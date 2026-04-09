Palpite Athletic Bilbao x Arsenal - Champions League - 16/09/2025

Com Odegaard, Saliba e Norgaard provavelmente fora, além de Saka, Havertz e Jesus ausentes, Arteta será forçado a utilizar seu elenco em Bilbao.

Dicas de apostas para Athletic Bilbao x Arsenal:

Jogo termina empatado, com odds de 3.50 na Betano;

0-0 (Placar Correto no 1º Tempo), com odds de 2.75 na Betano;

Viktor Gyokeres marca a qualquer momento, com odds de 2.18 na Betano.

É provável que os Gunners sejam contidos em um empate de 1-1 no Estádio de San Mamés.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Athletic Bilbao recebe o Arsenal em seu primeiro jogo da fase de grupos na campanha da Champions League 2025/26. A equipe basca terminou em quarto lugar na La Liga da temporada passada, garantindo entrada direta na competição deste ano.

Eles só participaram da Champions League duas vezes antes, em 2014/15 e 1998/99. Os Rojiblancos começaram sua nova campanha doméstica de forma encorajadora, acumulando nove pontos em quatro jogos.

Após três vitórias consecutivas na liga, a equipe de Ernesto Valverde sofreu uma surpreendente derrota em casa para o Alavés por 1-0. Nico Williams, Benat Prados, Unai Egiluz e Yeray Alvarez estão todos ausentes, enquanto Inigo Lekue é uma dúvida importante. O Bilbao não estará em plena força para sua estreia na Champions League.

O Arsenal chegou às semifinais da Champions League na temporada passada pela terceira vez na história do clube. Após um gasto de £250 milhões neste verão, Mikel Arteta está sob crescente pressão dos torcedores para conquistar um troféu para o clube do norte de Londres.

Eles começaram a temporada 2025/26 da Premier League de forma promissora, com três vitórias e uma derrota para o Liverpool.

No entanto, as lesões continuam sendo uma preocupação, com Martin Odegaard, William Saliba e Christian Norgaard fora de ação. Isso significa que Arteta provavelmente rotacionará seu elenco.

Escalações esperadas para Athletic Bilbao x Arsenal

Athletic Bilbao: Simon; Vivian, Paredes, Areso, Berchiche, Vesga, Sancet, Jauregizar, I. Williams, Berenguer, Sannadi;

Arsenal: Raya; Lewis-Skelly, Mosquera, White, Hincapie, Zubimendi, Merino, Rice, Martinelli, Madueke, Gyokeres.

Um empate competitivo entre duas equipes em boa forma

Embora uma lesão no adutor mantenha o antigo alvo de transferência do Arsenal, Nico Williams, fora do Athletic, o Arsenal estará sem suas próprias peças-chave. Odegaard será uma grande perda do ponto de vista criativo, e a ausência de William Saliba no coração da defesa também será sentida.

É por isso que acreditamos que o Athletic pode resistir e conseguir um ponto nesta estreia da fase de grupos. O Athletic venceu seus dois primeiros jogos em casa da temporada antes da surpreendente derrota para o Alavés no sábado.

O Estádio de San Mamés foi uma fortaleza na temporada passada, com 11 vitórias e apenas duas derrotas em 19 jogos em casa na La Liga. Eles também sofreram apenas 13 gols em 19 jogos em casa, então não será fácil para os Gunners quebrar essa defesa.

Palpite 1 para Athletic Bilbao x Arsenal: Jogo termina empatado, com odds de 3.50 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Athletic Bilbao x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Espera-se os primeiros 45 minutos cautelosos

Na temporada passada, o tempo médio do primeiro gol do Athletic em casa foi aos 54 minutos, enquanto eles só sofreram 0,26 gols por jogo no primeiro tempo dos jogos da La Liga. Esperamos que o Athletic jogue de maneira igualmente robusta na terça-feira e frustre os Gunners.

É por isso que acreditamos que há valor em apostar em um empate sem gols no intervalo deste confronto. O Arsenal terá um XI inicial rotacionado para lidar, o que pode dificultar para o time de Arteta encontrar seu ritmo desde o início.

Os mercados de apostas acreditam que há uma chance de 36,36% de um primeiro tempo sem gols. Se o Athletic conseguir cortar o serviço para Viktor Gyokeres, essa porcentagem provavelmente aumentará significativamente.

Palpite 2 para Athletic Bilbao x Arsenal: 0-0 (Placar Correto no 1º Tempo), com odds de 2.75 na Betano.

Valor em Gyokeres balançando a rede

Falando de Gyokeres, vemos apostar nele para marcar a qualquer momento como a escolha de valor do nosso trio de previsões para Athletic Bilbao x Arsenal. O sueco marcou três gols em quatro jogos da Premier League desde que chegou do Sporting neste verão.

Essa é uma taxa de acerto de 75%, o que marca um início impressionante no Emirates Stadium. Gyokeres também mostrou uma natureza clínica na frente do gol. Ele marcou três gols em apenas sete chutes, com uma taxa de conversão de 43% em comparação com Erling Haaland (26%) e Antoine Semenyo (25%).

Os mercados de apostas dão a ele uma chance de 40% de marcar em Bilbao, bem abaixo de sua atual taxa de acerto de 75% na Premier League.