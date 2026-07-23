Odds para o campeão da La Liga: por que o Real Madrid pode ser a aposta com valor

O Real Madrid focou em reforçar suas opções ofensivas após superar o Barcelona defensivamente. Será o suficiente para levantarem a taça?

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Real Madrid reforçado promete esquentar a briga pelo título da La Liga

O Barcelona ditou o ritmo no mercado de longo prazo para a temporada 2026/27 graças aos números ofensivos avassaladores da última edição. No entanto, a distância entre os dois gigantes espanhóis foi bem menor no setor defensivo. Isso nos deixa uma pergunta simples antes de a bola rolar: a cotação do favorito está baixa o suficiente para apostarmos contra ele?

A resposta curta é sim. Como acontece em vários clubes pela Europa, a reformulação no Real Madrid está a todo vapor. José Mourinho está de volta ao banco de reservas, o que deve renovar o ânimo da torcida merengue na busca para tomar o título da La Liga das mãos do seu maior rival. Os merengues querem evitar que o Barça conquiste o tricampeonato consecutivo, algo que não acontece desde a temporada 2010/11.

A última vez que o Real Madrid conquistou a La Liga, eles também brilharam no cenário europeu. Com o retorno do "Special One", esse sonho volta a ganhar força.

O favoritismo do Barcelona posto à prova

O Barcelona chega ao mercado como merecido favorito. O desempenho ofensivo da equipe na última temporada da La Liga foi visivelmente superior ao do Real Madrid, acumulando 95 gols no campeonato contra 77 dos merengues. As estatísticas avançadas apontam para a mesma direção, já que o Barcelona gerou 86,62 de xG (gols esperados) em comparação aos 78,00 do Real Madrid.

Os catalães superaram seu xG em 8,38, o que mostra a eficiência do time ao converter as chances criadas. Os comandados de Hansi Flick lideraram a La Liga no total de finalizações, superando o Real Madrid por 692 a 665, além de registrarem 257 chutes a gol contra 253 do rival. O título não foi obra do acaso: os campeões foram simplesmente superiores e mantiveram essa vantagem nas principais métricas ofensivas.

É no outro lado do campo, porém, que a diferença foi mínima. O Barça sofreu 36 gols na competição, apenas um a mais que o Real durante a temporada. Os campeões terminaram em quarto lugar na La Liga em termos de gols esperados sofridos, com 45,3 de xGA. O Athletic Club, que encerrou a campanha na 12ª colocação, teve um xGA melhor: 42,24.

Em vez de focar nos problemas da defesa, parece que Flick preferiu reforçar ainda mais o setor de ataque. O Barça contratou Anthony Gordon junto ao Newcastle para assumir a ponta esquerda na vaga de Marcus Rashford.

Gordon marcou apenas seis gols em 26 partidas pelos Magpies, enquanto Rashford balançou as redes oito vezes em 32 jogos. Rashford registrou um xG de 7,35, enquanto Gordon somou 8,83. Isso mostra claramente que um deles rendeu acima das expectativas.

A saída de Robert Lewandowski deixa o Barcelona sem um atacante que marcou 19 gols em todas as competições na temporada passada. Isso não enfraquece o time de forma automática, mas torna essa cotação baixa no mercado de campeão muito mais difícil de se justificar. O Barcelona é o justo favorito, mas a odd oferecida está espremida demais.

O ataque do Barça foi indiscutivelmente superior. No entanto, a diferença de apenas um gol sofrido mostra que a distância entre os rivais foi menor do que a narrativa de "favorito disparado contra caçador" sugere nas casas de apostas.

Os argumentos a favor do Real Madrid na corrida pela La Liga

Apostar no Real começa pelo reconhecimento de sua sólida base defensiva. Eles não apenas sofreram o menor número de gols no campeonato, como agora contam com o estilo pragmático de José Mourinho. Como esperado, o xGA merengue na temporada passada foi de 41,17 — o menor da La Liga —, superando a métrica em -6,17.

O time da capital sofreu 122 chutes no alvo, 10 a menos do que os atuais campeões. Além disso, o Real permitiu que os adversários marcassem 77,14% de seus gols de dentro da área, contra 91,67% do Barça. Isso demonstra claramente que a linha defensiva de Flick esteve muito mais vulnerável do que a do Real.

O principal ponto fraco foi no ataque: seu xG de 78,00 ficou bem abaixo dos 86,62 do Barcelona. A taxa de conversão de 11,58% do Real Madrid preocupou, deixando a equipe apenas na sétima colocação desse quesito na La Liga. O Villarreal, terceiro colocado na tabela, liderou a taxa de conversão com 15,82%, enquanto os campeões espanhóis registraram 13,73%.

Esses problemas ofensivos podem ser corrigidos justamente pelas contratações defensivas do Real. O clube trouxe três defensores nesta janela de transferências: Ibrahima Konaté chegou sem custos vindo do Liverpool, enquanto Marc Cucurella e Denzel Dumfries desembarcaram para reforçar as laterais.

Cucurella vem de uma campanha de destaque na Copa do Mundo pela Espanha e agora retorna ao seu país natal. Na última temporada da Premier League, o lateral-esquerdo figurou entre os 5% melhores defensores no quesito toques na área adversária e chances criadas.

Ele realizou 43 cruzamentos para a área na última temporada, sendo 13 certos — uma taxa de acerto de 30,2%. Cucurella criou 39 chances em 34 partidas, com apenas cinco delas surgindo de bolas paradas.

Dumfries também agrega bastante qualidade ao setor ofensivo após vir da Inter de Milão. O lateral esteve no top 4% dos defensores da Champions League na temporada passada em gols, gols esperados e assistências esperadas por 90 minutos.

Esses reforços defensivos podem dar novos caminhos e mais repertório ofensivo ao time de José Mourinho para a próxima temporada. Com isso, eles se tornam uma excelente aposta de valor, oferecendo uma odd bastante atrativa no mercado de campeão da La Liga.

A vantagem de 18 gols marcados a mais, o xG elevado e o número superior de finalizações justificam o favoritismo do Barcelona para a temporada 2026/27.

Contudo, a comparação de 35 a 36 nos gols sofridos é exatamente onde os apostadores devem fazer uma pausa antes de aceitar a odd baixa do Barcelona sem questionar. Se o ajuste no elenco promovido por Mourinho conseguir reduzir parte dessa diferença no ataque, o Real Madrid não precisará de uma grande revolução para se tornar um fortíssimo candidato ao título.