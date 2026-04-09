Palpite Botafogo-SP x Athletico-PR - Brasileirão Série B - 06/09/2025

doA disputa entre os times tem expectativa de placar baixo e poucos cartões.

Melhores apostas para Botafogo-SP x Athletico-PR

Dupla chance – Botafogo-SP ou Athletico-PR com odd 1.33 na Betano

Menos 2,5 gols com odd 1.53 na Betano

Menos de 4,5 cartões com odd 1.85 na Betano

Previsão de placar: Botafogo-SP 0x2 Athletico-PR

Nossa análise: momento das equipes

16º colocado com 28 pontos, o Botafogo tem somado resultados importantes na luta contra o rebaixamento.

Nas três rodadas anteriores, conquistou duas vitórias e um empate. A mais recente foi um eletrizante 3x2 sobre o Goiás, atual líder da competição.

Antes dessa sequência positiva, a equipe de Ribeirão Preto não vencia desde a 14ª rodada.

O Athletico, por sua vez, superou o Novorizontino por 2x1 e também vem de duas vitórias e um empate no Brasileirão, números idênticos aos do Botafogo.

A equipe ocupa a 11ª colocação, com 33 pontos. Paralelamente à disputa do campeonato, entrou em campo pela Copa do Brasil e acabou derrotada por 1x0 pelo Corinthians.

Prováveis escalações para Botafogo-SP x Athletico-PR

Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Edson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias e Marquinho; Jonathan Cafú, Ronnie Carrillo e Jefferson Nem.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Léo Derik; Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros.

Dupla chance em aberto

O time da casa vive um momento de recuperação, somando três rodadas sem derrotas, incluindo a vitória marcante diante do líder Goiás, fora de seus domínios. Essa sequência dá moral ao Pantera, que agora busca manter o embalo diante de sua torcida.

Do outro lado, o Athletico também chega em boa forma, já que não perde há três partidas na Segundona e demonstra consistência, mesmo atuando como visitante.

As duas equipes chegam nesta partida após resultados positivos e, por isso, a tendência é de uma disputa bastante nivelada, onde qualquer detalhe pode fazer a diferença.

Nesse cenário, a aposta mais segura é acreditar na dupla chance para qualquer um dos lados, já que ambos têm totais condições de sair vencedores.

Palpite 1: Dupla chance – Botafogo-SP ou Athletico-PR com odd 1.33 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo-SP x Athletico-PR nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Tendência de placar baixo

A tendência para o confronto entre Botafogo-SP e Athletico-PR é de um duelo com placar enxuto, já que ambos os times apresentam números que reforçam o padrão de poucos gols.

O Botafogo-SP, em seus últimos sete compromissos, viu apenas duas partidas terminarem com mais de 2,5 gols, mostrando um perfil de jogos equilibrados e sem grandes aberturas no marcador.

O mesmo acontece com o Furacão, que também, nesse recorte, teve somente dois jogos em que o placar superou essa linha.

Isso indica que as duas equipes priorizam a organização defensiva e não costumam se expor em excesso.

Diante disso, a probabilidade da partida ficar abaixo dos 2,5 gols é alta, reforçando a expectativa de um duelo truncado e de poucas emoções no setor ofensivo.

Palpite 2: Menos 2,5 gols com odd 1.53 na Betano

Um jogo de poucos cartões

O duelo entre Botafogo-SP e Athletico-PR promete ser equilibrado também no quesito disciplinar.

Nos últimos cinco jogos da Série B, o Botafogo acumulou 12 cartões, mas apenas em duas ocasiões os confrontos ultrapassaram a marca de 4,5 advertências.

Já o Athletico mostra ainda mais controle, recebendo somente oito cartões no mesmo recorte, sendo que em sua partida mais recente passou ileso, sem nenhuma punição.

Esse padrão indica que as duas equipes não costumam protagonizar jogos truncados ou repletos de faltas mais duras.

Assim, a expectativa é de um embate competitivo, mas com disciplina em campo, o que aumenta a probabilidade de o confronto terminar com menos de 4,5 cartões distribuídos pelo árbitro.