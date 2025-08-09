Palpite Flamengo x Mirassol - Brasileirão Série A - 09/08/2025

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e busca manter a liderança da competição. Já o Mirassol tenta conquistar mais um bom resultado diante de um dos grandes clubes do país.

Confira algumas dicas de apostas e análises para Flamengo x Mirassol.

Mercado Palpite Odds na EstrelaBet Ambas Marcam SIM 2.33 Total Cartões Mais 3,5 1.30 Resultado 1º Tempo Empate ou Mirassol 1.85

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 07/08, às 11h55.

Como chegam as equipes

O Flamengo chega para o confronto deste sábado após um resultado amargo em sua última partida. Na quarta-feira, diante do Atlético-MG, foi eliminado nos pênaltis nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Agora, o clube volta suas atenções para o Brasileirão, onde lidera a tabela com 37 pontos. Nas últimas quatro rodadas, venceu três partidas e empatou uma, mantendo uma boa sequência.

Também em boa fase no Campeonato Brasileiro, o Mirassol conquistou mais uma vitória na última rodada, desta vez sobre o Vasco, em uma partida bastante movimentada. A equipe abriu 2x0, sofreu o empate logo em seguida, mas conseguiu a virada nos minutos finais.

Expectativa de gol para ambos os lados

Embora seja dono da melhor defesa do Brasileirão, com apenas sete gols sofridos até o momento, o Flamengo viu seu sistema defensivo ser vazado em duas das últimas três partidas. Na rodada anterior, permitiu um gol ao Ceará, equipe que vinha de uma sequência de quatro jogos com baixo rendimento ofensivo.

Agora, diante do Mirassol, o Rubro-Negro encara um adversário que só passou em branco uma única vez desde o início da competição: na derrota por 1x0 para o Bragantino. Desde então, o Leão disputou nove partidas e marcou em todas elas, evidenciando a força de seu ataque.

Apesar de o Flamengo ser referência em solidez defensiva neste Brasileirão, o Mirassol, com 27 gols marcados em 16 jogos, tem se destacado justamente pelo poder ofensivo. Por isso, não seria nada surpreendente se ambas as equipes balançarem as redes neste confronto.

Palpite 1 - Ambas marcam (SIM), com odd 2.33 na EstrelaBet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Mirassol nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Cartões na partida

Flamengo e Mirassol vêm registrando números significativos de cartões nas últimas partidas. Considerando os seis jogos mais recentes de cada equipe, o clube carioca recebeu um total de 16 cartões, sendo que em quatro dessas partidas o número total de advertências foi superior a 3,5.

Do lado do time paulista, os números são semelhantes: no mesmo recorte de jogos, o Mirassol acumulou 14 cartões, com três desses confrontos registrando quatro ou mais cartões no total. Além disso, a equipe tem uma média de 2,6 cartões por jogo no Campeonato Brasileiro.

Com base nessas estatísticas e no padrão recente de ambas as equipes, há boas chances de que o duelo entre Flamengo e Mirassol registre um número elevado de cartões, superando a marca sugerida.

Palpite 2 - Mais 3,5 cartões, com odd 1.30 na EstrelaBet.

Resultado para o primeiro tempo

O Mirassol vem, de fato, apresentando um desempenho admirável no campeonato. Figurando entre os cinco primeiros colocados, o clube do interior paulista tem enfrentado, e até superado, gigantes do futebol nacional.

Demonstrando forte poder ofensivo, o time abriu o placar em sete dos seus últimos oito jogos. Destes, venceu três e empatou dois ainda no primeiro tempo.

Mesmo atuando fora de casa, o Leão não se intimida com os adversários. Nas três partidas mais recentes como visitante, superou o São Paulo e o Ceará, este, conhecido por sua força jogando em casa, além de ter segurado um empate no Allianz Parque diante do Palmeiras.

Diante desse cenário, nosso palpite é: vitória ou empate do Mirassol no primeiro tempo.

Palpite 3 - Empate ou Mirassol no 1º T, com odd 1.85 na EstrelaBet.