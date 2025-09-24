Palpite Atlético-MG x Bolívar - Sul-Americana - 24/09/2025

Equipes se enfrentam em jogo que promete grandes emoções.

Melhores apostas para Atlético-MG x Bolívar

Vitória ou empate do Bolívar, com odds 3.40 na KTO

Mais 2,5 gols, com odds 1.50 na KTO

Mais 3,5 escanteios para o Bolívar, com odds 2.10 na KTO

Previsão de placar: Atlético-MG 1x2 Bolívar

Veja como se cadastrar usando o cupom KTO.

Veja o ranking de sites de apostas com bônus disponíveis no Brasil.

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: momento das equipes

No confronto de ida em La Paz, o Galo abriu 2x0 sobre os anfitriões, mas acabou cedendo o empate no segundo tempo. O resultado teve gosto amargo para ambos os times: para o Atlético, por deixar escapar a vitória, e para o Bolívar, por não cumprir o dever de casa.

Assim, não há vantagem no placar agregado, e quem vencer em Belo Horizonte garante a vaga nas semifinais.

No jogo mais recente, os comandados de Sampaoli perderam por 1x0 para o Botafogo, pelo Brasileirão, acumulando sete partidas sem vitória e ficando a apenas três pontos da zona de rebaixamento.

Já os Celestes vêm de triunfo de 3x2 sobre o ABB, pela liga nacional, mantendo uma invencibilidade de dez jogos.

Prováveis escalações para Atlético-MG x Bolívar

Atlético-MG: Everson; Lyanco, Alonso, Vitor Hugo, Natanael, Alexsander, Alan Franco, Gustaco Scarpa, Igor Gomes (Reinier), Guilherme Arana, Rony e Hulk.

Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Ignacio Gariglio, Miguel Torrén e José Sagredo; Leonel Justiniano, Robson Matheus e Daniel Cataño; Damián Batallini, Carlos Melgar e Martin Cauteruccio.

Galo em crise

O Atlético-MG vive um momento de instabilidade, acumulando sete jogos sem vitória.

Mesmo em casa, os resultados têm sido ruins: nas últimas cinco partidas na Arena MRV, venceu apenas o Godoy Cruz por 2x1, com três derrotas e um empate. Uma dessas derrotas, por 2x0 diante do Cruzeiro, resultou na eliminação da Copa do Brasil.

Em contrapartida, o Bolívar chega invicto há dez jogos, apresentando ótimo desempenho recente. A equipe boliviana encara este confronto como decisivo, fruto de altos investimentos para a temporada, tratando-o como um “tudo ou nada”.

Diante do momento ruim do Galo e considerando que mesmo jogando em casa não transmite segurança, há chances reais de vitória ou empate para os visitantes.

Palpite 1 para Atlético-MG x Bolívar: Vitória ou empate do Bolívar, com odds 3.40 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Bolívar nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de gols

Com o empate no primeiro jogo, o confronto desta quarta-feira continua em aberto. Espera-se que ambas as equipes se lancem ao ataque, proporcionando um jogo mais movimentado e com chances de gols para os dois lados.

Assim como na partida de ida, é provável que o segundo encontro registre um placar acima de 2,5 gols.

Na atual edição da Sul-Americana, o Atlético-MG disputou 11 jogos, sendo que cinco deles tiveram três ou mais gols. O Bolívar reforça essa tendência, vindo de três partidas com, no mínimo, quatro gols cada.

Dessa forma, considerando o retrospecto de ambos, é possível esperar um duelo intenso e com muitos gols.

Palpite 2 para Atlético-MG x Bolívar: Mais 2,5 gols, com odds 1.50 na KTO

Escanteios para o Bolívar

Nos últimos cinco jogos, o Bolívar cobrou 32 escanteios, registrando ao menos cinco em cada partida.

Pelo Campeonato Boliviano, o clube mantém uma alta média de 7,6 escanteios por jogo. Já na Copa Sul-Americana, em cinco partidas disputadas até o momento, apresenta média de 6,0 cobranças por jogo.

Esses números demonstram a consistência da equipe nas jogadas de linha de fundo e indicam forte presença ofensiva.

Assim, há boa probabilidade do Bolívar atingir pelo menos 3,5 escanteios neste confronto, mantendo o padrão observado recentemente e aproveitando as oportunidades criadas em seu setor ofensivo.