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Palpites Chapecoense x Vila Nova
Lucas Gomes

Palpite Chapecoense x Vila Nova - Brasileirão Série B - 01/09/2025

Chapecoense x Vila Nova-GO
Chapecoense
Vila Nova-GO
Série B

Chapecoense x Vila Nova se enfrentam em jogo tenso na Arena Condá.

Confira os palpites para Chapecoense x Vila Nova para o confronto em Chapecó, nesta segunda (1), às 19h, pela Série B.

Melhores palpites de apostas para Chapecoense x Vila Nova

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Chapecoense x Vila Nova. 

  • Chapecoense vence, com odds de 2.00 na Betano
  • Menos de 10 escanteios, com odds de 1.82 na Betano
  • Menos de 2.5 gols, com odds de 1.47 na Betano

Mesmo em um jogo duro, a Chape deve vencer o Vila Nova por 1 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

Chapecoense e Vila Nova se enfrentam na noite desta segunda-feira (1), na Arena Condá, em Chapecó. Na parte superior da tabela, a Chape conta cada ponto como essencial na luta pelo acesso. O Vila, por outro lado, mesmo que um pouco distante do G-4, ainda não perdeu as esperanças em disputar a primeira divisão em 2026.

Em terceiro, a Chapecoense está cada vez mais perto de chegar até o retorno à Série A do Brasileirão. Com 40 pontos em 23 jogos disputados, a equipe tem 12 vitórias, quatro empates e sete derrotas na competição. 

Já o Vila Nova, mesmo distante do G-4 e separado do Criciúma por seis pontos, ainda sonha com uma vaga na Série A. Para isso, porém, precisará melhorar a campanha que, atualmente, passa por irregularidades. Nos últimos cinco jogos, foram três derrotas e duas vitórias. Atualmente, a equipe tem 33 pontos na tabela da Série B.

Chapecoense e Vila Nova já se enfrentaram em nove oportunidades, com uma vitória da Chapecoense, três empates e cinco triunfos do Vila Nova. Nesta temporada, os times se enfrentaram em Goiânia, com o Vila vencendo por 1 a 0.

Prováveis escalações de Chapecoense e Vila Nova 

Chapecoense: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Gabriel Inocêncio e Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Marcinho; Italo e Neto Pessoa.

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e André Luís.

Chape aposta na força da Arena Condá para vencer

A Chapecoense entra em campo embalada pela necessidade de conquistar pontos e manter o equilíbrio dentro da Série B. Atuando na Arena Condá, a equipe costuma crescer diante da torcida, mostrando mais intensidade e capacidade de segurar resultados. 

O Vila Nova, por outro lado, tem dificuldades em partidas fora de casa, onde raramente consegue impor seu ritmo. 

O momento também pesa: a Chape vem apresentando evolução coletiva, especialmente na recomposição defensiva, fator que pode fazer diferença em um confronto tão equilibrado. Além disso, o histórico da Série B reforça o peso do mando de campo, já que jogos em Chapecó tendem a ser duros para os visitantes. 

Diante desse cenário, o favoritismo se inclina para o lado verde.

  • Palpite 1: Chapecoense vence, com odds de 2.00 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Chapecoense x Vila Nova nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Escanteios devem ser escassos em Chapecó

O estilo de jogo das duas equipes ajuda a explicar a tendência de um número mais baixo de escanteios neste duelo. Tanto Chapecoense quanto Vila Nova costumam trabalhar suas jogadas pelo meio, explorando triangulações rápidas e finalizações de fora da área. 

Essa característica reduz naturalmente a necessidade de buscar a linha de fundo e cruzamentos, principais geradores de cantos. 

Além disso, os dois times priorizam a organização defensiva e tendem a cadenciar mais o jogo, evitando correria em excesso. Mesmo em momentos de pressão, a bola parada lateral não costuma ser a principal arma de ambos. 

Nos últimos jogos, as médias já se mantiveram dentro dessa faixa, sem números exagerados. Por isso, o mercado de escanteios parece propício para uma aposta em baixo volume.

  • Palpite 2: Menos de 10 escanteios no jogo, com odds de 1.82 na Betano

Poucos gols devem marcar o confronto

A Série B é conhecida por partidas truncadas, e o confronto entre Chapecoense e Vila Nova tem todos os ingredientes para seguir esse roteiro. As duas equipes prezam pela disciplina defensiva e muitas vezes carecem de alternativas criativas no ataque. 

O histórico recente dos clubes também aponta para placares curtos, geralmente decididos em detalhes. 

A Chape, mesmo jogando em casa, dificilmente se lança de maneira desorganizada, enquanto o Vila tende a adotar uma postura ainda mais cautelosa fora de seus domínios. 

O resultado é um jogo de muito estudo, marcação firme e chances mais raras. A tendência, portanto, é de que o placar final seja enxuto, sem muitos gols, reforçando a força do mercado under para esse duelo.

  • Palpite 3: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.47 na Betano