Odds para o G6 da Premier League: onde está o valor nesta corrida aberta?

Se o Aston Villa vencer a Europa League e terminar na atual quinta colocação, o time que ficar em sexto garantirá uma vaga na Champions League.

Equipe Odds Brighton 2.00 Chelsea 3.75 Bournemouth 7.00 Brentford 7.00

Odds fornecidas pela Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Brighton

O Villa ostenta atualmente uma vantagem de oito pontos sobre o Brighton, sexto colocado. O G5 já pode começar a sonhar com a Champions League na próxima temporada, mas a corrida por uma eventual vaga extra na elite europeia está pegando fogo.

Os Seagulls estão, sem dúvida, na pole position. No entanto, precisarão fechar a campanha com o pé no acelerador, já que cinco times abaixo deles estão em uma distância de apenas três pontos.

O Brighton leva vantagem sobre os rivais quando o assunto é fase e momento. O time de Fabian Hurzeler venceu seis das últimas oito partidas. Nesse período, apresentaram um equilíbrio de dar inveja, com média de 1,73 gols marcados por jogo e apenas 0,63 sofridos.

Além disso, a tabela do Brighton é camarada. O próximo adversário é o Newcastle, que vem de cinco derrotas seguidas em jogos oficiais. Depois, recebem o lanterna Wolves.

Os comandados de Hurzeler encerram a participação contra Leeds e Manchester United. Há uma grande chance de nenhum dos dois adversários ter mais pretensões no campeonato até lá. Isso sugere que o Brighton é uma ótima aposta para o G6, com uma probabilidade implícita de 50%.

Bournemouth

Apenas um ponto atrás do Brighton, o Bournemouth também está vivíssimo na briga pelo G6. Muitos esperavam que o rendimento caísse ladeira abaixo após a saída de Antoine Semenyo em janeiro. No entanto, os Cherries não sabem o que é perder na Premier League desde que venderam sua estrela para o Manchester City.

A equipe registrou 55,8 xG (gols esperados) nesta temporada, a quinta melhor marca da competição. Andoni Iraola vem fazendo um trabalho de mestre como treinador, mas confirmou recentemente que deixará o clube na janela de verão.

O Bournemouth somou quatro pontos nos dois jogos desde que o anúncio foi feito, o que indica que o time de Dorset não sentiu o golpe da saída iminente do seu comandante no curto prazo.

Contudo, eles empataram seis das últimas oito partidas. Com tantos times na disputa, precisarão vencer pelo menos três dos últimos quatro jogos. Além disso, o postulante ao título Manchester City visitará o Vitality Stadium — uma pedreira e tanto. A tendência de empatar em vez de vencer sugere que eles devem tropeçar em pelo menos mais um compromisso.

Chelsea

Embora estejam um ponto abaixo do Bournemouth, os Blues aparecem na sequência de favoritos na briga pela sexta posição. Isso reflete o peso do elenco e a expectativa de uma reviravolta agora que Liam Rosenior foi para a rua.

Rosenior perdeu todas as suas últimas cinco partidas na liga sem marcar um único gol. O Chelsea é o único clube da Premier League que não somou um pontinho sequer nas últimas cinco rodadas.

No último fim de semana, bateram o Leeds por 1x0 nas semifinais da Copa da Inglaterra. O técnico interino Calum McFarlane conseguiu uma resposta positiva de um grupo que parecia desiludido com o regime anterior. No entanto, a atuação não foi lá essas coisas, com os Blues criando apenas 0,39 xG.

É difícil acreditar que o inexperiente McFarlane conseguirá manter a regularidade. O Chelsea ainda tem uma visita indigesta a Anfield e confrontos contra Nottingham Forest e Tottenham, que lutam desesperadamente contra o rebaixamento. A final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City também pode ser uma distração. No geral, não vale o risco de apostar no Chelsea para o G6.

Brentford

Embora times como Fulham, Everton e Sunderland ainda tenham chances matemáticas, o Brentford é o mais provável entre os demais candidatos. Eles estão a apenas dois pontos do Brighton, com quatro jogos restantes.

Keith Andrews vem fazendo uma temporada de estreia de sucesso como técnico na Premier League. Com jogos em casa contra West Ham e Crystal Palace no horizonte, as chances de somar vitórias são boas.

Por outro lado, não faltam motivos para não confiar nos Bees, mesmo com odds mais altas. Primeiro, eles amargam um jejum de sete jogos sem vencer em todas as competições. Embora tenham empatado seis dessas partidas, precisariam de vitórias para sustentar o sonho do G6.

Na última segunda-feira, fizeram um jogo parelho contra o Manchester United em Old Trafford, mas a derrota por 2x1 foi um balde de água fria. Além disso, o clube londrino ainda tem que viajar para encarar Manchester City e Liverpool. Tudo indica que o teto deles será de 54 ou 55 pontos, o que dificilmente será suficiente para o sexto lugar.