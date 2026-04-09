Palpite Cruzeiro x Sport - Brasileirão Série A - 05/10/2025

Em duelo de extremos, a Raposa mira a liderança e o Leão tenta reagir contra a queda.

Melhores palpites de apostas para Cruzeiro x Sport

Cruzeiro vence, com odds de 1.38 na KTO;

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.82 na KTO;

Menos de 10.5 escanteios, com odds de 1.94 na KTO.

Dominante, o Cruzeiro deve vencer o Sport por 3 a 0.

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Nossa análise: momento das equipes

O duelo no Mineirão promete ser intenso, com favoritismo para os donos da casa, mas sem espaço para relaxamento.

O Cruzeiro chega embalado após um empate importante contra o Flamengo, no Maracanã, resultado que reforçou a consistência defensiva do time em jogos grandes.

Agora, na terceira posição com 51 pontos, a equipe mineira aposta em sua regularidade e na força da torcida no Mineirão para seguir no G-4 e se manter na briga direta pelo título.

O Sport, por outro lado, vive uma realidade complicada. Na lanterna da competição, com apenas 15 pontos, o time pernambucano sofre com instabilidade e falta de confiança.

Apesar disso, mostrou poder de reação ao buscar um empate heróico contra o Fluminense no último lance, resultado que pode servir de estímulo para encarar um adversário tão forte como o Cruzeiro.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Sport

Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Christian e Kaio Jorge.

Sport: Gabriel; Aderlan, João Silva (Rafael Thyere), Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Ignacio Ramírez (Pablo).

Raposa quer impor força no Mineirão

O Cruzeiro chega embalado para mais um jogo diante de sua torcida no Mineirão, onde tem conseguido os melhores resultados da temporada.

Mesmo com oscilações fora de casa, a Raposa costuma transformar seu estádio em um ambiente hostil para os adversários, pressionando desde os minutos iniciais e explorando bem os espaços.

O Sport, por outro lado, tem mostrado muitas dificuldades quando atua longe de Recife, com números que evidenciam a queda de rendimento como visitante.

A diferença de postura entre os times em seus mandos deve ser decisiva.

A expectativa é de que o Cruzeiro controle a posse, crie as melhores oportunidades e mantenha o favoritismo, aproveitando a solidez defensiva e a efetividade ofensiva que já demonstrou em outros jogos do campeonato.

Palpite 1 para Cruzeiro x Sport: Cruzeiro vence, com odds de 1.38 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

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Tendência de gols no duelo

Embora o Cruzeiro costume ter jogos equilibrados, a força ofensiva recente do time tem aumentado o número de bolas na rede em suas partidas.

O setor de ataque celeste conta com jogadores em boa fase, capazes de desequilibrar tanto pelo chão quanto nas jogadas aéreas.

Do outro lado, o Sport, mesmo oscilando na tabela, também possui atletas que podem aproveitar os espaços deixados pelo adversário. Esse cenário torna o jogo propício para gols, já que ambas as equipes têm mostrado fragilidades defensivas em momentos cruciais.

Além disso, a necessidade de pontuar pode empurrar o time pernambucano a arriscar mais, abrindo brechas para o Cruzeiro ampliar sua superioridade técnica.

Por isso, a linha de gols acima de 2.5 se apresenta como uma opção atrativa para este duelo no Mineirão.

Palpite 2 para Cruzeiro x Sport: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.82 na KTO.

Escanteios devem ser controlados

O estilo de jogo do Cruzeiro não é exatamente voltado para explorar as laterais até o limite, já que a equipe procura trabalhar as jogadas com infiltrações rápidas e finalizações de média distância. Esse perfil naturalmente reduz o volume de escanteios.

O Sport, por sua vez, tem encontrado dificuldades em manter posse de bola em campo ofensivo, o que também limita a criação de oportunidades que resultam em cantos.

Mesmo que a pressão do Cruzeiro possa gerar algumas situações desse tipo, o equilíbrio e a forma como as duas equipes constroem suas jogadas indicam que o número de escanteios não deve ser muito alto.

Assim, a linha abaixo de 10.5 parece adequada para este confronto, representando bem o comportamento habitual dos dois times em campo.