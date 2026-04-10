Odds para o vencedor do Ballon d’Or: os 5 principais candidatos de 2025-26

Com Rodri levando a honraria pelo Manchester City, será que os principais meio-campistas da Europa também podem estar na briga? Declan Rice e Michael Olise são candidatos prováveis.

Candidato a Vencedor do Ballon d’Or 2025-26 Odds Harry Kane 3.5 Lamine Yamal 4.5 Kylian Mbappé 7.0 Declan Rice 7.0 Michael Olise 7.0

Odds fornecidas pela Superbet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

O heroísmo de Harry Kane no Bernabéu o torna o favorito absoluto

Compreensivelmente, Harry Kane aparece isolado no topo do mercado. A estrela do Bayern de Munique marcou 31 gols em 26 partidas pela Bundesliga até agora nesta temporada. Ele também balançou as redes 11 vezes em 10 jogos da Champions League em 2025/26.

Kane desempenhou outro papel crucial, comandando o ataque do Bayern na vitória por 2x1 no jogo de ida das quartas de final da Champions League contra o Real Madrid. Sua performance no Bernabéu foi excepcional, atuando com uma eficiência suprema, como tem feito com tanta frequência nos últimos anos.

Os seis gols de Kane em quatro partidas pelas copas domésticas nesta temporada significam que o Bayern ainda luta pela Tríplice Coroa. A Bundesliga está quase no fim, eles são amplos favoritos na DFB-Pokal e têm chances reais de chegar às semis da Champions League. Se Kane conquistar múltiplos troféus com o Bayern e ajudar a Inglaterra a ir longe na Copa do Mundo, ele será o favorito indiscutível.

Lamine Yamal pode precisar de uma grande Copa do Mundo para entrar na briga

Lamine Yamal elevou seu nível de atuação nesta temporada. Após 22 participações diretas em gols em 35 jogos da La Liga no ano passado, Yamal já registrou 23 participações em 26 partidas em 2025/26.

Ele também já superou o número de participações em gols da temporada passada (8) na Champions League, apesar de ter jogado cinco partidas a menos.

O Barça está garantido para erguer o título da La Liga, mas a derrota surpreendente por 2x0 no jogo de ida das quartas de final da Champions League para o Atlético de Madrid significa que suas ambições europeias estão por um fio. Yamal provavelmente precisaria de um papel de protagonista com a Espanha na Copa do Mundo para desbancar Kane neste momento.

A falta de títulos com o clube vai atrapalhar as chances de Kylian Mbappé?

Kylian Mbappé marcou 23 gols em 25 jogos da La Liga até agora nesta temporada. Ele está a apenas sete gols de igualar sua contagem de participações em gols da temporada passada (34), restando ainda oito partidas.

Ele reservou muitas de suas melhores atuações para a Champions League em 2025/26. O atacante francês marcou 14 gols em dez jogos, dobrando seus números na Champions League em relação à temporada anterior.

No entanto, as performances individuais de Mbappé dificilmente renderão troféus para seu clube. O Real está bem atrás na disputa da La Liga. Além disso, viajam para enfrentar o Bayern na próxima semana, em desvantagem de 2x1 no confronto das quartas de final da Champions League.

Mesmo que Mbappé continue registrando estatísticas excelentes, é improvável que suas perspectivas para o Ballon d’Or melhorem, a menos que o Real Madrid vença títulos de expressão. Vencer a Copa do Mundo e a Chuteira de Ouro com a França pode ser o único caminho para Mbappé garantir este prêmio.

Declan Rice poderia seguir os passos de Rodri?

Rodri, do Manchester City, foi um dos poucos meio-campistas a conquistar o Ballon d’Or em décadas. Seu sucesso tornou seus colegas de posição candidatos viáveis ao prêmio nesta temporada. O influente volante do Arsenal, Declan Rice, é um forte concorrente.

Rice tem sido peça-chave na arrancada dos Gunners rumo ao topo da Premier League nesta temporada. O jogador de 27 anos foi eleito o melhor em campo em cinco de suas 30 participações na Premier League em 2025/26. Ele registrou nove participações diretas em gols em 30 partidas, o que é um feito impressionante para um volante de contenção.

Apesar disso, a única forma realista de Rice repetir o feito de Rodri é conquistando os troféus da Premier League e da Copa do Mundo neste meio de ano.

Michael Olise é outra estrela do Bayern brilhando intensamente este ano

A forma de Michael Olise pelo Bayern de Munique fez com que o atacante de 24 anos atraísse atenção séria no futebol mundial. O francês registrou 29 participações em gols em 26 jogos da Bundesliga até agora nesta temporada.

Olise também soma nove participações em gols em dez partidas da Champions League em 2025/26. Isso torna Olise quase tão influente para o Bayern quanto Harry Kane.

O ponta-direita é considerado com as mesmas chances de Rice e Mbappé de vencer o Ballon d’Or deste ano. No entanto, é muito provável que Mbappé tenha um desempenho de maior destaque do que ele na Copa do Mundo de 2026 pela França, por isso é difícil cravar com confiança que Olise será o vencedor no momento.