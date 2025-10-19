Palpite Bahia x Grêmio - Brasileirão Série A - 19/10/2025

Equipes duelam na Fonte Nova em jogo importante pelo G-6.

Melhores palpites para Bahia x Grêmio:

Vitória do Bahia, com odds de 1.85 na Betano;

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.22 na Betano;

Menos de 9.5 escanteios, com odds de 1.87 na Betano.

Em jogo aberto, o Bahia deve vencer o Grêmio por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Bahia e Grêmio miram a disputa da Libertadores em 2026, com o time nordestino mais próximo do objetivo até aqui.

Jogando em casa, a equipe comandada por Rogério Ceni tem o favoritismo neste confronto, mas o Imortal é sempre um adversário perigoso.

A tendência é que o jogo tenha fortes emoções, com o Bahia tomando a iniciativa e controlando a posse de bola por jogar diante de sua torcida.

Visitante, o Grêmio deve apostar em uma postura um pouco defensiva, à espera de boas oportunidades para sair em velocidade.

O Bahia não quer se distanciar do G-4 e precisa da vitória. O Grêmio já respira ares distantes da zona de rebaixamento e quer mais, buscando uma reação tardia no campeonato.

O histórico do confronto é vantajoso para o Grêmio. Em 62 jogos disputados, são 26 vitórias do Imortal, 20 empates e 16 triunfos do Bahia.

Prováveis escalações de Bahia x Grêmio

Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo; Ademir, Sanabria e Willian José;

Grêmio: Gabriel Grando, Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Cuellar, Arthur e Edenilson; Alysson, Avarena e André Henrique.

Bahia vem sendo um mandante confiável

O Bahia faz uma campanha sólida como mandante neste Brasileirão. A equipe soma nove vitórias, três empates e apenas uma derrota até aqui jogando em seus domínios.

O Tricolor de Aço superou até mesmo o líder Palmeiras e o vice-líder Flamengo na Fonte Nova.

O técnico Rogério Ceni conhece muito bem o elenco do Bahia e costuma estudar minuciosamente os adversários. O time não chega a ser brilhante, mas tem qualidade e gosta de criar jogadas bem trabalhadas.

O Grêmio, por sua vez, faz uma campanha modesta como visitante. Foram apenas três vitórias em 14 jogos.

Por esses motivos, apostar em uma vitória do Bahia diante do Grêmio nesta rodada parece uma boa oportunidade.

Palpite 1 para Bahia x Grêmio: Vitória do Bahia, com odds de 1.85 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Grêmio nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Odds interessantes para aposta em gols

O Bahia contará com o retorno do atacante Willian José, sua principal referência ofensiva, para este jogo.

O time costuma pressionar os adversários desde o primeiro minuto, criando dificuldades na saída de bola, e deve ir em busca de muitos gols neste confronto.

O Grêmio já sofreu 22 gols em 14 jogos como visitante neste Brasileirão e está com dificuldades para criar uma barreira defensiva.

No entanto, o ataque do Imortal costuma deixar sua marca fora de casa. Foram 15 gols até aqui. Um alento para quem acredita que o time gaúcho pode dificultar a vida do Bahia e somar com gols para esta aposta.

Palpite 2 para Bahia x Grêmio: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.22 na Betano.

Tendência de poucos escanteios no jogo

Se você prefere o mercado de escanteios, o jogo entre Bahia e Grêmio é uma boa chance. As estatísticas apontam que as equipes têm poucos cantos em suas partidas, e as odds estão interessantes.

Atacando, o Bahia tem média de 4.2 escanteios por partida, enquanto o Grêmio ainda menos: apenas 3.5.

O técnico Rogério Ceni chegou a dizer recentemente que o Bahia é um time que trabalha mais a bola e não aposta muito em jogadas aéreas. Portanto, é provável que o time não force muitos escanteios neste duelo.

No último jogo do Bahia com mando de campo, na vitória sobre o Flamengo, foram apenas quatro escanteios, sendo três para o Tricolor e um para o Rubro-Negro.