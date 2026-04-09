Palpite Bahia x Fluminense - Copa do Brasil - 28/08/2025

Nossa análise aponta favoritismo do Bahia em casa, mas espera-se um confronto equilibrado, com boas chances de gols de ambos os lados.

Melhores apostas para Bahia x Fluminense

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na Mais 2,5 gols com odd 1.75 na bet365

na Ambas marcam com odd 2.00 na bet365

Previsão de placar: Bahia 2x1 Fluminense.

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Nossa análise: momento das equipes

O Esquadrão de Aço chega para a primeira etapa das quartas de final da Copa do Brasil embalado por duas vitórias importantes.

Primeiro, superou o Ceará por 1x0 e garantiu presença na final da Copa do Nordeste. Em seguida, venceu o Santos por 2x0 pelo Campeonato Brasileiro, resultado que manteve o clube no G4 da competição.

Com essa sequência, o time de Rogério Ceni alcançou oito jogos de invencibilidade.

Do outro lado, o Fluminense vem de uma derrota por 4x2 diante do Bragantino, também pelo Brasileirão, torneio no qual ocupa cinco posições abaixo do Bahia na tabela.

Antes desse tropeço, porém, o Flu havia derrotado o América de Cali pelas oitavas da Sul-Americana, assegurando vaga na próxima fase da competição continental.

Prováveis escalações para Bahia x Fluminense

Bahia: Ronaldo (João Paulo); Santiago Arias, Ramos Mingo, David Duarte, Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas, Éverton Ribeiro; Erick Pulga (Kayky), Willian José (Lucho Rodríguez).

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva (Manoel), Renê; Facundo Bernal (Nonato), Hércules, Ganso (Luciano Acosta); Canobbio, Germán Cano, Kevin Serna.

Bahia favorito na partida

O Bahia vive grande fase na temporada e já soma oito jogos de invencibilidade. Atuando em casa, não perde desde a derrota por 3x1 para o Nacional-URU, em maio, pela Libertadores.

O Fluminense, por sua vez, vinha de uma sequência de sete jogos sem perder, mas foi superado fora de casa no último fim de semana, ao cair por 4x2 diante do Bragantino.

Vale lembrar que, pela 19ª rodada do Brasileirão, baianos e cariocas protagonizaram um duelo eletrizante na Arena Fonte Nova, que terminou em 3x3.

Diante disso, considerando o bom momento do Esquadrão, o fator casa e a boa forma do Fluminense, a tendência é de um confronto equilibrado, porém com maior chance de vitória dos mandantes.

Palpite 1: Vitória do Bahia com odd 1.95 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

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Expectativa de um jogo movimentado

O Bahia vive boa fase ofensiva e marcou ao menos dois gols em três dos últimos quatro jogos. Em todos eles, o placar final ultrapassou a linha dos 2,5 gols.

O Fluminense apresenta desempenho semelhante: nos cinco compromissos mais recentes, balançou as redes duas ou mais vezes, e apenas um duelo terminou com menos de três gols.

Embora confrontos de mata-mata costumem ser mais truncados, o Tricolor das Laranjeiras mostrou força ofensiva em decisões recentes, goleando a Aparecidense por 4x1 na terceira fase e superou o Internacional por 2x1 nas oitavas.

O Bahia também se destacou, aplicando 4x0 no Paysandu e vencendo o Retrô por 3x2, resultados que confirmaram sua vaga nas quartas.

Com ambos os times mostrando consistência no ataque e tendência a jogos abertos, a expectativa é de um confronto com mais de 2,5 gols.

Previsão para ambas marcam

O cenário para este duelo decisivo aponta boas chances de gols para os dois lados.

O Tricolor carioca chega com um ataque em alta, tendo marcado em cinco dos últimos seis jogos, todos eles com ambas as equipes balançando as redes.

Na própria competição, três dos quatro confrontos do Flu também terminaram com ambos os times marcando, o que reforça a tendência ofensiva do time, ao mesmo tempo que deixa espaço na zaga.

Já o Bahia, embora tenha tido apenas dois jogos recentes com gols de ambas as partes, enfrentou rivais de baixo poder ofensivo nos duelos em que não sofreu gols. Agora, diante de um ataque mais qualificado, a odd para ambas marcam ganha força neste embate.