Palpite América de Cali x Fluminense - Sul-Americana - 12/08/2025

América de Cali e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (12), 21h30, no Pascual Guerrero. Colombianos buscam reação, enquanto o Tricolor vive boa fase e atuações sólidas.

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Mercado Palpite Odds na VBet Total de gols Menos 2,5 1.50 Resultado final Fluminense 2.80 Total escanteios Menos 8,5 2.08

Odds sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

O América de Cali chega para o primeiro confronto das oitavas de final da Copa Sul-Americana após mais uma derrota na fase Clausura do Campeonato Colombiano. Com esse resultado, a equipe soma duas derrotas, um empate e apenas uma vitória na competição nacional.

Pela Copa Colômbia, no entanto, o clube superou o Tigres e segue firme na disputa. Já na atual edição da Sul-Americana, o América teve uma campanha modesta na fase de grupos, somando oito pontos, seis a menos que o líder da chave. Para chegar às oitavas, precisou disputar os playoffs, quando eliminou o Bahia.

Já o Fluminense garantiu vaga direta nas oitavas de final ao terminar em primeiro lugar no seu grupo da Sul-Americana.

No Campeonato Brasileiro, o time comandado por Renato Gaúcho vem de um empate por 3x3 com o Bahia. Antes disso, conquistou a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil ao eliminar o Internacional.

Prováveis escalações

América de Cali: Jorge Soto; Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro, Josen Escobar; Joel Romero, Luis Ramos, Cristian Barrios.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel, Renê (Guga); Martinelli, Hércules, Ganso (Acosta); Canobbio, Serna, Everaldo.

Tendência é de jogo truncado e com poucos gols

América de Cali e Fluminense se enfrentam em duelo decisivo pela Sul-Americana, e a expectativa em torno do número de gols divide opiniões. Apesar de ambos os times terem mostrado, recentemente, certa tendência a jogos com placares mais movimentados, o América com três partidas acima de 2,5 gols nos últimos seis jogos, e o Flu com quatro, o retrospecto na própria competição conta outra história.

Na fase de grupos, tanto colombianos quanto cariocas registraram apenas um jogo com mais de 2,5 gols, o que indica uma postura mais cautelosa em confrontos continentais.

Considerando o peso do jogo e o estilo mais fechado que as equipes costumam adotar em fases eliminatórias, a previsão se inclina para um duelo travado, de forte marcação e poucas oportunidades claras. Assim, a tendência é de uma partida com menos de 2,5 gols no placar final.

Palpite 1: Menos 2,5 gols, com odd 1.50 na VBet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre América de Cali x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Fluminense deve conquistar a vitória contra o América de Cali

O duelo desta terça-feira aponta para um leve favoritismo do time carioca. Isso pois a equipe colombiana enfrentou Corinthians e Bahia na fase de grupos da Sul-Americana e, em quatro jogos, venceu apenas um, empatando os outros três.

Além disso, vem de uma derrota em casa para o Tolima, o que liga um sinal de alerta sobre seu desempenho recente. O Fluminense, por outro lado, dá sinais de recuperação após um período difícil. Nos dois últimos jogos fora de casa, somou uma vitória e um empate, mostrando evolução e maior equilíbrio tático.

Com mais qualidade técnica e experiência internacional, o Tricolor tem totais condições de impor seu ritmo e conquistar os três pontos mesmo jogando fora. Diante do momento das duas equipes, a previsão é de vitória do Fluminense nesta partida

Palpite 2: Vitória do Fluminense, com odd 2.80 na VBet

Expectativa de poucos escanteios

A tendência para o duelo entre América de Cali e Fluminense é de um jogo com poucos escanteios. O time colombiano vem apresentando números baixos nesse quesito: foram apenas 10 escanteios a favor nas últimas cinco partidas, com média de 2 por jogo, e nenhum desses confrontos ultrapassou a marca de 8,5 cantos.

Pela Sul-Americana, a média do América é um pouco melhor, mas ainda modesta, 4,0 escanteios por jogo.

Do outro lado, o Fluminense tem até superado essa linha em quatro dos últimos cinco jogos, mas muito por conta dos adversários: cedeu 28 escanteios, mais do que cobrou (18). Considerando que o América não costuma forçar escanteios e que o Tricolor sofre mais do que pressiona nesse fundamento, a expectativa é de um confronto com menos de 8,5 escanteios.

Palpite 3: Menos 8,5 escanteios, com odd 2.08 na VBet