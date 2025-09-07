Palpite Criciúma x Chapecoense - Brasileirão Série B - 07/09/2025

Confira os palpites para Criciúma x Chapecoense para o confronto em Criciúma, neste domingo (7), às 16h, pela Série B.
Melhores palpites de apostas para Criciúma x Chapecoense
Confira as melhores dicas de apostas e análises para Criciúma x Chapecoense
- Criciúma vence, com odds de 1.87 na Betano
- Menos de 10.5 escanteios, com odds de 1.93 na Betano
- Menos de 2.5 gols, com odds de 1.57 na Betano
Em jogo equilibrado, o Criciúma deve vencer a Chapecoense por 1 a 0.
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Nossa análise: momento das equipes
Criciúma e Chapecoense se enfrentam na tarde deste domingo (7), às 16h, no Heriberto Hulse, em Criciúma. No topo da tabela, as equipes fazem uma das partidas mais interessantes do campeonato até o momento, com o resultado podendo ter grandes repercussões entre os candidatos ao acesso à Série A do Brasileirão.
Em 4°, o Tigre acumula, até o momento, 39 pontos na competição, com 11 vitórias em 24 jogos. Nas últimas cinco partidas, foram três vitórias, um empate e uma derrota. No último jogo, contra o Remo, no Pará, vitória por 1 a 0.
Já a Chape ocupa a 3° posição na tabela, com 41 pontos conquistados em 24 jogos. Ao todo, foram 12 vitórias até o momento na Série B. Nas últimas cinco partidas, a equipe venceu três e empatou duas, incluindo o 2 a 2 contra o Vila Nova, na última rodada, na Arena Condá.
Criciúma e Chapecoense já se enfrentaram em 63 partidas na história, com 24 vitórias para cada lado e 15 empates. No último encontro entre os dois, na Série B desta temporada, vitória da Chape por 2 a 1.
Prováveis escalações de Criciúma e Chapecoense
Criciúma: Alisson; Marcinho, Rodrigo e Luciano Castán; Leo Maná, Leo Naldi (M. Trindade), Gui Lobo, Jhonata Robert e Luiz Henrique; Diego Gonçalves e Nicolas.
Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Dom (Bruno Leonardo), João Paulo, Gabriel Inocêncio, Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Marcinho (Márcio Júnior); Italo e Neto Pessoa.
Criciúma aposta na força em casa para vencer
O Criciúma chega para este clássico catarinense embalado por boas atuações no Heriberto Hülse, onde costuma impor respeito. Jogando diante de sua torcida, o Tigre se torna mais agressivo e aproveita bem as oportunidades criadas, fator que pode pesar diante da Chapecoense.
A Chape, por sua vez, sonha com o retorno à primeira divisão e não quer vacilar para o rival regional. O equilíbrio natural do clássico deve existir, mas o momento e a solidez defensiva do Criciúma jogando em seus domínios aumentam a probabilidade de triunfo.
Diante do cenário, o Tigre é favorito para sair de campo com a vitória. A Chapecoense, porém, não pode ser subestimada.
- Palpite 1 – Criciúma vence, com odds de 1.87 na Betano.
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Criciúma x Chapecoense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Clássico regional tende a ser truncado
Criciúma e Chapecoense fazem um duelo tradicional e com histórico de partidas muito equilibradas. Nos encontros mais recentes, o número de gols tem sido baixo, reflexo do estilo de jogo das duas equipes: muita disputa física, marcação intensa e poucas brechas para finalizações claras.
Mesmo com o Criciúma embalado em casa e a Chape consolidada no G-4, a tendência é de que o confronto seja travado, com placar enxuto.
Os visitantes devem priorizar uma postura defensiva para conter a pressão, enquanto o Tigre pode encontrar dificuldades para transformar a posse de bola em gols. Por isso, o cenário aponta para menos de três gols no total.
- Palpite 2 – Menos de 10.5 escanteios, com odds de 1.93 na Betano.
Escanteios devem ser alternativa no clássico
A rivalidade catarinense deve ser marcada também pelas jogadas de bola parada. Com equipes que costumam pressionar pelos lados e arriscar de média distância, a tendência é de que os escanteios apareçam em bom número ao longo dos 90 minutos.
O Criciúma, em especial, aposta bastante nesse fundamento quando joga em casa, já que utiliza bem seus zagueiros e atacantes fortes no jogo aéreo.
A Chapecoense, por outro lado, mesmo com um jogo mais cadenciado, encontra nos cantos uma alternativa para surpreender adversários mais qualificados do campeonato.
Considerando a intensidade e o equilíbrio esperados, a partida deve ultrapassar a barreira dos nove escanteios, com Italo, para a Chape, e Nicolas, para o Criciúma, podendo resolver pelo alto.
- Palpite 3 – Menos de 2.5 gols, com odds de 1.57 na Betano.