Palpite Atlético de Madrid x Real Madrid - La Liga - 27/09/2025

Nosso especialista em apostas espera que os visitantes vençam um competitivo clássico de Madrid, com Kylian Mbappé mantendo sua excelente sequência de gols.

Dicas de apostas para Atlético de Madrid x Real Madrid:

Real Madrid vence com odds de 2.25 na Betano

Real Madrid para marcar mais de 1.5 gols com odds de 1.95 na Betano

Kylian Mbappé para marcar a qualquer momento com odds de 2.07 na Betano

Espera-se que o Real Madrid vença por 2 a 1 contra o Atlético de Madrid.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Esses clubes começaram a temporada como os principais candidatos a desafiar o atual campeão, Barcelona, na corrida pelo título na Espanha.

No entanto, já existe uma diferença significativa de nove pontos entre os rivais de Madrid.

O Atlético teve um início de campanha ruim. Tendo vencido apenas uma de suas cinco primeiras partidas na La Liga, parecia estar a caminho de outro grande revés no meio da semana.

Estavam perdendo por 2 a 1 em casa para o Rayo Vallecano a 10 minutos do fim, mas foram salvos por dois gols tardios do herói do hat-trick, Julián Álvarez.

O Real Madrid não tem enfrentado esses problemas. A equipe de Xabi Alonso venceu todas as sete partidas competitivas até agora nesta temporada.

Impressionaram com uma vitória por 4 a 1 sobre o Levante na terça-feira, com Franco Mastantuono marcando seu primeiro gol para o clube.

Escalações esperadas para Atlético de Madrid x Real Madrid

Atlético de Madrid: Oblak, Hancko, Lenglet, Le Normand, Llorente, Gallagher, Koke, Barrios, Simeone, Griezmann, Álvarez;

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Militão, Carvajal, Güler, Tchouaméni, Valverde, Vinícius, Mbappé, Mastantuono.

Alegria no dérbi para Los Blancos

O dérbi de Madrid é quase sempre apertado e disputado, com o empate muitas vezes sendo uma aposta de valor. No entanto, a diferença de qualidade entre as duas equipes é atualmente bastante significativa.

O Atleti melhorou no meio da semana, mas realmente lutou para criar oportunidades até então. Los Rojiblancos criaram 1,1 xG ou menos em quatro de suas sete partidas competitivas até agora nesta temporada.

Eles venceram apenas dois desses jogos, com suas contratações de verão tendo dificuldades para causar impacto.

Por outro lado, jogadores como Mastantuono, Dean Huijsen e Álvaro Carreras se adaptaram rapidamente do outro lado da capital espanhola.

A chegada de Alonso também renovou a equipe, e eles podem ser uma boa aposta, com uma probabilidade implícita de vitória de apenas 43,5% neste confronto.

Palpite 1 para Atlético de Madrid x Real Madrid: Real Madrid vence com odds de 2.25 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Atlético de Madrid x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Visitantes devem marcar pelo menos dois gols

O Real Madrid foi lento para engrenar no ataque no início da temporada. Isso não surpreende, dado que mal tiveram uma pré-temporada após o Mundial de Clubes.

Eles também foram prejudicados por cartões vermelhos em dois de seus quatro jogos desde a pausa internacional.

No entanto, seu desempenho ofensivo está claramente em ascensão. Depois de passar por adversários recém-promovidos no meio da semana, eles marcaram 14 gols e criaram 13,5 xG na La Liga nesta temporada.

Nas cinco grandes ligas da Europa, apenas Barcelona e Bayern de Munique marcaram mais gols, enquanto nenhum outro time igualou sua marca de xG.

O Atlético de Madrid não tem sido tão sólido defensivamente como estamos acostumados a ver sob o comando de Diego Simeone.

Em seu único jogo até agora contra uma equipe de elite, permitiram 2,71 xG e sete grandes chances contra o Liverpool na Champions League. Se defenderem assim novamente, certamente serão punidos por seus vizinhos na tarde de sábado.

Palpite 2 para Atlético de Madrid x Real Madrid: Real Madrid para marcar mais de 1,5 gols com odds de 1.95 na Betano.

Mbappé para continuar sua sequência

Sem dúvida, a principal razão para os impressionantes números ofensivos do Real Madrid é Kylian Mbappé. O francês está no auge de sua forma agora e se adaptou bem a tudo que Alonso pediu que ele fizesse.

Ele tem uma média de 1,21 gols por 90 minutos na La Liga nesta temporada e já lidera a corrida pelo Pichichi.

Mbappé também está fazendo 5,84 chutes por 90 minutos e possui uma taxa de conversão de chutes de 15%.

O jogador de 26 anos só deixou de marcar em uma das nove partidas que disputou nesta temporada, tanto pelo clube quanto pelo país. Ele também brilhou em grandes jogos na temporada passada, marcando seis gols em suas sete partidas contra Atlético ou Barcelona.