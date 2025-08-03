Palpite Atlético-MG x Bragantino - Brasileirão Série A - 03/08/2025

O duelo é protagonizado por duas equipes que não pontuam no Brasileirão há três rodadas.

Confira algumas dicas de apostas e análises para Atlético-MG x Bragantino.

Mercado Palpite Odds na Novibet Total de Gols Menos 2,5 1.62 Bragantino – Total Gols Menos 1,5 1.25 Bragantino – Total Cartões Amarelos Menos 3,5 1.43

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 01/08, às 00h09.

Como chegam as equipes

Na última terça-feira (29), o Bragantino entrou em campo pelas oitavas de final da Copa do Brasil e foi derrotado por 2x0 pelo Botafogo. Com esse resultado, o clube chegou à incômoda marca de cinco partidas consecutivas sem vitória.

Apesar disso, mesmo sem pontuar no Campeonato Brasileiro desde o triunfo sobre o Corinthians, na 13ª rodada, o Bragantino ainda se mantém entre os primeiros colocados da tabela, ocupando a quinta posição com 27 pontos.

Já o Atlético-MG reencontrou o caminho das vitórias ao vencer o Flamengo por 1x0, com gol de Tomás Cuello, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Antes disso, o Galo havia sido derrotado pelo mesmo Flamengo, também por 1x0, em partida válida pelo Brasileirão. Sem vencer no campeonato nacional há três rodadas, o Atlético-MG perdeu quatro posições na última rodada e atualmente ocupa o 13º lugar, com 20 pontos.

Uma partida para poucos gols

Este duelo, pelos números recentes, tende a ser de poucos gols. O Galo vem de uma sequência com baixa produção ofensiva: em suas últimas dez partidas, apenas duas terminaram com mais de 2,5 gols. Além disso, o time passou em branco em três dessas partidas e marcou apenas uma vez nas outras cinco.

Já o Bragantino até teve seis jogos com mais de 2,5 gols no mesmo recorte, mas esse número é inflado pelo 6x0 sobre o Criciúma na Copa do Brasil. Excluindo esse confronto, nas demais partidas com muitos gols, o placar foi construído, em sua maioria, pelos adversários.

Diante desses dados, o cenário aponta para um confronto mais travado e com forte tendência ao under 2,5 gols, principalmente se considerarmos o estilo mais equilibrado e reativo que ambas as equipes vêm apresentando.

Palpite 1 - Menos 2,5 gols, com odd 1.62 na Novibet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Bragantino nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Total de gols para o Bragantino

Vivendo um momento conturbado, o Bragantino, como já mencionado, não vence há cinco partidas e, nesse período, só conseguiu marcar mais de um gol em uma única ocasião, no empate por 2x2 contra o São Paulo.

Do outro lado, o Atlético-MG também atravessa uma fase instável. Nas últimas cinco partidas, o time sofreu gols em três delas, mas só foi vazado mais de uma vez na derrota por 3x2 para o Palmeiras. Isso mostra que, mesmo com dificuldades, o Galo ainda consegue conter os ataques adversários de forma razoável.

Considerando esse cenário defensivo do Atlético e a baixa efetividade ofensiva do Bragantino, nosso palpite é que o time visitante marque menos de dois gols na partida.

Palpite 2 - Menos 1,5 gols para o Bragantino, com odd 1.25 na Novibet.

Cartões para o time visitante

Em dados do Campeonato Brasileiro, O Massa Bruta tem média de 2,5 cartões amarelos por jogo. Analisando os últimos dez confrontos da equipe, apenas em três ocasiões o time ultrapassou a marca de 3,5 cartões. Isso indica um padrão disciplinar relativamente controlado, mesmo diante de jogos mais duros.

Enfrentando o Galo fora de casa, o Bragantino pode até adotar uma postura mais cautelosa, buscando não se comprometer com faltas desnecessárias. Com base nos dados recentes, a aposta de uma quantidade reduzida de cartões para o Bragantino tem boa probabilidade de se concretizar.

Palpite 3 - Menos 3,5 cartões amarelos para o Bragantino, com odd 1.43 na Novibet.