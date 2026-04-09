Palpite AC Milan x Napoli - Serie A - 28/09/2025

Nosso especialista em apostas espera uma disputa acirrada. No entanto, o histórico recente do Napoli sugere que eles podem sair de Milão com uma vitória.

Dicas de apostas para AC Milan x Napoli:

Dupla chance - Napoli/Empate 1.62 na Betano ;

; BTTS - Sim 1.87 na Betano ;

; Artilheiro a qualquer momento - Christian Pulisic 3.45 na Betano.

Esperamos uma vitória por 2-1 para o Napoli.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O AC Milan foi surpreendido no primeiro dia, sofrendo uma derrota em casa por 2-1 contra o Cremonese. No entanto, os Rossoneri se recuperaram e venceram três partidas seguidas da Série A sem sofrer gols. Foi a primeira vez que conseguiram isso desde fevereiro de 2023.

Embora Massimiliano Allegri estivesse suspenso contra a Udinese no último fim de semana, seu time venceu por 3-0. Essa vitória colocou o Milan em terceiro lugar na classificação, apenas três pontos atrás dos líderes, e seus próximos adversários, o Napoli.

Desde que Antonio Conte assumiu o comando do Napoli, eles reconquistaram o Scudetto, e Conte fez algumas contratações incríveis para o clube. Além disso, vale destacar que ele fez isso ao transformar outros jogadores rejeitados em estrelas do seu time.

Os Partenopei estão em uma boa posição porque começaram a defesa do título de forma brilhante. Atualmente, lideram o campeonato com dois pontos de vantagem, com 100% de aproveitamento após os primeiros quatro jogos.

O time de Conte está em uma atual longa sequência invicta nas principais cinco ligas europeias, com 16 jogos sem derrota, o que é ainda mais impressionante. Uma vitória na noite de domingo criaria uma distância entre eles e o Milan.

Escalações esperadas para AC Milan x Napoli

AC Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán, Pulisic, Giménez.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola, Gilmour, Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay, Højlund.

Partida empolgante para os visitantes

Apesar da excelente recuperação do Milan após a derrota na primeira rodada, enfrentar os campeões será uma tarefa difícil.

Todas as suas vitórias foram contra equipes muito abaixo da deles na tabela, o que gera preocupações sobre seu desempenho contra adversários mais fortes.

O Milan venceu apenas uma de suas partidas contra as sete equipes que terminaram acima deles na temporada passada (cinco empates e oito derrotas). Isso é uma grande preocupação para Allegri antes deste jogo. O histórico recente de confrontos diretos também não é favorável.

O Napoli venceu o Milan duas vezes na temporada passada, incluindo uma vitória por 2-0 na partida correspondente. Os visitantes venceram três de suas últimas quatro visitas à San Siro (e uma derrota).

É provável que marquem pelo menos um gol no domingo, considerando seu desempenho geral fora de casa na Série A.

Palpite 1 para AC Milan x Napoli: Dupla chance - Napoli/Empate 1.62 na Betano

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Dificuldades defensivas

A característica mais notável de ambas as equipes tem sido sua defesa. Tendo sofrido apenas um gol, apenas Roma sofreu menos gols do que Milan e Napoli, que sofreram dois e três, respectivamente, nesta temporada.

No entanto, os visitantes têm cinco outros clubes com o mesmo recorde defensivo até agora.

Ambos os técnicos se orgulham de manter a defesa sólida. Os anfitriões mantiveram quatro jogos sem sofrer gols consecutivos, e o Napoli registrou quatro jogos sem sofrer gols em suas últimas cinco partidas fora de casa na Série A.

No entanto, com sete e nove gols marcados, respectivamente, em apenas quatro jogos, é provável que ambas as equipes marquem.

Além disso, os visitantes sofreram dois gols em duas partidas consecutivas, incluindo contra o recém-promovido Pisa, na semana passada.

Isso pode ser uma oportunidade para os anfitriões, que marcaram três gols em cada uma de suas duas últimas partidas em todas as competições.

Além disso, como Alessandro Buongiorno provavelmente não jogará, os visitantes podem enfrentar alguns problemas defensivos.

Palpite 2 para AC Milan x Napoli: BTTS - Sim 1.87 na Betano

Christian em grande fase

Rafael Leão ainda não fez uma aparição na Série A pelo Milan nesta temporada, pois sofreu uma lesão na panturrilha. Ele deve retornar neste fim de semana, mas não estará em forma para começar.

Christian Pulisic assumiu o papel e se saiu bem em sua ausência.

O atacante norte-americano marcou três vezes em suas últimas duas aparições e deu uma assistência no processo. Seus três gols na liga representam 43% do total de gols do Milan na Série A.

Apesar de começar no banco no jogo da Coppa Italia durante a semana, ele entrou e marcou após apenas três minutos.

Pulisic será a principal ameaça de gol para os anfitriões, já que é um artilheiro prolífico. Portanto, é provável que ele marque para o Milan no domingo.