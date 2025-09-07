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Palpites Criciúma x Chapecoense
Lucas Gomes

Palpite Criciúma x Chapecoense - Brasileirão Série B - 07/09/2025

Criciúma x Chapecoense
Criciúma
Chapecoense
Série B

Equipes se enfrentam em clássico na parte de cima da tabela da Série B.

Confira os palpites para Criciúma x Chapecoense para o confronto em Criciúma, neste domingo (7), às 16h, pela Série B.

Melhores palpites de apostas para Criciúma x Chapecoense

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Criciúma x Chapecoense

  • Criciúma vence, com odds de 1.87 na Betano
  • Menos de 10.5 escanteios, com odds de 1.93 na Betano
  • Menos de 2.5 gols, com odds de 1.57 na Betano

Em jogo equilibrado, o Criciúma deve vencer a Chapecoense por 1 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

Criciúma e Chapecoense se enfrentam na tarde deste domingo (7), às 16h, no Heriberto Hulse, em Criciúma. No topo da tabela, as equipes fazem uma das partidas mais interessantes do campeonato até o momento, com o resultado podendo ter grandes repercussões entre os candidatos ao acesso à Série A do Brasileirão.

Em 4°, o Tigre acumula, até o momento, 39 pontos na competição, com 11 vitórias em 24 jogos. Nas últimas cinco partidas, foram três vitórias, um empate e uma derrota. No último jogo, contra o Remo, no Pará, vitória por 1 a 0.

Já a Chape ocupa a 3° posição na tabela, com 41 pontos conquistados em 24 jogos. Ao todo, foram 12 vitórias até o momento na Série B. Nas últimas cinco partidas, a equipe venceu três e empatou duas, incluindo o 2 a 2 contra o Vila Nova, na última rodada, na Arena Condá.

Criciúma e Chapecoense já se enfrentaram em 63 partidas na história, com 24 vitórias para cada lado e 15 empates. No último encontro entre os dois, na Série B desta temporada, vitória da Chape por 2 a 1.

Prováveis escalações de Criciúma e Chapecoense 

Criciúma: Alisson; Marcinho, Rodrigo e Luciano Castán; Leo Maná, Leo Naldi (M. Trindade), Gui Lobo, Jhonata Robert e Luiz Henrique; Diego Gonçalves e Nicolas.

Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Dom (Bruno Leonardo), João Paulo, Gabriel Inocêncio, Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Marcinho (Márcio Júnior); Italo e Neto Pessoa.

Criciúma aposta na força em casa para vencer

O Criciúma chega para este clássico catarinense embalado por boas atuações no Heriberto Hülse, onde costuma impor respeito. Jogando diante de sua torcida, o Tigre se torna mais agressivo e aproveita bem as oportunidades criadas, fator que pode pesar diante da Chapecoense. 

A Chape, por sua vez, sonha com o retorno à primeira divisão e não quer vacilar para o rival regional. O equilíbrio natural do clássico deve existir, mas o momento e a solidez defensiva do Criciúma jogando em seus domínios aumentam a probabilidade de triunfo. 

Diante do cenário, o Tigre é favorito para sair de campo com a vitória. A Chapecoense, porém, não pode ser subestimada.

  • Palpite 1 – Criciúma vence, com odds de 1.87 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Criciúma x Chapecoense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Clássico regional tende a ser truncado

Criciúma e Chapecoense fazem um duelo tradicional e com histórico de partidas muito equilibradas. Nos encontros mais recentes, o número de gols tem sido baixo, reflexo do estilo de jogo das duas equipes: muita disputa física, marcação intensa e poucas brechas para finalizações claras. 

Mesmo com o Criciúma embalado em casa e a Chape consolidada no G-4, a tendência é de que o confronto seja travado, com placar enxuto. 

Os visitantes devem priorizar uma postura defensiva para conter a pressão, enquanto o Tigre pode encontrar dificuldades para transformar a posse de bola em gols. Por isso, o cenário aponta para menos de três gols no total.

  • Palpite 2 – Menos de 10.5 escanteios, com odds de 1.93 na Betano.

Escanteios devem ser alternativa no clássico

A rivalidade catarinense deve ser marcada também pelas jogadas de bola parada. Com equipes que costumam pressionar pelos lados e arriscar de média distância, a tendência é de que os escanteios apareçam em bom número ao longo dos 90 minutos. 

O Criciúma, em especial, aposta bastante nesse fundamento quando joga em casa, já que utiliza bem seus zagueiros e atacantes fortes no jogo aéreo. 

A Chapecoense, por outro lado, mesmo com um jogo mais cadenciado, encontra nos cantos uma alternativa para surpreender adversários mais qualificados do campeonato.

Considerando a intensidade e o equilíbrio esperados, a partida deve ultrapassar a barreira dos nove escanteios, com Italo, para a Chape, e Nicolas, para o Criciúma, podendo resolver pelo alto.

  • Palpite 3 – Menos de 2.5 gols, com odds de 1.57 na Betano.