Palpite Criciúma x Chapecoense - Brasileirão Série B - 07/09/2025

Confira os palpites para Criciúma x Chapecoense para o confronto em Criciúma, neste domingo (7), às 16h, pela Série B.

Melhores palpites de apostas para Criciúma x Chapecoense

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Criciúma x Chapecoense

Criciúma vence, com odds de 1.87 na Betano

Menos de 10.5 escanteios, com odds de 1.93 na Betano

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.57 na Betano

Em jogo equilibrado, o Criciúma deve vencer a Chapecoense por 1 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

Criciúma e Chapecoense se enfrentam na tarde deste domingo (7), às 16h, no Heriberto Hulse, em Criciúma. No topo da tabela, as equipes fazem uma das partidas mais interessantes do campeonato até o momento, com o resultado podendo ter grandes repercussões entre os candidatos ao acesso à Série A do Brasileirão.

Em 4°, o Tigre acumula, até o momento, 39 pontos na competição, com 11 vitórias em 24 jogos. Nas últimas cinco partidas, foram três vitórias, um empate e uma derrota. No último jogo, contra o Remo, no Pará, vitória por 1 a 0.

Já a Chape ocupa a 3° posição na tabela, com 41 pontos conquistados em 24 jogos. Ao todo, foram 12 vitórias até o momento na Série B. Nas últimas cinco partidas, a equipe venceu três e empatou duas, incluindo o 2 a 2 contra o Vila Nova, na última rodada, na Arena Condá.

Criciúma e Chapecoense já se enfrentaram em 63 partidas na história, com 24 vitórias para cada lado e 15 empates. No último encontro entre os dois, na Série B desta temporada, vitória da Chape por 2 a 1.

Prováveis escalações de Criciúma e Chapecoense

Criciúma: Alisson; Marcinho, Rodrigo e Luciano Castán; Leo Maná, Leo Naldi (M. Trindade), Gui Lobo, Jhonata Robert e Luiz Henrique; Diego Gonçalves e Nicolas.

Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Dom (Bruno Leonardo), João Paulo, Gabriel Inocêncio, Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Marcinho (Márcio Júnior); Italo e Neto Pessoa.

Criciúma aposta na força em casa para vencer

O Criciúma chega para este clássico catarinense embalado por boas atuações no Heriberto Hülse, onde costuma impor respeito. Jogando diante de sua torcida, o Tigre se torna mais agressivo e aproveita bem as oportunidades criadas, fator que pode pesar diante da Chapecoense.

A Chape, por sua vez, sonha com o retorno à primeira divisão e não quer vacilar para o rival regional. O equilíbrio natural do clássico deve existir, mas o momento e a solidez defensiva do Criciúma jogando em seus domínios aumentam a probabilidade de triunfo.

Diante do cenário, o Tigre é favorito para sair de campo com a vitória. A Chapecoense, porém, não pode ser subestimada.

Palpite 1 – Criciúma vence, com odds de 1.87 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Criciúma x Chapecoense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Clássico regional tende a ser truncado

Criciúma e Chapecoense fazem um duelo tradicional e com histórico de partidas muito equilibradas. Nos encontros mais recentes, o número de gols tem sido baixo, reflexo do estilo de jogo das duas equipes: muita disputa física, marcação intensa e poucas brechas para finalizações claras.

Mesmo com o Criciúma embalado em casa e a Chape consolidada no G-4, a tendência é de que o confronto seja travado, com placar enxuto.

Os visitantes devem priorizar uma postura defensiva para conter a pressão, enquanto o Tigre pode encontrar dificuldades para transformar a posse de bola em gols. Por isso, o cenário aponta para menos de três gols no total.

Palpite 2 – Menos de 10.5 escanteios, com odds de 1.93 na Betano.

Escanteios devem ser alternativa no clássico

A rivalidade catarinense deve ser marcada também pelas jogadas de bola parada. Com equipes que costumam pressionar pelos lados e arriscar de média distância, a tendência é de que os escanteios apareçam em bom número ao longo dos 90 minutos.

O Criciúma, em especial, aposta bastante nesse fundamento quando joga em casa, já que utiliza bem seus zagueiros e atacantes fortes no jogo aéreo.

A Chapecoense, por outro lado, mesmo com um jogo mais cadenciado, encontra nos cantos uma alternativa para surpreender adversários mais qualificados do campeonato.

Considerando a intensidade e o equilíbrio esperados, a partida deve ultrapassar a barreira dos nove escanteios, com Italo, para a Chape, e Nicolas, para o Criciúma, podendo resolver pelo alto.