Palpite Ceará x Botafogo - Brasileirão Série A - 19/10/2025

Equipes fazem duelo interessante, com o Vozão tentando se firmar e o Glorioso abalado após derrota no clássico.

Melhores palpites para Ceará x Botafogo:

Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.53 na Betano;

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.05 na Betano;

Empate, com odds de 3.15 na Betano.

Em jogo duro, Ceará e Botafogo devem empatar por 1 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Ceará e Botafogo se enfrentam em duelo de objetivos distintos, mas com a mesma necessidade de reencontrar consistência.

O Vozão busca consolidar a boa fase e afastar de vez qualquer risco na parte inferior da tabela, enquanto o Glorioso tenta se reerguer na disputa por uma vaga no G-4 após uma sequência de tropeços.

O Ceará empatou com o Sport fora de casa e mostrou competitividade. O time soma 35 pontos em 27 jogos e vem se destacando pelo equilíbrio tático e pela solidez defensiva.

O Botafogo, por outro lado, atravessa um momento delicado. A derrota por 3 a 0 para o Flamengo expôs fragilidades defensivas e uma queda de intensidade.

Ainda assim, o time ocupa o 5º lugar, com 43 pontos, e mantém chances reais de retornar ao G-4. Para isso, precisa recuperar a eficiência ofensiva e mostrar mais equilíbrio nas transições, especialmente longe do Nilton Santos.

Prováveis escalações de Ceará x Botafogo

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia, Richardson, Lourenço e Lucas Mugni, Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul;

Botafogo: Léo Linck, Mateo Ponte, David Ricardo (Gabriel Silva), Barboza, Marçal (Alex Telles), Allan e Marlon Freitas, Santi Rodríguez, Savarino, Cuiabano (Matheus Martins), Arthur Cabral.

Duelo equilibrado tende a ter poucos gols

O confronto entre Ceará e Botafogo promete equilíbrio e forte disputa física, especialmente no meio de campo.

O Ceará, jogando em casa, costuma controlar bem os espaços e raramente participa de partidas com placares elásticos.

O Botafogo, por outro lado, tem enfrentado dificuldades para converter oportunidades, mesmo com boas peças ofensivas ao seu dispor, como Santi Rodríguez e Savarino.

Ambos os times vêm alternando resultados e buscam uma vitória para reagir na tabela.

O cenário aponta para um duelo truncado, com marcação intensa e poucas chances claras, favorecendo uma partida de placar mais baixo e ritmo cadenciado, típico de confrontos entre equipes que priorizam a consistência tática e não correm tanto risco na tabela.

Palpite 1 para Ceará x Botafogo: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.53 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Ceará x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambos podem balançar as redes em duelo aberto

Apesar do equilíbrio entre as equipes, o momento ofensivo de Ceará e Botafogo indica boas possibilidades de gols.

O Vozão tem aproveitado o apoio da torcida para atacar com intensidade e costuma criar boas oportunidades no Castelão. Já o Botafogo, mesmo fora de casa, é perigoso nos contra-ataques, com jogadores como Savarino e Cuiabano.

A necessidade de pontuar pode levar os dois a se expor mais, especialmente no segundo tempo da partida, que promete bastante equilíbrio.

Assim, o confronto tem potencial para se tornar dinâmico e com chances dos dois lados, principalmente se o primeiro gol sair cedo, com as duas equipes buscando um bom resultado.

Palpite 2 para Ceará x Botafogo: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.05 na Betano.

Equilíbrio pode resultar em empate justo

Ceará e Botafogo chegam para este confronto com campanhas parecidas, estilos cautelosos e elencos de qualidade similar.

O Vozão tem mostrado força em casa, com bom controle de bola e uma defesa sólida, mas ainda sente dificuldade para transformar volume de jogo em gols.

O Botafogo, por outro lado, vive um momento de oscilação e ainda busca consistência longe do Nilton Santos.

O duelo promete ser equilibrado do início ao fim, com os dois times se estudando bastante e alternando períodos de domínio.

A postura tática das equipes indica que nenhuma deve se lançar de forma desorganizada ao ataque, o que reforça a tendência de um placar nivelado, decidido em detalhes.