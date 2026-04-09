Palpite Corinthians x Bahia - Brasileirão Série A - 16/08/2025

O Timão vive uma fase instável, enquanto o Tricolor chega mais consistente e capaz de pontuar fora de casa.

Melhores dicas de apostas para Corinthians x Bahia

Para ambas equipes marcarem com odd 2.09 na Betano.

Empate ou Bahia com odd 1.35 na Betano.

Corinthians marcar mais 0,5 no 2ºT com odd 1.91 na Betano.

Expectativa de empate ou vitória do time visitante.

Como chegam as equipes

O Timão recebe o Bahia neste sábado após mais um resultado indigesto na última rodada: foi derrotado pelo Juventude, vice-lanterna do Brasileirão, pelo placar de 2x1.

Com essa derrota, a equipe de Dorival Júnior chega a cinco partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, sendo o último triunfo conquistado na 14ª rodada, quando superou o Ceará por 1x0.

Com essa sequência negativa, o clube ocupa atualmente a 13ª posição na tabela, com 22 pontos.

O Bahia também não venceu na última rodada, ficando apenas no empate em casa diante do Fluminense, em um jogo eletrizante que terminou em 3x3.

Com esse resultado, o Tricolor soma dois empates consecutivos, tendo comemorado sua última vitória contra o Juventude, na 17ª rodada. Atualmente, a equipe ocupa a 4ª colocação com 30 pontos. Na última quarta-feira (06), também garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Retrô.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; José Martínez, Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Talles Magno, Yuri Alberto.

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier (ou Gilberto), Kanu, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga, Lucho Rodríguez.

Expectativa de gols para os dois lados

Nos últimos cinco jogos, o Corinthians mostrou força ofensiva marcando gols em todas as partidas, mas também revelou certa fragilidade defensiva, sendo vazado em três delas.

Já o Bahia, apesar de ter passado em branco em dois jogos recentes, quando balançou as redes, três vezes nesse período, foi com impacto: nove gols no total, e em dois desses confrontos também sofreu gols.

O histórico recente indica que ambas as equipes têm potencial para marcar, com o Corinthians mais constante no ataque e o Bahia explosivo quando acerta o pé. Somando isso às brechas defensivas que ambos já apresentaram, o cenário aponta para um duelo movimentado, com boas chances de gol para ambos os lados.

Palpite 1 - Sim para ambas marcam com odd 2,09 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Bahia nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Chance de empate ou vitória tricolor

O Timão vive momento complicado: nos últimos quatro jogos como mandante na competição, não conseguiu vencer, acumulando três empates e uma derrota. Mesmo com o apoio da torcida, a equipe alvinegra tem encontrado dificuldades para impor seu jogo e transformar pressão em gols.

O Bahia, por sua vez, também não vence há dois compromissos no torneio, mas mantém desempenho mais sólido que o adversário. O Tricolor de Aço vem de três empates consecutivos, sendo dois deles fora de casa, o que demonstra capacidade para segurar resultados longe de casa.

Com o retrospecto recente e o cenário das duas equipes, cresce a probabilidade de o confronto terminar em empate ou até mesmo com vitória baiana, aproveitando a instabilidade corintiana como mandante.

Palpite 2 - Empate ou Bahia com odd 1.35 na Betano.

Gol do Corinthians no segundo tempo

O Corinthians tem mostrado um padrão curioso nos últimos compromissos. Nos cinco jogos mais recentes, o Timão balançou as redes em todas as partidas, somando seis gols no período. O detalhe é que cinco desses gols saíram somente na segunda etapa, sendo que, em duas oportunidades, o gol veio após os 45 minutos.

Esse comportamento evidencia uma equipe que cresce de produção no fim da partida, seja pela pressão da torcida, seja pela necessidade de buscar o resultado. Diante do Bahia, esse padrão pode voltar a se repetir e o Alvinegro pode deixar para marcar somente no segundo tempo.