Palpite Botafogo x Bahia - Brasileirão Série A - 01/10/2025

Botafogo e Bahia, ambos com 40 pontos, se enfrentam em duelo direto pelo G4.

Melhores apostas para Botafogo x Bahia

Botafogo ou empate, com odds 1.18 na bet365;

Ambas marcam (SIM), com odds 1.95 na bet365;

Primeiro time a marcar (Botafogo), com odds 1.61 na bet365.

Previsão de placar: Botafogo 1x1 Bahia.

Nossa análise: momento das equipes

O Botafogo ocupa a 5ª posição com 40 pontos, mas não conseguiu somar na última rodada, tendo sido derrotado por 2x0 no clássico contra o Fluminense.

Antes desse revés, o Alvinegro havia empatado por 1x1 com o Grêmio, também fora de casa.

A última vitória da equipe no Campeonato Brasileiro foi o 1x0 sobre o Atlético-MG.

Colado na tabela, o Bahia aparece em 6º lugar, com os mesmos 40 pontos, e compartilha a marca de apenas um triunfo nas últimas cinco rodadas.

No seu último compromisso, o Tricolor bateu o Palmeiras com gol de Ademir.

Prováveis escalações para Botafogo x Bahia

Botafogo: Léo Lick, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barbosa, Cuiabano, Marlon Freitas, Newton, Santiago Rodríguez, Savarino, Artur; Arthur Cabral.

Bahia: Ronaldo, Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba, Rodrigo Nestor, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Sanabria, Willian José e Kayky.

Dupla Hipótese

Na disputa direta pela 5ª posição na tabela, visando uma vaga no G4, Botafogo e Bahia se enfrentam em um momento em que ambas as equipes apresentam oscilação de resultados no campeonato.

O Fogão vem de cinco rodadas em que conseguiu apenas uma vitória, jogando em casa, no 1x0 sobre o Atlético-MG.

Da mesma forma, o Bahia também somou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, vitória essa em casa. Como visitante, o clube empatou uma partida e perdeu outra.

Jogando em casa e diante de um adversário que recentemente não tem mostrado força fora de casa, é provável que o Botafogo vença ou, na pior das hipóteses, empate o jogo.

Palpite 1 para Botafogo x Bahia: Botafogo ou empate, com odds 1.18 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

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Expectativa para ambas marcam

Para o duelo desta quarta-feira, a tendência é de um confronto com gols para ambos os lados.

O Bahia, nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, registrou quatro partidas em que ambas as equipes balançaram as redes, mostrando que mesmo sofrendo gols, sabe aproveitar suas chances ofensivas.

Já o Botafogo, apesar de ter apenas dois jogos recentes com ambas as equipes marcando, conseguiu balançar as redes em três ocasiões, sendo duas delas em casa, o que reforça sua capacidade de incomodar o adversário no ataque.

Com isso, a expectativa é de um jogo aberto, em que o Botafogo deve explorar o mando de campo e o Bahia manter seu padrão ofensivo, tornando provável que os dois times marquem gols durante os 90 minutos.

Palpite 2 para Botafogo x Bahia: ambas marcam (SIM), com odds 1.95 na bet365.

Botafogo favorito a sair na frente

Com base no histórico recente, o Botafogo chega como favorito para abrir o placar diante do Bahia.

Nos últimos quatro jogos em que balançou as redes, o Alvinegro sempre foi o responsável por inaugurar o marcador, mostrando uma capacidade consistente de impor seu ritmo logo nos minutos iniciais.

O Bahia, por sua vez, também costuma sair na frente em algumas partidas, mas enfrentará um adversário com vantagem de atuar em casa.

Espera-se que o Fogão pressione desde o apito inicial, explore sua força ofensiva e tente surpreender o Bahia antes mesmo do intervalo.

A tendência é de um início de jogo com o Botafogo controlando as ações e buscando abrir o placar cedo, criando chances para consolidar a vitória.