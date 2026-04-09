Palpite América de Cali x Fluminense - Sul-Americana - 12/08/2025

América de Cali e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (12), 21h30, no Pascual Guerrero. Colombianos buscam reação, enquanto o Tricolor vive boa fase e atuações sólidas.
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|Mercado
|Palpite
|Odds na VBet
|Total de gols
|Menos 2,5
|1.50
|Resultado final
|Fluminense
|2.80
|Total escanteios
|Menos 8,5
|2.08
Odds sujeitas a alterações.
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Como chegam as equipes
O América de Cali chega para o primeiro confronto das oitavas de final da Copa Sul-Americana após mais uma derrota na fase Clausura do Campeonato Colombiano. Com esse resultado, a equipe soma duas derrotas, um empate e apenas uma vitória na competição nacional.
Pela Copa Colômbia, no entanto, o clube superou o Tigres e segue firme na disputa. Já na atual edição da Sul-Americana, o América teve uma campanha modesta na fase de grupos, somando oito pontos, seis a menos que o líder da chave. Para chegar às oitavas, precisou disputar os playoffs, quando eliminou o Bahia.
Já o Fluminense garantiu vaga direta nas oitavas de final ao terminar em primeiro lugar no seu grupo da Sul-Americana.
No Campeonato Brasileiro, o time comandado por Renato Gaúcho vem de um empate por 3x3 com o Bahia. Antes disso, conquistou a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil ao eliminar o Internacional.
Prováveis escalações
América de Cali: Jorge Soto; Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro, Josen Escobar; Joel Romero, Luis Ramos, Cristian Barrios.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel, Renê (Guga); Martinelli, Hércules, Ganso (Acosta); Canobbio, Serna, Everaldo.
Tendência é de jogo truncado e com poucos gols
América de Cali e Fluminense se enfrentam em duelo decisivo pela Sul-Americana, e a expectativa em torno do número de gols divide opiniões. Apesar de ambos os times terem mostrado, recentemente, certa tendência a jogos com placares mais movimentados, o América com três partidas acima de 2,5 gols nos últimos seis jogos, e o Flu com quatro, o retrospecto na própria competição conta outra história.
Na fase de grupos, tanto colombianos quanto cariocas registraram apenas um jogo com mais de 2,5 gols, o que indica uma postura mais cautelosa em confrontos continentais.
Considerando o peso do jogo e o estilo mais fechado que as equipes costumam adotar em fases eliminatórias, a previsão se inclina para um duelo travado, de forte marcação e poucas oportunidades claras. Assim, a tendência é de uma partida com menos de 2,5 gols no placar final.
Palpite 1: Menos 2,5 gols, com odd 1.50 na VBet
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre América de Cali x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Fluminense deve conquistar a vitória contra o América de Cali
O duelo desta terça-feira aponta para um leve favoritismo do time carioca. Isso pois a equipe colombiana enfrentou Corinthians e Bahia na fase de grupos da Sul-Americana e, em quatro jogos, venceu apenas um, empatando os outros três.
Além disso, vem de uma derrota em casa para o Tolima, o que liga um sinal de alerta sobre seu desempenho recente. O Fluminense, por outro lado, dá sinais de recuperação após um período difícil. Nos dois últimos jogos fora de casa, somou uma vitória e um empate, mostrando evolução e maior equilíbrio tático.
Com mais qualidade técnica e experiência internacional, o Tricolor tem totais condições de impor seu ritmo e conquistar os três pontos mesmo jogando fora. Diante do momento das duas equipes, a previsão é de vitória do Fluminense nesta partida
Palpite 2: Vitória do Fluminense, com odd 2.80 na VBet
Expectativa de poucos escanteios
A tendência para o duelo entre América de Cali e Fluminense é de um jogo com poucos escanteios. O time colombiano vem apresentando números baixos nesse quesito: foram apenas 10 escanteios a favor nas últimas cinco partidas, com média de 2 por jogo, e nenhum desses confrontos ultrapassou a marca de 8,5 cantos.
Pela Sul-Americana, a média do América é um pouco melhor, mas ainda modesta, 4,0 escanteios por jogo.
Do outro lado, o Fluminense tem até superado essa linha em quatro dos últimos cinco jogos, mas muito por conta dos adversários: cedeu 28 escanteios, mais do que cobrou (18). Considerando que o América não costuma forçar escanteios e que o Tricolor sofre mais do que pressiona nesse fundamento, a expectativa é de um confronto com menos de 8,5 escanteios.
Palpite 3: Menos 8,5 escanteios, com odd 2.08 na VBet