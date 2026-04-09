Palpite Bahia x Santos - Brasileirão Série A - 24/08/2025

Confira os palpites Bahia x Santos para o confronto em Salvador, neste domingo (24), às 16h, pelo Brasileirão.
- Bahia vence, com odds de 1.63 na KTO
- Menos de 2.5 gols, com odds de 1.80 na KTO
- Mais de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 2.00 na KTO
Em jogo com favoritismo claro, o Bahia vai vencer o Santos por 2 a 0.
Nossa análise: momento das equipes
No G-4, o Bahia oscila, mas vem em boa sequência e quer ampliar a distância do quinto colocado. O Peixe, por sua vez, junta os cacos após a goleada histórica por 6 a 0 sofrida para o Vasco e tenta respirar no campeonato.
Após o triunfo nas semifinais da Copa do Nordeste contra o Ceará no meio da semana, o Bahia volta suas atenções para o Brasileirão. Em boa campanha, a equipe não perde há cinco jogos no torneio e ocupa a quarta colocação.
Nestas partidas, foram três empates e dois triunfos, sendo a última vitória contra o Corinthians, por 2 a 1. A equipe comandada por Rogério Ceni tem 33 pontos conquistados em 18 jogos disputados.
Para o Santos, a situação é difícil. Ainda sem um acerto oficial para o novo técnico, mas com um acordo encaminhado com Vojvoda, o Peixe ainda tenta assimilar a goleada sofrida para o Vasco no último domingo.
O resultado, além de causar a demissão de Cléber Xavier, reaproximou a equipe da zona do rebaixamento. Agora, o Santos tem 21 pontos em 19 jogos, dois a menos que o Vitória, time que abre o Z-4.
Bahia e Santos já se enfrentaram em 61 oportunidades, com 19 triunfos do Esquadrão, 14 empates e 28 vitórias do Peixe. No último encontro, no Brasileirão desta temporada, empate por 2 a 2 na Vila Belmiro.
Prováveis escalações de Bahia e Santos
Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky (Erick Pulga ou Cauly) Ademir e Willian José.
Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão (João Basso), Luan Peres e Souza; João Schmidt (Zé Rafael), Gabriel Bontempo e Rollheiser; Guilherme (Caballero), Barreal e Tiquinho Soares.
Bahia vem forte em busca do triunfo
Grande favorito no confronto, o Bahia não pensa em nada além do triunfo neste jogo contra o Santos. Jogando em casa e com a expectativa de grande público, o time comandado por Ceni quer aproveitar o momento turbulento do rival para conseguir um bom resultado e encostar no Cruzeiro.
Nesta temporada, a equipe tem apenas três derrotas em 30 jogos jogando como mandante, e ainda não perdeu na Fonte Nova pelo Brasileirão. Em nove jogos, foram seis triunfos e três empates. Para vencer, porém, o Esquadrão terá que quebrar uma escrita contra o Peixe: o time não vence o rival desde o Brasileirão de 2021.
Defesa ajustada para evitar novo vexame
Mesmo após a goleada sofrida, não se deve imaginar que o Santos repetirá os mesmos erros defensivos diante do Bahia. A equipe passou por ajustes na zaga e a principal expectativa é justamente ganhar mais solidez, evitando os espaços concedidos no encontro anterior.
A estratégia deve ser jogar com maior organização atrás, buscando manter a consistência defensiva para, em um lance isolado ou em contra-ataque, tentar conquistar os três pontos ou pelo menos garantir um empate importante fora de casa.
Por esse motivo, mesmo que o confronto apresente momentos de intensidade e troca de ataques, a tendência não é de um placar elástico.
O cenário aponta para uma partida equilibrada, com número de gols mais controlado e decidido em detalhes.
Escanteios podem definir o resultado
Com duas equipes que exploram bastante os escanteios como alternativa ofensiva, a expectativa é de que Bahia e Santos voltem a registrar números altos nesse mercado.
O Tricolor costuma pressionar bastante pelas laterais, especialmente com jogadores de velocidade, o que naturalmente força a defesa adversária a ceder tiros de canto. Já o Peixe, reorganizado e em busca de recuperação, aposta nas bolas aéreas para surpreender e abrir o placar em um confronto equilibrado.
Na defesa e no ataque, Ramos Mingo e David Duarte, pelo lado do Bahia, além de Luisão e Luan Peres, pelo Santos, são peças que podem desequilibrar pelo alto.
No encontro mais recente entre os clubes, já neste Brasileirão, o jogo terminou com 13 escanteios, cenário que tende a se repetir.
