Palpite Chapecoense x Vila Nova - Brasileirão Série B - 01/09/2025

Confira os palpites para Chapecoense x Vila Nova para o confronto em Chapecó, nesta segunda (1), às 19h, pela Série B.

Melhores palpites de apostas para Chapecoense x Vila Nova

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Chapecoense x Vila Nova.

Chapecoense vence, com odds de 2.00 na Betano

Menos de 10 escanteios, com odds de 1.82 na Betano

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.47 na Betano

Mesmo em um jogo duro, a Chape deve vencer o Vila Nova por 1 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

Chapecoense e Vila Nova se enfrentam na noite desta segunda-feira (1), na Arena Condá, em Chapecó. Na parte superior da tabela, a Chape conta cada ponto como essencial na luta pelo acesso. O Vila, por outro lado, mesmo que um pouco distante do G-4, ainda não perdeu as esperanças em disputar a primeira divisão em 2026.

Em terceiro, a Chapecoense está cada vez mais perto de chegar até o retorno à Série A do Brasileirão. Com 40 pontos em 23 jogos disputados, a equipe tem 12 vitórias, quatro empates e sete derrotas na competição.

Já o Vila Nova, mesmo distante do G-4 e separado do Criciúma por seis pontos, ainda sonha com uma vaga na Série A. Para isso, porém, precisará melhorar a campanha que, atualmente, passa por irregularidades. Nos últimos cinco jogos, foram três derrotas e duas vitórias. Atualmente, a equipe tem 33 pontos na tabela da Série B.

Chapecoense e Vila Nova já se enfrentaram em nove oportunidades, com uma vitória da Chapecoense, três empates e cinco triunfos do Vila Nova. Nesta temporada, os times se enfrentaram em Goiânia, com o Vila vencendo por 1 a 0.

Prováveis escalações de Chapecoense e Vila Nova

Chapecoense: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Gabriel Inocêncio e Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Marcinho; Italo e Neto Pessoa.

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e André Luís.

Chape aposta na força da Arena Condá para vencer

A Chapecoense entra em campo embalada pela necessidade de conquistar pontos e manter o equilíbrio dentro da Série B. Atuando na Arena Condá, a equipe costuma crescer diante da torcida, mostrando mais intensidade e capacidade de segurar resultados.

O Vila Nova, por outro lado, tem dificuldades em partidas fora de casa, onde raramente consegue impor seu ritmo.

O momento também pesa: a Chape vem apresentando evolução coletiva, especialmente na recomposição defensiva, fator que pode fazer diferença em um confronto tão equilibrado. Além disso, o histórico da Série B reforça o peso do mando de campo, já que jogos em Chapecó tendem a ser duros para os visitantes.

Diante desse cenário, o favoritismo se inclina para o lado verde.

Palpite 1: Chapecoense vence, com odds de 2.00 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Chapecoense x Vila Nova nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Escanteios devem ser escassos em Chapecó

O estilo de jogo das duas equipes ajuda a explicar a tendência de um número mais baixo de escanteios neste duelo. Tanto Chapecoense quanto Vila Nova costumam trabalhar suas jogadas pelo meio, explorando triangulações rápidas e finalizações de fora da área.

Essa característica reduz naturalmente a necessidade de buscar a linha de fundo e cruzamentos, principais geradores de cantos.

Além disso, os dois times priorizam a organização defensiva e tendem a cadenciar mais o jogo, evitando correria em excesso. Mesmo em momentos de pressão, a bola parada lateral não costuma ser a principal arma de ambos.

Nos últimos jogos, as médias já se mantiveram dentro dessa faixa, sem números exagerados. Por isso, o mercado de escanteios parece propício para uma aposta em baixo volume.

Palpite 2: Menos de 10 escanteios no jogo, com odds de 1.82 na Betano

Poucos gols devem marcar o confronto

A Série B é conhecida por partidas truncadas, e o confronto entre Chapecoense e Vila Nova tem todos os ingredientes para seguir esse roteiro. As duas equipes prezam pela disciplina defensiva e muitas vezes carecem de alternativas criativas no ataque.

O histórico recente dos clubes também aponta para placares curtos, geralmente decididos em detalhes.

A Chape, mesmo jogando em casa, dificilmente se lança de maneira desorganizada, enquanto o Vila tende a adotar uma postura ainda mais cautelosa fora de seus domínios.

O resultado é um jogo de muito estudo, marcação firme e chances mais raras. A tendência, portanto, é de que o placar final seja enxuto, sem muitos gols, reforçando a força do mercado under para esse duelo.