Palpite Chapecoense x Vila Nova - Brasileirão Série B - 01/09/2025

Confira os palpites para Chapecoense x Vila Nova para o confronto em Chapecó, nesta segunda (1), às 19h, pela Série B.
Melhores palpites de apostas para Chapecoense x Vila Nova
Confira as melhores dicas de apostas e análises para Chapecoense x Vila Nova.
- Chapecoense vence, com odds de 2.00 na Betano
- Menos de 10 escanteios, com odds de 1.82 na Betano
- Menos de 2.5 gols, com odds de 1.47 na Betano
Mesmo em um jogo duro, a Chape deve vencer o Vila Nova por 1 a 0.
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Nossa análise: momento das equipes
Chapecoense e Vila Nova se enfrentam na noite desta segunda-feira (1), na Arena Condá, em Chapecó. Na parte superior da tabela, a Chape conta cada ponto como essencial na luta pelo acesso. O Vila, por outro lado, mesmo que um pouco distante do G-4, ainda não perdeu as esperanças em disputar a primeira divisão em 2026.
Em terceiro, a Chapecoense está cada vez mais perto de chegar até o retorno à Série A do Brasileirão. Com 40 pontos em 23 jogos disputados, a equipe tem 12 vitórias, quatro empates e sete derrotas na competição.
Já o Vila Nova, mesmo distante do G-4 e separado do Criciúma por seis pontos, ainda sonha com uma vaga na Série A. Para isso, porém, precisará melhorar a campanha que, atualmente, passa por irregularidades. Nos últimos cinco jogos, foram três derrotas e duas vitórias. Atualmente, a equipe tem 33 pontos na tabela da Série B.
Chapecoense e Vila Nova já se enfrentaram em nove oportunidades, com uma vitória da Chapecoense, três empates e cinco triunfos do Vila Nova. Nesta temporada, os times se enfrentaram em Goiânia, com o Vila vencendo por 1 a 0.
Prováveis escalações de Chapecoense e Vila Nova
Chapecoense: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Gabriel Inocêncio e Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Marcinho; Italo e Neto Pessoa.
Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e André Luís.
Chape aposta na força da Arena Condá para vencer
A Chapecoense entra em campo embalada pela necessidade de conquistar pontos e manter o equilíbrio dentro da Série B. Atuando na Arena Condá, a equipe costuma crescer diante da torcida, mostrando mais intensidade e capacidade de segurar resultados.
O Vila Nova, por outro lado, tem dificuldades em partidas fora de casa, onde raramente consegue impor seu ritmo.
O momento também pesa: a Chape vem apresentando evolução coletiva, especialmente na recomposição defensiva, fator que pode fazer diferença em um confronto tão equilibrado. Além disso, o histórico da Série B reforça o peso do mando de campo, já que jogos em Chapecó tendem a ser duros para os visitantes.
Diante desse cenário, o favoritismo se inclina para o lado verde.
- Palpite 1: Chapecoense vence, com odds de 2.00 na Betano
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Chapecoense x Vila Nova nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Escanteios devem ser escassos em Chapecó
O estilo de jogo das duas equipes ajuda a explicar a tendência de um número mais baixo de escanteios neste duelo. Tanto Chapecoense quanto Vila Nova costumam trabalhar suas jogadas pelo meio, explorando triangulações rápidas e finalizações de fora da área.
Essa característica reduz naturalmente a necessidade de buscar a linha de fundo e cruzamentos, principais geradores de cantos.
Além disso, os dois times priorizam a organização defensiva e tendem a cadenciar mais o jogo, evitando correria em excesso. Mesmo em momentos de pressão, a bola parada lateral não costuma ser a principal arma de ambos.
Nos últimos jogos, as médias já se mantiveram dentro dessa faixa, sem números exagerados. Por isso, o mercado de escanteios parece propício para uma aposta em baixo volume.
- Palpite 2: Menos de 10 escanteios no jogo, com odds de 1.82 na Betano
Poucos gols devem marcar o confronto
A Série B é conhecida por partidas truncadas, e o confronto entre Chapecoense e Vila Nova tem todos os ingredientes para seguir esse roteiro. As duas equipes prezam pela disciplina defensiva e muitas vezes carecem de alternativas criativas no ataque.
O histórico recente dos clubes também aponta para placares curtos, geralmente decididos em detalhes.
A Chape, mesmo jogando em casa, dificilmente se lança de maneira desorganizada, enquanto o Vila tende a adotar uma postura ainda mais cautelosa fora de seus domínios.
O resultado é um jogo de muito estudo, marcação firme e chances mais raras. A tendência, portanto, é de que o placar final seja enxuto, sem muitos gols, reforçando a força do mercado under para esse duelo.
- Palpite 3: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.47 na Betano