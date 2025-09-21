Palpite Arsenal x Manchester City - Premier League - 21/09/2025

Apostamos na vitória dos anfitriões contra um lado inconsistente do City. Os Gunners começaram a temporada de forma muito forte.

Dicas de apostas para Arsenal x Manchester City:

Arsenal vence, com odds de 1.90 na Betano;

Ambos os times marcam, com odds de 1.72 na Betano;

Declan Rice marca ou assiste, com odds de 3.80 na Betano.

O Arsenal deve vencer por 2-1 contra o Manchester City.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Arsenal começou a temporada muito bem, com o Liverpool sendo o único time a vencê-lo ou marcar contra ele.

Sua vitória por 2-0 sobre o Athletic Bilbao foi um início perfeito na Liga dos Campeões, resultando em quatro jogos sem sofrer gols em cinco partidas. Eles estarão cheios de confiança ao receber o Manchester City.

Os homens de Pep Guardiola também conseguiram uma vitória no meio da semana, vencendo o Napoli, enquanto construíam sobre sua goleada de 3-0 sobre o Manchester United.

No entanto, antes disso, eles haviam perdido para o Tottenham Hotspur e Brighton & Hove Albion, então as coisas não foram perfeitas. Vencer os Gunners certamente colocaria um marco para os Cityzens.

Escalações esperadas para Arsenal x Manchester City

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Merino, Zubimendi, Rice, Madueke, Gyökeres, Eze;

Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Rodri, Silva, Foden, Reijnders, Doku, Haaland.

Gunners prontos para uma vitória de afirmação

Além da derrota para o Liverpool, o Arsenal teve um início quase perfeito para a temporada 2025/26. Mesmo contra os Reds, foi preciso um momento de brilho para romper sua defesa resoluta, e ainda é o único gol que eles sofreram até agora.

Mikel Arteta está muito satisfeito com o andamento das coisas e estará ansioso para construir sobre isso neste fim de semana.

A ausência contínua de Bukayo Saka é um revés, claro, mas os Gunners agora têm mais profundidade para lidar com isso. Noni Madueke se adaptou bem, e se Martin Ødegaard puder voltar ao jogo, será um bônus para este confronto.

Os homens de Arteta lidaram de forma impressionante com os primeiros contratempos de pessoal e estarão confiantes ao receber os Cityzens.

O time de Guardiola, por sua vez, tem seus próprios problemas de lesão. Omar Marmoush e Rayan Cherki estão fora, com Rayan Aït-Nouri e John Stones como dúvidas. Todos serão perdidos se indisponíveis.

O Arsenal é o favorito e, certamente, tem a vantagem.

Palpite 1 para Arsenal x Manchester City: Arsenal vence, com odds de 1.90 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Uma riqueza em termos de talento ofensivo

Mesmo com jogadores como Saka, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Marmoush e Cherki fora de cena, ainda há algumas opções ofensivas fantásticas.

Houve 10 gols marcados nos dois encontros entre esses dois na última temporada e apenas um foi marcado por um dos atacantes mencionados. Deve ser um jogo fascinante para o espectador neutro.

Erling Haaland está em forma excepcional e estará ansioso para adicionar aos seus nove gols em nove jogos em todas as competições. Além disso, Viktor Gyökeres tem três na Premier League até agora. Eles estarão liderando a linha, tendo marcado 88 gols entre eles na última temporada – então, eles sabem como encontrar a rede.

Ambos os times marcaram em cinco dos últimos sete confrontos entre Arsenal e City, e esperamos um resultado semelhante aqui.

Com a vantagem de jogar em casa, no entanto, os Gunners devem ser capazes de superar seus oponentes.

Palpite 2 para Arsenal x Manchester City: Ambos os times marcam, com odds de 1.72 na Betano.

Um homem para grandes ocasiões

O Arsenal provou ser uma grande ameaça em jogadas de bola parada e isso, definitivamente, será uma maneira-chave de incomodar os visitantes.

Declan Rice é um jogador a ser observado nesse aspecto, seja entregando as cobranças de falta ou se posicionando na área. O meio-campista inglês foi uma verdadeira dor de cabeça para o City da última vez, conseguindo duas assistências na goleada por 5-1 em fevereiro.

Rice tem duas assistências em seu nome nesta temporada, ambas de escanteios, e estará pronto para causar estragos novamente no Emirates. Ele contribuiu com 19 gols e assistências em todas as competições na última temporada, incluindo nove gols.

Este seria o jogo perfeito para começar a marcar na temporada 2025/26.