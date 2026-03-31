4 apostas de valor na repescagem da Copa do Mundo desta semana

O palco está montado para uma rodada de tensão e drama nesta terça-feira, com três azarões jogando em casa no que pode ser uma noite histórica para Kosovo.

Mercados de repescagem da Copa do Mundo Odds Bósnia e Herzegovina x Itália: Bósnia +1 Handicap 2.50 Suécia x Polônia: Suécia vence 2.05 Kosovo x Turquia: Kosovo +1 Handicap 1.91 Dinamarca x República Tcheca: Dinamarca vence 1.95

Odds fornecidas pela Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Bósnia e Herzegovina x Itália

A maior história em potencial nesta última semana de Eliminatórias para a Copa do Mundo é a possível eliminação da Itália. A tetracampeã mundial não se classificou para as duas edições anteriores do torneio. Um terceiro fracasso consecutivo prolongaria um período tenebroso para a Azzurra.

Essa perspectiva criará uma pressão absurda sobre os jogadores italianos em Zenica. Derrotas na repescagem contra Suécia e Macedônia do Norte acabaram com as esperanças de Copa do Mundo precocemente nos últimos dois ciclos. Além disso, as derrotas por 3 a 0 e 4 a 1 contra a Noruega na fase de grupos indicam que esta pode ser uma seleção italiana ainda mais frágil em 2026.

A equipe de Gennaro Gattuso também precisou de um gol aos 91 minutos para vencer Israel na fase de grupos em campo neutro, na Hungria. Há poucas evidências que sugiram que eles vencerão com tranquilidade uma seleção física da Bósnia e Herzegovina jogando fora de casa.

Os bósnios chegaram muito perto de garantir a classificação direta no outono. Apenas um gol da Áustria aos 77 minutos no último jogo do grupo lhes negou o primeiro lugar. Eles oferecem valor com o handicap +1 contra a Itália.

Suécia x Polônia

Graham Potter teve dois jogos para fazer testes após aceitar o cargo de treinador da Suécia em outubro. Tudo foi focado na preparação para uma campanha de repescagem que eles garantiram através da Nations League.

Eles não impressionaram nos dois primeiros jogos do inglês, mas os escandinavos entregaram o resultado quando realmente importava na semana passada. A vitória por 3 a 1 na semifinal contra a Ucrânia foi totalmente merecida.

A Suécia gerou 2,32 de xG contra 0,76 do adversário em uma partida disputada em Valência. Curiosamente, eles garantiram essa vitória com apenas 32% de posse de bola, representando uma ruptura clara com o estilo tático habitual de Potter baseado na posse.

Viktor Gyokeres marcou os três gols e pode ser o fator decisivo contra a Polônia na final. Os suecos ostentam uma invencibilidade em casa contra este adversário que remonta a 1930. Eles oferecem bom valor contra uma seleção polonesa que criou apenas 0,91 de xG em sua semifinal em casa contra a Albânia.

Kosovo x Turquia

Uma possível classificação de Kosovo para seu primeiro grande torneio, apenas uma década após sua primeira partida competitiva, seria uma conquista gigantesca. Eles ficaram a 90 minutos de se classificar para a Euro 2020. No entanto, um elenco severamente afetado pelas restrições da Covid-19 sofreu uma derrota apertada contra a Macedônia do Norte. De volta à repescagem, eles parecem ser uma seleção internacional muito mais experiente.

Eles ocupavam a 99ª posição no ranking mundial, abaixo de equipes como Luxemburgo, quando iniciaram o processo de classificação para este torneio. No entanto, o ex-treinador da Áustria, Franco Foda, tem feito um trabalho fantástico.

Kosovo perdeu apenas um de seus seis jogos em um Grupo B competitivo, que também contava com Eslovênia, Suíça e Suécia. Depois, garantiram uma vitória surpreendente por 4 a 3 fora de casa contra a Eslováquia na semifinal da repescagem na semana passada. Esses resultados, sem dúvida, aumentaram a confiança para este confronto.

Esta é uma seleção turca talentosa que pode contar com jovens promessas como Arda Guler e Kenan Yildiz. No entanto, os visitantes têm falhas defensivas claras, tendo sofrido 12 gols em seus seis jogos da fase de grupos. Apoiar Kosovo com um handicap +1 pode ser uma escolha inteligente.

República Tcheca x Dinamarca

A República Tcheca se classificou para a Copa do Mundo apenas uma vez desde a separação da Eslováquia nos anos 90. Eles têm a vantagem de jogar em casa, em Praga, novamente esta semana, mas precisarão atuar melhor do que na semifinal.

O time de Miroslav Koubek precisou de um gol de Ladislav Krejci aos 86 minutos para forçar a prorrogação contra a República da Irlanda. Apesar de criar apenas duas chances claras em 120 minutos, acabaram vencendo nos pênaltis.

No tempo regulamentar, os tchecos garantiram apenas duas vitórias em suas seis partidas anteriores. Essas vitórias foram contra San Marino e Gibraltar. Eles também perderam para as Ilhas Faroé na fase de grupos e são claros azarões contra a Dinamarca na noite de terça-feira.

Os dinamarqueses contam com um trio de ataque perigoso formado por Gustav Isaksen, Rasmus Hojlund e Mikkel Damsgaard. Eles venceram a Macedônia do Norte por 4 a 0 com tranquilidade na semifinal. A equipe de Brian Riemer marcou agora 20 gols em suas últimas seis partidas.

Os visitantes também podem se sentir confiantes com uma sequência de sete jogos de invencibilidade contra a República Tcheca. Esse recorde vem desde a derrota por 3 a 0 nas quartas de final da Euro 2004. Apostar na vitória da Dinamarca nos 90 minutos parece uma boa pedida, com uma probabilidade implícita de 51,3%.