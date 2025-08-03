Palpite Botafogo x Cruzeiro - Brasileirão Série A - 03/08/2025

O duelo entre as duas equipes promete ser quente nesta rodada.

Confira algumas dicas de apostas e análises para Botafogo x Cruzeiro.

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Ambas Marcam SIM 2.09 1ºT Total de Gols Mais 0,5 1.51 Dupla Chance Casa ou Empate 1.27

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 31/07, às 00h07.

Como chegam as equipes

Após uma vitória importante em seu último jogo, o Fogão volta agora suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (30), o Alvinegro recebeu o Red Bull Bragantino pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e conquistou uma boa vantagem no placar agregado, vencendo por 2x0.

Na rodada anterior do Brasileirão, o time comandado por Davide Ancelotti empatou em casa por 1x1 com o Corinthians. Atualmente, o clube ocupa a sexta colocação na tabela, com 26 pontos.

Já o Cruzeiro teve um desempenho abaixo do esperado na Copa do Brasil. Atuando em casa, ficou no empate sem gols com o CRB e agora decidirá a vaga fora de seus domínios, sem vantagem no placar agregado.

Pelo Campeonato Brasileiro, sua última partida, também como mandante, teve um resultado ainda mais frustrante: foi derrotado pelo Ceará, em um revés que lhe custou a liderança da competição.

Previsão para gols

O Glorioso sofreu apenas 8 gols e a Raposa 11 no Brasileirão, porém, tudo indica que ambas as equipes balançarão as redes. O Botafogo vem marcando presença ofensiva, com gols em quatro dos últimos cinco jogos. Já o Cruzeiro, mesmo com certa irregularidade, também deixou sua marca em três dessas partidas recentes.

Apesar das defesas bem posicionadas, os dois times têm mostrado equilíbrio entre solidez na defesa e poder no ataque.

O Cruzeiro, de olho na liderança, deve entrar com intensidade e fome de gol. O Botafogo, empurrado por sua torcida no Nilton Santos, tende a adotar uma postura ofensiva.

Nesse contexto, o palpite para que ambas as equipes marquem gols parece bastante provável.

Palpite 1 - Ambas Marcam (SIM) com Odd 2.09 na F12 Bet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Início de jogo movimentado

A expectativa é de um duelo movimentado desde os primeiros minutos. Os números reforçam essa hipótese: o Cruzeiro tem sido letal no início das partidas, com 11 de seus 17 confrontos tendo gols no primeiro tempo e 17 dos seus 28 gols marcados antes do intervalo.

O Botafogo, por sua vez, também mostra força ofensiva no começo dos jogos, com gols no primeiro tempo em oito de 15 partidas e sete dos seus 18 gols marcados nessa etapa.

Com dois ataques em boa fase e características ofensivas marcantes, é alta a probabilidade de o placar ser aberto ainda na primeira metade do jogo. Portanto, tudo indica que a rede deve balançar ainda no primeiro neste embate.

Palpite 2 - Mais 0,5 Gol no 1ºT com Odd 1.51 na F12 Bet.

Dupla chance

O Glorioso vem embalado, invicto nos últimos cinco jogos e com excelente desempenho como mandante, não perde no Nilton Santos desde fevereiro, quando caiu diante do Racing pela Recopa.

Por sua vez, o Cruzeiro vive momento de instabilidade. Nas últimas duas partidas, ambas no Mineirão, perdeu para o Ceará e apenas empatou com o CRB, mostrando dificuldades mesmo como mandante.

Diante desse cenário, a aposta na dupla chance para vitória do Botafogo ou empate surge como uma opção bastante aceitável. Por isso, a expectativa é de resultado positivo para o time da casa.

Palpite 3 - Botafogo ou Empate com Odd 1.27 na F12 Bet.