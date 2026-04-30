Artilheiro do Brasileirão 2026: Mercado aberto e odds ainda oferecem valor

A corrida pela artilharia do Brasileirão 2026 ainda não tem dono, mas candidatos não faltam.

Mercado de artilheiro do Brasileirão Odds na Novibet Pedro 3.65 Carlos Vinicius 4.15 Kevin Viveros 5.00 Calleri 9.00

Essas odds são da Novibet e podem sofrer alterações.

Um padrão recente que muda tudo

Antes de olhar nomes, é importante entender o contexto. O Brasileirão não vem sendo decidido por números absurdos de gols.

Desde 2020, apenas uma vez o artilheiro passou dos 20 gols — em 2022, com Germán Cano marcando 26. Nos outros anos, a disputa foi mais curta, com números mais baixos definindo o topo.

Isso muda a lógica do mercado. Não é necessário um atacante dominante. Basta regularidade. E isso abre espaço.

Nem os favoritos disparam

O cenário atual reforça essa ideia. O Palmeiras, por exemplo, é um dos melhores times da liga, mas seu principal goleador, José Manuel López, tem apenas quatro gols.

Ou seja, nem os ataques mais fortes estão concentrando a produção em um único jogador.

Esse tipo de distribuição reduz a vantagem dos favoritos e mantém o mercado aberto por mais tempo.

Pedro lidera, mas sem distância

Pedro, do Flamengo, aparece como principal favorito, com odds de 3.65.

Os números justificam: são 7 gols em 12 jogos, em um time que lidera em produção ofensiva. O Flamengo é, hoje, o ataque mais consistente da competição.

Mas existe um detalhe importante. Pedro nunca foi um jogador de explodir em números muito acima da média. Sua melhor temporada foi em 2023, com 13 gols.

Em um cenário onde a artilharia pode ser definida com números mais baixos, isso mantém ele na frente. Mas sem criar distância real.

Carlos Vinicius cresce no cenário

Carlos Vinícius, do Grêmio, aparece logo atrás, com odds de 4.15 e também 7 gols, mas em 13 jogos.

O perfil aqui é diferente. Enquanto Pedro divide protagonismo, Carlos Vinicius tende a concentrar mais finalizações dentro do sistema ofensivo do Grêmio.

Isso pode ser uma vantagem ao longo da temporada. Menos concorrência interna significa mais volume direto. Se mantiver sequência, é um nome que acompanha o topo de forma consistente.

Viveros é o destaque do momento

O Kevin Viveros vive o melhor início entre os candidatos. São 8 gols em 13 jogos, com odds de 5.00.

O ponto aqui não é o número atual, mas a sustentabilidade. O Athletico Paranaense é recém-promovido, e isso levanta dúvidas naturais sobre o ritmo ao longo da temporada.

Além disso, os dados de xG indicam leve overperformance.

Não é algo exagerado, mas sugere que o aproveitamento atual pode cair. Mesmo assim, o momento coloca Viveros como um dos nomes mais fortes no curto prazo.

Calleri aparece como valor real

O Jonathan Calleri talvez seja o nome mais interessante em termos de odds. Com 9.00, aparece atrás no mercado, mesmo tendo 6 gols em 12 jogos.

No São Paulo, ele é a principal referência ofensiva. Isso garante presença constante na área e volume de finalizações.

Diferente de outros cenários, aqui não existe divisão clara de protagonismo. E isso pesa.

Em um campeonato sem um artilheiro dominante, esse tipo de perfil pode crescer rodada a rodada.

Onde está o valor?

O valor não está apenas em quem lidera hoje. Está em quem pode sustentar o ritmo até o fim.

Pedro é o nome mais seguro. Carlos Vinicius aparece como alternativa direta. Viveros depende de manutenção de desempenho. Calleri surge como aposta de valor.

Na prática, é um mercado aberto.

E quando o mercado está aberto, a melhor decisão é não seguir o favorito. É encontrar quem pode chegar lá com odds ainda altas.

A artilharia do Brasileirão 2026 não tem dono. E isso é exatamente o que torna esse mercado interessante. Sem um jogador dominante, a disputa fica mais próxima, mais imprevisível e, principalmente, mais valiosa fora das menores odds. No fim, não é sobre quem começou melhor. É sobre quem vai manter o ritmo.