Nossa análise: momento das equipes

O Flamengo chega para o Clássico dos Milhões após entrar em campo na quinta-feira e vencer o Estudiantes por 2x1, pelas quartas de final da Libertadores.

No Brasileirão, o Rubro-Negro lidera com 47 pontos e vem embalado por nove jogos de invencibilidade. Na rodada anterior venceu o Juventude por 2x1.

Já o Vasco luta contra o rebaixamento e ocupa a 15ª posição com 22 pontos.

Em seu compromisso mais recente na competição, empatou em 2x2 com o Ceará e soma apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, além de duas derrotas e dois empates.

Apesar da oscilação no campeonato, o Cruz-Maltino conquistou um grande feito recentemente: a classificação para as semifinais da Copa do Brasil ao eliminar o Botafogo.

Prováveis escalações para Flamengo x Vasco

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Cuesta, Puma Rodríguez; Barros, Mateus Carvalho, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas: De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Pedro.

Flamengo leva vantagem no clássico

Um dos maiores clássicos do Brasil, Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo, e o retrospecto pesa negativamente para o Gigante da Colina.

O Vasco não vence o Rubro-Negro desde 2023, quando conquistou uma vitória por 1x0, pelo Campeonato Carioca. Pelo Brasileirão, o jejum é ainda maior: a última vitória vascaína sobre o Flamengo aconteceu em 2015.

No primeiro turno, o Vasco conseguiu fazer um jogo consistente e segurou um empate sem gols.

Agora, embora Diniz tenha tido mais tempo para preparar sua equipe para o clássico, o cenário ainda se mostra amplamente favorável ao Flamengo, que, além do momento superior, terá o apoio de sua torcida no Maracanã.

Palpite 1 para Flamengo x Vasco: Vitória do Flamengo, com odds 1.36 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Vasco nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Previsão de muitos escanteios

Os rivais cariocas já se enfrentaram quatro vezes neste ano e, em duas dessas partidas, justamente as mais recentes, o número de escanteios foi bem elevado, superando a marca de dez cobranças.

Vale destacar que a grande maioria delas foi a favor do Flamengo: foram 29 tiros de canto contra apenas sete do Vasco.

Com esse retrospecto, é possível que o clássico desta rodada volte a registrar uma quantidade expressiva de escanteios.

Isso porque o Flamengo costuma explorar bastante as jogadas pelas laterais, alcançando, no mínimo, cinco escanteios em cada um de seus cinco compromissos recentes.

Assim, nossa expectativa é que o confronto registre pelo menos nove escanteios.

Palpite 2 para Flamengo x Vasco: Mais de 9 escanteios, com odds 1.57 na bet365

Clássico com tendência de poucos gols

Outro fator a ser observado é que o Clássico dos Milhões tem mostrado tendência a placares mais baixos.

Nos últimos cinco jogos entre os clubes, apenas na vitória do Flamengo por 2x1, na semifinal do Cariocão, o total de gols superou a marca de 2,5.

Apesar do Vasco vir de partidas com placares movimentados, diante do Flamengo, seu ataque costuma encontrar mais dificuldades.

O Rubro-Negro, por sua vez, com exceção do 8x0 sobre o Vitória, também tem feito jogos com menos de 2,5 gols.

Portanto, com base nas estatísticas do clássico e no desempenho recente das equipes, há grandes chances deste encontro terminar com um placar mais contido.