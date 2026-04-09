Palpite Brasil x Chile - Eliminatórias da Copa do Mundo - 04/09/2025

Preparamos três palpites para Brasil x Chile, em jogo válido pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. As seleções se enfrentam na noite desta quinta-feira (4), às 21h30, no Estádio do Maracanã, no Rio.

Dicas de apostas para Brasil x Chile:

Primeiro tempo 1x2: Brasil, com odds de 1.70 na Betano ;

; Ambas equipes marcam e total de gols (SIM), com odds de 3.20 na Betano ;

; Artilheiro a qualquer momento: Kaio Jorge, com odds de 2.30 na Betano.

Esperamos que o Brasil vença por 3-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Sob o comando do novo técnico Carlo Ancelotti, o Brasil buscará encerrar sua campanha de qualificação para a Copa do Mundo com força ao receber o Chile no Maracanã. A Seleção já garantiu sua vaga na Copa do Mundo, permitindo ao técnico italiano testar suas táticas e dar oportunidade a jogadores menos utilizados.

Os pentacampeões mundiais mostraram melhorias claras sob Ancelotti, mantendo dois jogos sem sofrer gols desde que ele assumiu. Sendo este seu último jogo em casa nas eliminatórias, os anfitriões querem proporcionar aos seus torcedores uma experiência memorável.

Já o Chile não irá para a América do Norte. Eles registraram seu pior desempenho em vitórias em um ciclo de 18 jogos de qualificação, conquistando três pontos em apenas duas ocasiões. Essa má fase levou o técnico Ricardo Gareca a deixar suas funções.

Nicolás Córdova foi, então, nomeado técnico interino pela segunda vez. Desde que ele assumiu, a forma do Chile não mudou muito. Eles permanecem na parte inferior da tabela, com apenas o orgulho em jogo nesta quinta-feira.

Escalações esperadas para Brasil x Chile

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro; Bruno Guimarães, Casemiro; Estevão, João Pedro, Martinelli; Richarlison;

Chile: Gillier; Hormazabal, Maripán, Kuscevic, Suazo; Osorio, Echeverría, Loyola; Tapia, Brereton Díaz, Aravena.

Estabelecendo uma liderança precoce

O Brasil tem começado rápido nas recentes Eliminatórias da Copa do Mundo, mesmo antes da chegada de Ancelotti. Em casa, eles marcaram em cada um dos seus últimos quatro jogos antes do intervalo.

Um forte histórico em casa mostra que, quando lideram no intervalo, conseguem fechar o jogo e garantir os pontos. Estar no Maracanã novamente certamente inspirará um grupo de jogadores que têm a chance de impressionar o chefe antes de um grande torneio.

Enquanto isso, o recorde do Chile é exatamente o oposto dos anfitriões, já que foram para o intervalo perdendo em cinco dos seus últimos oito jogos de qualificação. La Roja perdeu todos esses jogos. Assim, é provável que os anfitriões assumam a liderança nos primeiros 45 minutos.

Palpite 1: Primeiro tempo 1x2: Brasil, com odds de 1.70 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Brasil x Chile nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

As dificuldades do Chile continuam no Brasil

Apesar de registrar seu pior recorde de derrotas em um ciclo de qualificação desde 2002, o Brasil perdeu apenas um jogo nos últimos oito. Cinco das suas sete vitórias nesta campanha foram em casa, o que torna outra vitória em casa ainda mais provável.

Além disso, o Chile perdeu 10 dos seus 16 jogos de qualificação e ainda não registrou uma vitória fora de casa. Seu histórico contra o Brasil também é preocupante, já que perderam 55 vezes para eles, incluindo quatro dos últimos cinco jogos fora de casa.

Curiosamente, os visitantes não conseguiram marcar em nenhuma dessas quatro derrotas. Eles só conseguiram marcar nove gols em 16 partidas. Além disso, não marcaram nos últimos sete jogos fora de casa nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Palpite 2: Ambas equipes marcam e total de gols (SIM), com odds de 3.20 na Betano.

Um novo atacante pode brilhar

Ancelotti fez algumas escolhas interessantes para esta equipe brasileira, já que houve várias desistências devido a lesões em competições domésticas. Além disso, o ex-técnico do Real Madrid deixou de fora Vinicius Junior, Rodrygo, Éder Militão e Endrick, ajudando seu ex-time.

Uma de suas seleções notáveis é o atacante do Cruzeiro, Kaio Jorge. O jogador de 23 anos deve ganhar algum tempo de jogo internacional após seu impressionante início na temporada da Série A brasileira.

Jorge marcou 15 gols em 21 jogos de liga, mas contribuiu com 20 participações em gols no total. Ele não começará devido à senioridade no time, mas pode entrar como substituto e causar problemas para a defesa chilena.