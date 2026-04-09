Palpite Corinthians x Bahia - Brasileirão Série A - 16/08/2025

O Timão vive uma fase instável, enquanto o Tricolor chega mais consistente e capaz de pontuar fora de casa.
Melhores dicas de apostas para Corinthians x Bahia
- Para ambas equipes marcarem com odd 2.09 na Betano.
- Empate ou Bahia com odd 1.35 na Betano.
- Corinthians marcar mais 0,5 no 2ºT com odd 1.91 na Betano.
Expectativa de empate ou vitória do time visitante.
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Como chegam as equipes
O Timão recebe o Bahia neste sábado após mais um resultado indigesto na última rodada: foi derrotado pelo Juventude, vice-lanterna do Brasileirão, pelo placar de 2x1.
Com essa derrota, a equipe de Dorival Júnior chega a cinco partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, sendo o último triunfo conquistado na 14ª rodada, quando superou o Ceará por 1x0.
Com essa sequência negativa, o clube ocupa atualmente a 13ª posição na tabela, com 22 pontos.
O Bahia também não venceu na última rodada, ficando apenas no empate em casa diante do Fluminense, em um jogo eletrizante que terminou em 3x3.
Com esse resultado, o Tricolor soma dois empates consecutivos, tendo comemorado sua última vitória contra o Juventude, na 17ª rodada. Atualmente, a equipe ocupa a 4ª colocação com 30 pontos. Na última quarta-feira (06), também garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Retrô.
Prováveis escalações
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; José Martínez, Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Talles Magno, Yuri Alberto.
Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier (ou Gilberto), Kanu, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga, Lucho Rodríguez.
Expectativa de gols para os dois lados
Nos últimos cinco jogos, o Corinthians mostrou força ofensiva marcando gols em todas as partidas, mas também revelou certa fragilidade defensiva, sendo vazado em três delas.
Já o Bahia, apesar de ter passado em branco em dois jogos recentes, quando balançou as redes, três vezes nesse período, foi com impacto: nove gols no total, e em dois desses confrontos também sofreu gols.
O histórico recente indica que ambas as equipes têm potencial para marcar, com o Corinthians mais constante no ataque e o Bahia explosivo quando acerta o pé. Somando isso às brechas defensivas que ambos já apresentaram, o cenário aponta para um duelo movimentado, com boas chances de gol para ambos os lados.
- Palpite 1 - Sim para ambas marcam com odd 2,09 na Betano.
Veja odds para resultado da partida
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Chance de empate ou vitória tricolor
O Timão vive momento complicado: nos últimos quatro jogos como mandante na competição, não conseguiu vencer, acumulando três empates e uma derrota. Mesmo com o apoio da torcida, a equipe alvinegra tem encontrado dificuldades para impor seu jogo e transformar pressão em gols.
O Bahia, por sua vez, também não vence há dois compromissos no torneio, mas mantém desempenho mais sólido que o adversário. O Tricolor de Aço vem de três empates consecutivos, sendo dois deles fora de casa, o que demonstra capacidade para segurar resultados longe de casa.
Com o retrospecto recente e o cenário das duas equipes, cresce a probabilidade de o confronto terminar em empate ou até mesmo com vitória baiana, aproveitando a instabilidade corintiana como mandante.
- Palpite 2 - Empate ou Bahia com odd 1.35 na Betano.
Gol do Corinthians no segundo tempo
O Corinthians tem mostrado um padrão curioso nos últimos compromissos. Nos cinco jogos mais recentes, o Timão balançou as redes em todas as partidas, somando seis gols no período. O detalhe é que cinco desses gols saíram somente na segunda etapa, sendo que, em duas oportunidades, o gol veio após os 45 minutos.
Esse comportamento evidencia uma equipe que cresce de produção no fim da partida, seja pela pressão da torcida, seja pela necessidade de buscar o resultado. Diante do Bahia, esse padrão pode voltar a se repetir e o Alvinegro pode deixar para marcar somente no segundo tempo.
- Palpite 3 - Total Corinthians 2ºT: mais 0,5 com odd 1.91 na Betano.