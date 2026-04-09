Palpite Chelsea x Liverpool - Premier League - 04/10/2025

Com novas lesões atingindo ambos os times após suas campanhas na Champions League, é difícil ver qualquer lado obtendo uma vantagem no sábado.

Dicas de apostas para Chelsea x Liverpool:

Empate na partida, com odds de 3.80 na Betano ;

; Chelsea (Time com Mais Cartões), com odds de 2.25 na Betano ;

; Liverpool (1º gol), com odds de 1.83 na Betano.

Esperamos que Liverpool e Chelsea empatem em um jogo emocionante.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Chelsea jogará contra o Liverpool no sábado à tarde e estará ansioso para se recuperar das derrotas consecutivas para Brighton e Manchester United. O técnico dos Blues, Enzo Maresca, está sob pressão crescente.

O time de West London caiu para a oitava posição na tabela da Premier League após uma sequência de apenas um ponto nos últimos três jogos.

As lesões são claramente um grande problema. As ausências de Cole Palmer, Liam Delap, Wesley Fofana, Levi Colwill, entre outros, criaram lacunas significativas no elenco que precisam ser preenchidas.

Felizmente para Maresca, o Chelsea está invicto nos últimos quatro encontros em casa na Premier League contra o Liverpool, três dos quais terminaram em empates.

Há um aumento no escrutínio sobre o técnico do Liverpool, Arne Slot, também. As derrotas para Crystal Palace e Galatasaray levantaram preocupações sobre a defesa do Liverpool. Eles têm mais vulnerabilidades defensivas do que na temporada passada.

Slot sofreu um revés, pois perdeu Alisson Becker, que teve uma nova lesão no tendão durante a derrota para o Galatasaray. O atacante francês, Hugo Ekitike, foi forçado a sair em Istambul com cãibras severas. Alexander Isak provavelmente o substituirá.

Escalações esperadas para Chelsea x Liverpool

Chelsea: Sanchez, Gusto, Hato, Cucurella, Badiashile, Fernandez, Caicedo, Neto, Garnacho, Estevão, Pedro.

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konaté, Kerkez, Van Dijk, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Jones, Isak.

Reds forçados a se contentar com um ponto

As novas lesões de Alisson e do novo atacante Hugo Ekitike significam que Arne Slot será forçado a rodar seu time para o jogo fora de casa em Stamford Bridge. Giorgi Mamardashvili assumirá o gol, enquanto Curtis Jones deve começar na linha de frente.

Os Reds foram criticados na semana passada após a derrota para o Crystal Palace, seguida de uma decepcionante derrota na Champions League para o Galatasaray.

É a primeira vez em algum tempo que o Liverpool enfrenta algum tipo de escrutínio e suas vulnerabilidades defensivas estão começando a aparecer.

Enquanto isso, o Chelsea também está sofrendo com lesões. Cole Palmer está fora até meados ou final de outubro devido a um problema persistente na virilha.

Testes de aptidão estão previstos para Moisés Caicedo, João Pedro e Andrey Santos após a vitória apertada na Champions League sobre o Benfica.

Nenhum dos lados está em plena força, e este confronto terminou em empate dez vezes nos últimos 20 encontros. Portanto, um empate é a melhor aposta do nosso trio de palpites para Chelsea x Liverpool.

Palpite 1 para Chelsea x Liverpool: Empate na partida, com odds de 3.80 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Chelsea x Liverpool nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Espera-se que os Blues acumulem mais cartões

Até agora nesta temporada, o Chelsea acumulou 3,17 cartões amarelos por jogo na Premier League, mais do que qualquer time na liga.

Eles receberam um mínimo de dois cartões por jogo. Já o Liverpool tem uma média de 2,17 cartões amarelos por jogo na Premier League.

Portanto, há valor em apostar que os Blues receberão mais cartões no confronto de sábado à noite.

Os mercados de apostas indicam que há apenas 45,45% de chance disso acontecer. Isso parece baixo considerando a abordagem agressiva e às vezes caótica dos Blues nos duelos.

Palpite 2 para Chelsea x Liverpool: Chelsea (Time com Mais Cartões), com odds de 2.25 na Betano.

Os homens de Slot marcam primeiro

O Liverpool marcou primeiro em 80% dos seus últimos cinco encontros competitivos. Os mercados de apostas sugerem que há apenas 54,65% de chance de isso acontecer no sábado à tarde, porcentagem que pode parecer baixa.

Já os Blues serão menos criativos devido à ausência de Palmer. Além disso, sua defesa cede um alto número de grandes chances de gol.

Portanto, é provável que o Liverpool marque primeiro. Os Reds estarão ansiosos para provar que suas recentes derrotas no sul de Londres e em Istambul foram apenas contratempos menores e não sinais de problemas mais sérios.