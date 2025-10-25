Palpite Brentford x Liverpool - Premier League - 25/10/2025

Nosso especialista em apostas espera que os Bees comecem bem e consigam, no mínimo, um empate, com seu atacante em boa forma, Igor Thiago, marcando mais um gol.

Melhores palpites para Brentford x Liverpool:

Brentford ou empate, com odds de 2.15 na Betano;

Igor Thiago marca a qualquer momento, com odds de 3.10 na Betano;

1º Tempo: Brentford, com odds de 4.50 na Betano.

Palpite de placar: Brentford 1-1 Liverpool.

Nossa análise: momento das equipes

Tanto Brentford quanto Liverpool já conquistaram vitórias impressionantes esta semana.

Os Bees foram dominantes em sua vitória por 2-0 sobre o West Ham na Premier League na noite de segunda-feira, conquistando seus primeiros pontos fora de casa na temporada.

Eles têm sido mais fortes em casa, somando sete pontos em quatro partidas diante de sua torcida.

Já o Liverpool foi vitorioso na quarta-feira, com uma vitória tranquila de 5-1 sobre o Eintracht Frankfurt na Liga dos Campeões. No entanto, eles haviam perdido quatro partidas consecutivas em todas as competições antes disso.

O time de Arne Slot sofreu uma derrota prejudicial por 2-1 em casa contra o Man Utd no último fim de semana. Eles realmente precisam responder com três pontos em Londres no sábado.

Prováveis escalações de Brentford x Liverpool

Brentford: Kelleher, Kayode, Van den Berg, Collins, Ajer, Lewis-Potter, Yarmolyuk, Henderson, Damsgaard, Schade, Thiago;

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Van Dijk, Konate, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Os Reds podem tropeçar novamente

Pela primeira vez em seu comando, há uma certa pressão sobre Arne Slot. Após um verão recorde no mercado de transferências, alguns de seus novos astros ainda não se adaptaram.

Florian Wirtz teve uma noite melhor na Alemanha no meio da semana, mas ainda não marcou ou deu assistências na Premier League. Enquanto isso, Alexander Isak só encontrou o fundo das redes na EFL Cup.

Os Bees superaram as expectativas até agora sob o comando de Keith Andrews e impressionaram contra o West Ham na segunda-feira.

Eles tiveram mais posse de bola do que seus adversários pela primeira vez sob o novo técnico e criaram 2.3 xG contra 0.4 dos adversários.

A vitória por 2-0 foi muito merecida, mas eles têm tendido a ter um desempenho melhor em casa.

Eles perderam apenas uma das cinco partidas competitivas no Gtech Community Stadium nesta temporada. Aston Villa, Chelsea e Manchester United já perderam pontos lá.

Palpite 1 para Brentford x Liverpool: Brentford ou empate, com odds de 2.15 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Brentford x Liverpool nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Continuação da boa fase de Thiago

O Brentford tem jogado de forma bastante direta em alguns momentos, com muitas bolas longas para seu poderoso atacante Igor Thiago. O brasileiro também tem sido frequentemente o alvo em escanteios e laterais longos.

O jogador de 24 anos tem uma média de 3,1 disputas aéreas vencidas por jogo na Premier League. No entanto, sua ameaça vai além do que ele pode fazer de cabeça.

Ele também tem sido calmo na frente do gol, marcando 24% de seus chutes.

Thiago registrou cinco gols em suas primeiras oito aparições na principal liga inglesa. Apenas Antoine Semenyo e Erling Haaland marcaram mais antes da rodada deste fim de semana na Premier League.

Ele parece capaz de aumentar essa contagem contra uma defesa do Liverpool que não mantém um jogo sem sofrer gols há oito partidas em todas as competições.

Palpite 2 para Brentford x Liverpool: Igor Thiago marca a qualquer momento, com odds de 3.10 na Betano.

Os Bees são capazes de liderar no intervalo

Os Reds têm preocupações com lesões em vários jogadores antes deste jogo, o que também deve encorajar o Brentford.

O meio-campista chave Ryan Gravenberch está entre as dúvidas, enquanto Alisson e Jeremie Frimpong devem ficar de fora novamente.

Eles têm começado devagar nas últimas semanas, ficando atrás em cada uma das suas últimas cinco partidas competitivas.

Nos últimos três jogos da Premier League, eles sofreram três gols nos primeiros 15 minutos, incluindo um gol no segundo minuto contra o Man Utd no último domingo.

O time de Slot também só marcou uma vez antes do intervalo em suas viagens na liga nesta temporada.

O Brentford sentirá uma oportunidade de começar forte nesta partida. Eles já marcaram duas vezes nos primeiros 15 minutos em casa nesta temporada.

Enquanto isso, 67% dos seus gols em casa na Premier League vieram antes do intervalo.