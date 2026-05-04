Por que ainda há valor em apostar em Harry Kane para a artilharia da Champions League

Kane marcou pelo menos um gol em cada um dos seus últimos seis jogos consecutivos na Champions League. Se o Bayern realmente pretende reverter a vantagem mínima do PSG, então o faro de gol de Kane será a peça-chave.

Artilheiro do Champions League Odds Kylian Mbappé 1.71 Harry Kane 2.05 Khvicha Kvaratskhelia 34.00 Julián Álvarez 41.00

Odds fornecidas pela Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Kylian Mbappé segue na pole position pela artilharia da Champions League

A disputa pela Chuteira de Ouro da Champions League pode durar até a grande final desta temporada. Kylian Mbappé lidera atualmente a tabela com 15 gols, ostentando uma média de 1,48 gol por 90 minutos pelo Real Madrid. Sua média de um gol a cada 61 minutos é significativamente superior à dos demais concorrentes ao prêmio.

No total, Mbappé registrou 16 participações diretas em gols em suas 11 partidas pela Champions League com a camisa do Real Madrid nesta temporada. Sua fase na La Liga tem sido igualmente impressionante, com 24 gols em 28 jogos. O astro francês mantém uma média de uma participação em gol por partida no campeonato nacional.

O jogador de 27 anos pode até ficar de fora da final, mas segue em uma posição privilegiada para garantir a artilharia. Seu rival mais próximo, Harry Kane, precisa balançar as redes mais duas vezes para se igualar a Mbappé.

Harry Kane é o único concorrente com chances reais

Após uma temporada 2024/25 mais discreta para os seus padrões, Kane recuperou sua melhor forma na campanha 2025/26. O centroavante do Bayern de Munique já marcou 33 gols em 28 jogos pela Bundesliga até agora.

Na Champions League, ele soma 13 gols em 12 partidas, totalizando 15 participações diretas em gols pelo Bayern. Ele deixou sua marca na derrota do Bayern por 5x4 para o PSG, no jogo de ida da semifinal, na França.

O Bayern precisa de pelo menos dois gols para vencer o confronto diretamente na Allianz Arena, ou de um gol para levar a partida para a prorrogação. Não faltam motivos para acreditar que Kane possa marcar um ou mais gols na próxima semana.

Primeiramente, o capitão da seleção inglesa é o batedor oficial de pênaltis do Bayern. Qualquer penalidade concedida aos donos da casa será o cenário ideal para Kane castigar da marca da cal. Como nenhuma das equipes costuma adotar uma postura retrancada, esperamos um jogo aberto, o que pode resultar em botes defensivos desesperados e faltas na área.

Kane abriu o placar contra o Paris Saint-Germain no jogo de ida. Ele também foi o segundo jogador mais eficiente em termos de gols esperados (xG), com 1,06. Apenas Ousmane Dembélé, com 1,46 xG, superou o volume ofensivo de Kane na noite de terça-feira.

O experiente matador deu três chutes ao gol na terça-feira, sem desperdiçar nenhuma oportunidade que pudesse ser considerada uma "chance clara".

Se o Bayern avançar para a final da Champions League para enfrentar o Atlético de Madrid ou Arsenal, Kane terá mais 90 minutos para ampliar sua contagem. Atualmente, ele mantém uma média de 1,23 gol por 90 minutos nesta edição da Champions League. Se o Bayern eliminar o PSG, as análises estatísticas sugerem que Kane tem grandes chances de, no mínimo, dividir o prêmio com Mbappé.

Kvaratskhelia, do PSG, parece uma zebra improvável

O ponta do Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, tem sido um dos grandes destaques dos franceses na Champions League. O jogador de 25 anos já brilhava nesse nível pelo seu antigo clube, o Napoli, mas elevou seu futebol a um patamar ainda maior nos atuais campeões da Champions League.

Kvaratskhelia marcou 10 gols em 14 jogos, registrando 15 participações em gols nesse período. Ele mantém uma média de 0,93 gol por 90 minutos na competição.

No momento, o craque georgiano está cinco gols atrás de Mbappé. É muito pouco provável que ele marque cinco ou seis gols em, no máximo, dois jogos restantes no torneio.

Os mercados de apostas indicam que ele tem uma probabilidade de 2,50% de igualar a marca de gols de Mbappé. Para isso, ele precisaria triplicar sua média atual de gols por 90 minutos.

Álvarez, do Atleti, pode oferecer o melhor valor entre os azarões

Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, pode ser o azarão mais intrigante para se observar na briga pela artilharia da Champions League. Assim como Kvaratskhelia, ele está a cinco gols de alcançar Mbappé. Ele marcou de pênalti no jogo de ida da semifinal do Atleti contra o Arsenal.

O argentino possui uma precisão de chute de 49%, marca bem superior à de Kvaratskhelia (36%). Se o Atlético de Madrid precisar partir para o ataque no Emirates Stadium, Álvarez é o candidato mais provável a balançar as redes contra os Gunners.

Existe, porém, uma preocupação significativa com sua forma física. O atacante foi substituído por lesão a 13 minutos do fim do jogo de ida. O técnico Diego Simeone está confiante de que Álvarez estará apto para o jogo de volta, mas sua escalação depende da evolução de um problema no tornozelo nos próximos dias.