Palpite Barcelona x Getafe - La Liga - 21/09/2025

Nosso especialista em apostas espera um jogo com Raphinha marcando para o Barça a qualquer momento e os anfitriões garantindo a vitória.

Dicas de apostas para Barcelona x Getafe:

Barcelona vence e Getafe não marca, com odds de 1.90 na Betano;

Barcelona – Multigol 1-2: Sim, com odds de 1.95 na Betano;

Raphinha marca a qualquer momento, com odds de 2.55 na Betano.

Esperamos uma vitória do Barcelona por 2-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Na quinta rodada da liga espanhola, Barcelona e Getafe se enfrentarão em um duelo que promete ser atraente, já que ambos os times estão na parte de cima da tabela de classificação.

O Barcelona mostrou continuidade em relação à temporada passada, consolidando-se como um time sólido e com grande poder ofensivo. Sob a direção de Hansi Flick, os blaugranas têm apresentado um futebol vistoso e contundente, tornando-se um dos grandes favoritos ao título.

Prova disso foi a recente goleada de 6-0 sobre o Valencia, resultado que os alavancou ao segundo lugar na classificação.

Por outro lado, o Getafe surpreendeu a todos com um início de liga que poucos previam. Com três vitórias e apenas uma derrota nos seus primeiros quatro jogos, a equipe azulona ocupa atualmente o quinto lugar na tabela, consolidando-se como a grande revelação deste início de campeonato.

A vitória por 2-0 contra o Real Oviedo na rodada passada reforça a confiança do time madrileno, que agora se prepara para enfrentar um dos desafios mais difíceis da temporada.

O Getafe chega com a esperança de incomodar um gigante como o Barcelona e demonstrar que seu bom momento não é por acaso, mas fruto de um trabalho coletivo sólido.

Escalações esperadas para Barcelona x Getafe

Barcelona: García; Koundé, García, Cubarsi, Gerard Martín; González, Marc Casadó; Lamine Yamal; López, Rashford; Torres;

Getafe: Soria; Iglesias, Dakonam, Duarte, Rico, Davinchi; Martín, Milla, Arambarri; Liso, Mayoral.

Barcelona se impondo sem sofrer gols

O Barcelona deixou claro em sua apresentação mais recente que está em um grande momento, mostrando um nível excepcional e uma solidez notável jogando em casa.

Não só conseguiu marcar seis gols, um número contundente que reflete seu poderio ofensivo, como também manteve seu gol intacto.

Ademais, o histórico direto entre ambas as equipes em Barcelona favorece amplamente o time da casa. Os blaugranas venceram 9 dos últimos 10 jogos disputados em casa contra o Getafe, uma estatística que reforça sua condição de favorito neste novo confronto.

Além disso, o Getafe não conseguiu marcar um único gol em suas últimas três visitas ao Camp Nou, o que reforça a ideia de que o Barcelona pode se impor sem sofrer gols.

Palpite 1 para Barcelona x Getafe: Barcelona vence e Getafe não marca, com odds de 1.90 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Getafe nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Solidez defensiva do Getafe pode segurar Barcelona

Apesar da alta média de gols que o Barcelona vem mostrando neste começo de temporada, acreditamos que contra o Getafe pode encontrar mais dificuldades.

A equipe azulona chega com um bom desempenho e, graças à sua linha defensiva de cinco homens, costuma ser um adversário muito complicado de superar.

De fato, nos últimos cinco confrontos diretos, o Barcelona só conseguiu marcar mais de um gol em uma única ocasião, o que confirma que não é fácil marcar contra o Getafe.

Por isso, vemos neste jogo uma grande oportunidade para que o Barcelona marque 1 ou 2 gols, considerando a solidez defensiva do time madrileno e o quanto costuma incomodar a equipe culé.

Palpite 2 para Barcelona x Getafe: Barcelona – Multigol 1-2: Sim, com odds de 1.95 na Betano

Raphinha em boa fase

Desde a chegada de Flick, Raphinha se consolidou como uma peça fundamental e verdadeiro líder dentro do Barcelona.

Seu desempenho tem sido alto jogando em diferentes posições, trazendo desequilíbrio e sendo chave no funcionamento ofensivo do time, onde cada vez mais assume protagonismo.

O brasileiro chega motivado após marcar dois gols contra o Valencia e acreditamos que pode continuar em boa fase. Sua capacidade de aparecer de surpresa na área e definir com clareza o torna uma ótima opção de aposta para gol neste confronto.