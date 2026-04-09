Palpite Athletico PR x Corinthians - Copa do Brasil - 27/08/2025

Melhores apostas para Athletico PR x Corinthians

Empate ou Corinthians com odd 1.50 na bet365

Mais 1,5 gols com odd 1.50 na bet365

Ambas marcam (SIM) com odd 2.05 na bet365

Em duelo entre duas equipes que vivem momentos delicados na temporada, este confronto promete equilíbrio ofensivo e leve favoritismo Alvinegro.

Em embate fechado, é possível que a partida termine em 1x1.

Nossa análise: momento das equipes

Athletico PR e Corinthians chegam às quartas de final da Copa do Brasil após conquistas marcantes.

O Furacão, jogando em casa, eliminou o São Paulo nos pênaltis, depois de reverter a desvantagem do jogo de ida. Já o Corinthians superou o arquirrival Palmeiras nos dois confrontos, garantindo a classificação em grande estilo.

Sob o comando de Odair Hellmann, o Athletico chega para este duelo após vitória por 1x0 sobre o CRB, pela Série B do Brasileirão, resultado que interrompeu uma sequência de derrota e empate nas rodadas anteriores.

O Timão, por sua vez, vem de triunfo por 3x2 contra o Vasco, pelo Brasileirão Série A, encerrando também um período de dois jogos sem vitórias.

Prováveis escalações para Athletico PR x Corinthians

Athletico PR: Santos; Benavídez (Madson), Belezi, Arthur Dias e Esquivel (Leo Derik); Diogo Riquelme, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando (Kardec) e Viveros.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Maycon, Rodrigo Garro; Kayke (Romero/Talles Magno), Gui Negão.

Corinthians pode surpreender fora de casa

Embora o atual momento do Corinthians não seja dos melhores, o Athletico PR também vive situação semelhante.

O Furacão, apesar da grande classificação diante do São Paulo, enfrenta dificuldades no Brasileirão e raramente consegue emplacar mais de duas vitórias seguidas na temporada.

O Corinthians avançou com honra fora de casa diante do Palmeiras. Além disso, sua classificação para as oitavas contra o Novorizontino também foi construída longe de seus domínios.

Exceto pelo triunfo sobre o São Paulo, o Furacão empatou três e perdeu um dos últimos cinco jogos em casa. Esses números mostram que, mesmo como mandante, a equipe tem encontrado dificuldades para impor seu ritmo.

Vale destacar que, nos cinco encontros recentes entre os clubes, o Timão venceu três, enquanto houve um empate e uma vitória do Athletico PR.

Assim, considerando o momento dos anfitriões e o retrospecto recente do Corinthians na Copa do Brasil, mesmo com alguns desfalques, há boas chances dos visitantes conquistarem um resultado positivo.

Palpite 1: Empate ou Corinthians com odd 1.50 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Athletico-PR x Corinthians nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Previsão de gols

O confronto entre Athletico PR e Corinthians promete ser marcado pelo equilíbrio, mas a linha de mais de 1,5 gols ganha força ao analisarmos os números recentes.

O Furacão, em seus últimos dez compromissos, teve seis partidas batendo essa marca. Ainda pela Copa do Brasil, a maioria dos jogos alcançou essa linha.

Do outro lado, o Timão também apresenta um padrão semelhante: em dez jogos recentes, sete ultrapassaram a linha dos 1,5 gols, embora na própria Copa do Brasil os placares tenham sido mais enxutos.

Diante desse cenário, a tendência é que o mata-mata proporcione maior intensidade e crie espaços, já que ambos precisarão buscar vantagem. Assim, a aposta em pelo menos dois gols no duelo ganha boas chances de retorno.

Palpite 2: Mais 1,5 gols com odd 1.50 na bet365.

Expectativa de gols para ambos os lados

O duelo desta quarta-feira promete emoção, principalmente pelo retrospecto ofensivo das equipes.

Mesmo vivendo um momento de instabilidade, o Furacão tem conseguido balançar as redes com frequência: foram gols em nove dos seus últimos dez jogos, mostrando força e consistência no ataque.

Do outro lado, o Corinthians também chega com números animadores nesse aspecto, já que marcou em oito das suas dez partidas mais recentes, mantendo esse padrão mesmo longe da Neo Química Arena.

Com ambos os ataques mostrando produtividade e precisando buscar vantagem nesse primeiro jogo da decisão, o cenário aponta alta probabilidade de termos gols dos dois lados.

Portanto, a opção para ambas marcam pode ser uma aposta interessante para este confronto.